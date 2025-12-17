Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Thứ tư, 07:11 17/12/2025 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, quê Lâm Đồng) bị lực lượng Công an Đồng Nai bắt giữ để điều tra các hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Công an xã Hưng Thịnh vừa phối hợp cùng các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Phúc Thắng (SN 2001, quê tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giả danh công an nhân dân, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Theo công an, tối ngày 13/12, hai em học sinh là Nguyễn Anh V (SN 2008) và Nguyễn Hoàng Yến N (SN 2009) cùng ngụ xã Hưng Thịnh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Tây Hòa 05 ở ấp Lộc Hòa (xã Hưng Thịnh). Khi đi đến đoạn đường vắng thì bị Thắng (mặc trang phục CAND, mặc áo khoác ngoài) dùng xe máy áp sát, đe dọa bắt 2 học sinh phải đóng phạt số tiền 4,1 triệu đồng, nếu không sẽ lập biên bản tạm giữ xe.

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn để 'đóng phạt' - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Phúc Thắng và trang phục đối tượng giả danh CAND. Ảnh: CA Đồng Nai

Do hoảng sợ, em N đã đưa cho Thắng 2,2 triệu đồng (gồm tiền mặt và chuyển khoản). Tuy nhiên, đối tượng không đồng ý và tiếp tục yêu cầu đưa thêm tiền.

Không dừng lại ở đó Thắng cho em V điều khiển xe về nhà, còn bản thân đối tượng trực tiếp chở em N vào một khách sạn trên địa bàn xã Hưng Thịnh để chờ lấy nốt số tiền còn lại.

Lợi dụng lúc Thắng sơ hở khi ra tính tiền phòng, em N đã nhanh trí bỏ chạy và nhờ người dân báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo của bị hại Công an xã Hưng Thịnh đã huy động lực lượng tiến hành truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/12, Công an xã Hưng Thịnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Phước An tiến hành bắt giữ Thắng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữGiả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữ

Hai kẻ mang còng số 8 giả danh công an xông vào sới bạc ở Đà Nẵng cướp tiền, bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.

Đóng giả công an bắt xe vi phạm, yêu cầu đưa tiền để được bỏ quaĐóng giả công an bắt xe vi phạm, yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua

Đối tượng Trần Duy Hiếu đã rủ 3 người bạn cùng đóng giả công an hình sự đi tuần tra bắt xe vi phạm giao thông và yêu cầu đưa tiền để được bỏ qua.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồng

Lật tẩy chiêu trò giả danh công an, dựng kịch bản bắt cóc online đòi chuộc 500 triệu đồng

Giả danh công an, chặn đường cướp tài sản

Giả danh công an, chặn đường cướp tài sản

Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Bắt kẻ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt kẻ giả danh công an cướp tài sản ở Lào Cai

Bắt kẻ giả danh công an cướp tài sản ở Lào Cai

Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'

Lật tẩy màn kịch tinh vi của kẻ giả danh công an lừa 'chạy việc, chạy án'

Cùng chuyên mục

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ tính riêng tại một nút giao ở TP Hà Nội trong vòng 1 ngày (từ trưa 15/12 đến trưa 16/12), "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và ghi nhận tới 118 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất quán cà phê ở Huế, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

Xử phạt tài xế 'đầu trần' điều khiển xe máy biển xanh giữa phố Hà Nội

Xử phạt tài xế 'đầu trần' điều khiển xe máy biển xanh giữa phố Hà Nội

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Thấy chiếc xe máy mang biển số xanh của người nhà, anh T. đã mượn để chạy ra đường Hồ Tùng Mậu (TP Hà Nội) nhưng lại "quên" đội mũ bảo hiểm. Hình ảnh phản cảm này ngay lập tức bị người dân ghi lại, tài xế T. sau đó bị CSGT mời lên làm việc và xử phạt.

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an phường Mạo Khê (Quảng Ninh) ngăn chặn thành công vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn cháu N.T.T (sinh năm 2005) trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Bằng việc đưa ra các thông tin gian dối như quen biết cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục TP Huế, Nguyễn Thế Anh lừa đảo, chiếm đoạt của nạn nhân hơn 1 tỷ đồng.

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Túng thiếu, nam thanh niên đột nhập nhà dân cuỗm tiền mặt và vàng gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Gia Lai bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Thành (SN 2002, trú tại xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi trộm cắp tiền mặt và vàng có giá trị gần 1 tỷ đồng.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Được cấp gần 2 tỷ đồng để chi trả cho 984 sinh viên tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm A80, nhưng Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng thuộc cấp đã dùng chiêu trò cho sinh viên ký khống vào chứng từ để giữ lại hơn 200 triệu đồng "chi tiêu sau".

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Hà Nội: Khởi tố tội 'Giết người' đối với gã đàn ông đẩy CSGT vào gầm xe tải

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ dừng lại ở hành vi chống người thi hành công vụ, với tính chất côn đồ và mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người, Đặng Từ Thịnh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Bóc dỡ đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh với số tiền hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bóc gỡ đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hàng tỷ đồng.

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù đã chia tay, nhưng giữa Ban và chị T. vẫn tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Sau đó nạn nhân đăng tải một số nội dung lên trên mạng xã hội khiến đối tượng bực tức dẫn đến cãi nhau và bị Ban dùng hung khí sát hại...

Xem nhiều

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Pháp luật

GĐXH - Kiểm tra đột xuất quán cà phê ở Huế, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội cùng 2 thuộc cấp

Pháp luật
'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật
Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Đắk Lắk: Nữ giúp việc lén mở két sắt, trộm cắp vàng của chủ nhà

Pháp luật
Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Sát hại bạn gái cũ vì đăng tải nội dung lên mạng xã hội

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top