Xử phạt tài xế 'đầu trần' điều khiển xe máy biển xanh giữa phố Hà Nội

Ngày 16/12/2025, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một nam tài xế về hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin phản ánh về một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 29B1-021.xx (biển nền xanh, chữ trắng) di chuyển trên đường Hồ Tùng Mậu (TP Hà Nội).

Hình ảnh nam tài xế điều khiển xe máy biển xanh không đội mũ bảo hiểm gây bức xúc dư luận. Ảnh: Cục CSGT

Đáng chú ý, dù điều khiển phương tiện được cho là xe công vụ nhưng tài xế này lại ngang nhiên không đội mũ bảo hiểm, vi phạm luật giao thông, tạo ra hình ảnh phản cảm trong dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 6 đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua tra cứu dữ liệu, lực lượng chức năng xác định chủ sở hữu chiếc xe mô tô biển xanh nói trên là Trung tâm y tế phường Đông Ngạc (trực thuộc Trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm cũ). Người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm là anh Trần Huy T.

Đội CSGT số 6 lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế. Ảnh: Cục CSGT

Tại trụ sở công an, anh T. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và trình bày, chiếc xe trên được cơ quan giao cho em trai của anh là anh T.H.T (hiện là cán bộ Trung tâm y tế phường Đông Ngạc). Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 7/12, anh T. đã mượn chiếc xe này của em trai để đi ra đường Hồ Tùng Mậu giải quyết việc cá nhân và không đội mũ bảo hiểm.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, ngày 16/12/2025, Đội CSGT đường bộ số 6 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Trần Huy T. về lỗi "Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ".

Theo quy định hiện hành, anh T. phải chịu mức phạt tiền là 500.000 đồng.