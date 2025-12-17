Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa to, rét đậm?

Dự báo diễn biến thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, một khối không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa cho miền Bắc và miền Trung.

Trong đó khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa rào nặng hạt, có nơi mưa to trên 70mm. Nguy cơ đi kèm gió giật và sấm sét; cần đề phòng sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Tại khu vực Hà Nội và Bắc Bộ có mưa nhỏ. Mưa có thể xảy ra bất chợt trong ngày nên người dân có thể cảm nhận thời tiết lạnh hơn hôm qua.

Dự báo mức nhiệt cao nhất của các phường trong đó có phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) không quá 23 độ.

Trái lại thời tiết hôm nay lại Cao nguyên Trung Bộ trời nắng ráo cả ngày. Nhờ lợi thế địa hình cao nên mức nhiệt phổ biến từ 26-29 độ.

Nam Bộ thời tiết nắng mạnh vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất phần lớn các phường trong đó có phường Bến Thành (TPHCM) từ 32-34 độ.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc có mưa nhỏ do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường yếu. Ảnh: T.H

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.