Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ

Thứ tư, 07:44 17/12/2025 | Xã hội
Nguyễn Thanh Sơn
Nguyễn Thanh Sơn
GĐXH - Người dân Hà Tĩnh vừa phát hiện một cá thể tê tê tại cổng chợ. Loài này được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ.

Thông tin từ Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tổ chức bàn giao 1 cá thể tê tê cho Vườn quốc gia Vũ Quang để chăm sóc, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên.

Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ - Ảnh 1.

Cá thể tê tê được anh Hảo phát hiện tại khu vực chợ.

Trước đó, ngày 13/12, Công an xã Hương Khê tiếp nhận 1 cá thể tê tê nặng 2,9 kg từ anh Cao Văn Hảo (SN 1982, trú tại thôn 12, xã Hương Khê). Cá thể tê tê này được anh Hảo bắt được tại khu vực chợ Hương Khê.

Phát hiện động vật cực quý hiếm tại khu vực chợ - Ảnh 2.

Cá thể tê tê được bàn giao cho lực lượng chức năng.

Được biết, cá thể này giống tê tê Java (Manis javanica), là loại động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN, Sách đỏ Việt Nam; thuộc nhóm IB danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau khi tiếp nhận, Vườn quốc gia Vũ Quang sẽ tiến hành chăm sóc, cứu hộ để tái thả về môi trường tự nhiên.

Người dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếmNgười dân Hà Tĩnh giao nộp nhiều động vật quý hiếm

GĐXH - Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận nhiều cá thể động vật quý hiếm như trăn đất, cầy hương, rùa câm do người dân tự nguyện giao nộp.

