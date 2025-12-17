Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'
GĐXH - Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, quê Lâm Đồng) bị lực lượng Công an Đồng Nai bắt giữ để điều tra các hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.
Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Hưng Thịnh vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Phúc Thắng (SN 2001, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giả danh công an nhân dân, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.
Theo công an, tối ngày 13/12, hai em học sinh là Nguyễn Anh V (SN 2008) và Nguyễn Hoàng Yến N (SN 2009) cùng ngụ xã Hưng Thịnh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Tây Hòa 05 ở ấp Lộc Hòa (xã Hưng Thịnh). Khi đi đến đoạn đường vắng thì bị Thắng (mặc trang phục CAND, mặc áo khoác ngoài) dùng xe máy áp sát, đe dọa bắt 2 học sinh phải đóng phạt số tiền 4,1 triệu đồng, nếu không sẽ lập biên bản tạm giữ xe.
Do hoảng sợ, em N đã đưa cho Thắng 2,2 triệu đồng (gồm tiền mặt và chuyển khoản). Tuy nhiên, đối tượng không đồng ý và tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền.
Không dừng lại ở đó Thắng cho em V điều khiển xe về nhà, còn bản thân đối tượng trực tiếp chở em N vào một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Thịnh để chờ lấy nốt số tiền còn lại.
Lợi dụng lúc Thắng sơ hở khi ra tính tiền phòng, em N đã nhanh trí bỏ chạy và nhờ người dân báo cơ quan công an.
Nhận được tin báo của bị hại Công an xã Hưng Thịnh đã huy động lực lượng tiến hành truy xét.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Phước An tiến hành bắt giữ Thắng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.
