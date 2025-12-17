Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tổ chức bàn giao 1 cá thể tê tê cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê được anh Hảo phát hiện tại khu vực chợ.

Trước đó, ngày 13/12, Công an xã Hương Khê tiếp nhận 1 cá thể tê tê nặng 2,9 kg từ anh Cao Văn Hảo (SN 1982, trú tại thôn 12, xã Hương Khê). Cá thể tê tê này được anh Hảo bắt được tại khu vực chợ Hương Khê.

Cá thể tê tê được bàn giao cho lực lượng chức năng.

Được biết, cá thể này giống tê tê Java (Manis javanica), là loại động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN, Sách đỏ Việt Nam; thuộc nhóm IB danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiến hành chăm sóc, cứu hộ để tái thả về môi trường tự nhiên.