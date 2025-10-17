Tin sáng 17/10: Mùa Đông năm nay đến sớm, chưa xuất hiện rét đậm trong tháng 10; dự kiến đề xuất học sinh TP.HCM nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần

Mùa Đông năm nay đến sớm



Theo SK&ĐS, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chuỗi mưa bão và không khí lạnh đầu mùa đã khiến nền nhiệt khu vực phía Bắc giảm nhanh hơn trung bình nhiều năm, báo hiệu mùa Đông đến sớm hơn thường lệ. Tuy vậy, tính đến giữa tháng 10, nền nhiệt trung bình trên phạm vi toàn quốc vẫn phổ biến xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm 0,5 độ C, chưa xuất hiện đợt rét đậm, rét hại.

Từ cuối tháng 10/2025 đến tháng 2/2026 năm sau, không khí lạnh xuất hiện thường xuyên hơn. Trong đó, tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026 là giai đoạn tác động mạnh nhất, có thể xuất hiện những đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại nghiêm trọng tại khu vực Bắc Bộ. Cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối, băng giá ở vùng núi cao khu vực Bắc Bộ.

Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết, trong các tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Việt Nam chịu ảnh hưởng của pha La Nina yếu – trung bình, cùng hoạt động gia tăng của không khí lạnh. Các đợt không khí lạnh có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình, cường độ tăng dần từ cuối tháng 10, tập trung mạnh trong tháng 12/2025 – tháng 1/2026. Không khí lạnh hoạt động sớm, có thể gây mưa nhỏ, mưa phùn ở Bắc Bộ ngay từ nửa cuối tháng 10.

Trung bình các tháng 11/2025 đến 1/2026, nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 độ C. Sang tháng 2–3/2026, nhiệt độ toàn quốc dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,0 độ C.

Theo dự báo, mùa Đông năm nay đến sớm hơn thường lệ. Ảnh minh họa

TP. Hồ Chí Minh: Đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần

Theo Báo Đại biểu nhân dân, Sở GD&ĐT TP. HCM vừa đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho học sinh trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 của UBND TP. HCM, quy định thời gian bắt đầu học kỳ I bắt đầu từ ngày 5/9, bảo đảm 18 tuần thực học; phần còn lại dành cho các hoạt động khác. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 19/1/2026, bảo đảm 17 tuần thực học. Năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026.

Trong khoảng thời gian quy định như trên, các cơ sở giáo dục có thể chủ động bố trí kế hoạch dạy và học, bảo đảm đủ số tuần thực học. Do vậy, việc bố trí lịch nghỉ Tết Nguyên đán sẽ được sắp xếp phù hợp, miễn đảm bảo đủ số tuần dạy học theo quy định.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh TP. HCM dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ ngày 22 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết).

Theo Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP. HCM - ông Hồ Tấn Minh, hàng năm, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh thành phố sẽ do UBND thành phố ban hành quyết định. Năm nay, Sở sẽ trình đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 để trọn trong tuần, tức là nghỉ vào cuối tuần và đi học trở lại vào đầu tuần. Theo đó, dự kiến sở sẽ đề xuất với UBND TP. HCM cho học sinh nghỉ Tết trong 2 tuần.

Dự kiến Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ đề xuất với UBND TP. HCM cho học sinh nghỉ Tết trong 2 tuần. Ảnh minh họa

Trong 24 giờ, một nút giao ở Hà Nội ghi nhận 105 người vượt đèn đỏ qua Camera AI

Theo Báo Đại đoàn kết, ngày 16/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tính từ 12h ngày 14 đến 12h ngày 15/10, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận hơn 12.300 phương tiện đi qua với tốc độ trung bình 75,2km/h. Đồng thời camera AI cũng phát hiện 17 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Cũng trong thời gian trên, hệ thống camera AI được thí điểm lắp đặt tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) đã tự động phát hiện 183 lái xe máy không đội mũ bảo hiểm; 105 trường hợp vượt đèn đỏ; 2 trường hợp đi ngược chiều.

Ngoài ra, camera AI tại đường Lê Văn Lương đã ghi nhận 1 trường hợp ô tô đi sai làn đường (đi vào làn buýt BRT).

Theo Cục CSGT những trường hợp vi phạm này đã được Cục chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để xử lý.

Xe máy đi ngược chiều bị camera AI phát hiện. Ảnh: Cục CSGT.

Trần tình của sinh viên được giải cứu thoát khỏi bẫy "bắt cóc online"



Theo Báo Công an nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp Công an các phường giải cứu thành công nam sinh viên bị đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý để thực hiện chiêu trò "bắt cóc online" nhằm đòi tiền chuộc từ gia đình. Trên thực tế hoàn toàn không có vụ "bắt cóc" nào, các tình huống đều được đối tượng lừa đảo bày trò cho nạn nhân để tự bắt cóc chính mình.

Trao đổi với phóng viên, T.T.H. (sinh viên năm nhất tại Đồng Tháp, ngụ tỉnh Vĩnh Long) vẫn còn hoảng sợ và lo lắng. Chiều 11/10, H. nhận được cuộc gọi của kẻ lạ mặt xưng là cán bộ Công an. Qua điều thoại, đối tượng thông báo H. là nghi can trong đường dây rửa tiền, trong tài khoản ngân hàng đang có 63 tỷ. "Người này yêu cầu em không được tiết lộ, rồi làm việc thông qua ứng dụng Zoom. Qua điện thoại, người này yêu cầu em phải chứng minh trong tài khoản có 275 triệu đồng bằng cách vay mượn gia đình, bạn bè".

Từ tin báo của gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương tiến hành xác minh. Đến 17h ngày 14/10, trinh sát phối hợp với Công an các phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và tìm thấy nam thanh niên đang ở tại một nhà trọ thuộc phường Mỹ Ngãi. Qua lời trình bày nạn nhân, sự thật được hé lộ. Đây là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo bởi các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Nam sinh viên trình bày lại sự việc tại Cơ quan Công an.

Trốn truy nã ở Hải Phòng, gã thanh niên đất Cảng bị bắt khi đang ẩn náu tại TP.HCM



Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Công an TP. Hải Phòng, mới đây Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ thành công Phạm Quang Hiệp (SN 1996, trú tại đường Hùng Vương, phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) khi đang lẩn trốn tại TP.HCM. Phạm Quang Hiệp chính là đối tượng bị truy nã vì tội danh "Đánh bạc" sau gần 2 năm lẩn trốn.

Trước đó, ngày 28/12/2023, cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (cũ) ra quyết định truy nã Phạm Quang Hiệp về tội danh "Đánh bạc". Tuy nhiên, sau đó Hiệp đã trốn truy nã khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm bắt tình hình, Công an phường Hồng Bàng phát hiện Phạm Quang Hiệp đang lẩn trốn tại TP.HCM. Sau đó, đơn vị bố trí một Tổ công tác vào thành phố để bắt giữ đối tượng.

Đến ngày 14/10, Tổ công tác Công an phường Hồng Bàng đã bắt giữ Phạm Quang Hiệp đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hạnh Thông (TP.HCM). Sau đó, đơn vị di lý đối tượng về và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP.Hải Phòng để xử lý theo quy định.