Tin sáng 18/4: Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt; giá xăng dầu giảm sâu, các mặt hàng xăng hơn 18.000 đồng/lít

Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiều nơi trên 35 độ như: Yên Châu (Sơn La) 38.4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 37.4 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37.5 độ, Sơn Hòa (Phú Yên) 37.4 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến 55-60%.

Dự báo, ngày 18-19/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm 50-55%.

Ngày 18/4, Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ trên 35 độ. Ngày 19/4, Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng, 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm 55-60%.

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có thể kéo dài đến ngày 22/4.

Nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Ảnh internet

Cục Quản lý Dược chỉ cách người dân tự nhận biết thuốc giả, thuốc thật

Chia sẻ với Báo Sức khỏe & Đời sống, chiều 17/4, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng đã thông tin tới báo chí về công tác đấu tranh phòng, chống thuốc giả liên quan đến việc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh.

TS. Tạ Mạnh Hùng cho hay, cơ quan chức năng chưa phát hiện thấy các sản phẩm trong vụ án tại các cơ sở khám chữa bệnh; các sản phẩm do các đối tượng làm giả không xâm nhập được vào trong hệ thống các bệnh viện công lập do không có giấy tờ, chứng từ để tham gia đấu thầu. Các sản phẩm giả này chủ yếu được bán trên mạng; tại kênh bán lẻ.

Thông tin thêm liên quan đến vụ án, qua nắm bắt, Lãnh đạo Cục Quản lý Dược cho hay, các thuốc này chủ yếu bán qua mạng, kênh phân phối nhỏ lẻ.

TS. Tạ Mạnh Hùng cũng chia sẻ, thuốc được chia ra nhiều loại khác nhau, trong đó có vaccine và sinh phẩm. Đối với vaccine và sinh phẩm, 100% được kiểm tra, đánh giá, kiểm định trước khi xuất xưởng; đối với thuốc hóa dược, tân dược, dược liệu, cổ truyền đều được lấy mẫu để kiểm tra chất lượng. Bên cạnh đó, cơ quan thẩm quyền còn tập trung lấy mẫu đối với những thuốc có nguy cơ làm giả cao hoặc có khả năng không đảm bảo chất lượng trong quá trình lưu hành.

"Theo quy định, thuốc phải cấp giấy đăng ký lưu hành mới được lưu thông trên thị trường. Tất cả thông tin về các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành được công khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể tra cứu qua Cổng dịch vụ công: https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc ",TS Tạ Mạnh Hùng nói.

TS. Tạ Mạnh Hùng cho biết, người dân có thể tự tra cứu thuốc trên Cổng dịch vụ công.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) Tạ Mạnh Hùng.

Giá xăng dầu liên tiếp giảm sâu, các mặt hàng xăng chỉ hơn 18.000 đồng/lít

Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu tiếp tục giảm sâu. Theo Bộ Công thương, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 18.498 đồng/lít (giảm 384 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Xăng RON95-III: không cao hơn 18.856 đồng/lít (giảm 351 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.037 đồng/lít (giảm 206 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 17.184 đồng/lít (giảm 229 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.960 đồng/kg (tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 10/4/2025 - 16/4/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: biến động các mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa của các đối tác thương mại, sản lượng dầu của OPEC+ tăng, cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo nhu cầu dầu sẽ tăng trưởng chậm trong năm 2025, xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Giá xăng dầu giảm mạnh từ ngày 17/4. Ảnh internet

Giá vàng lên 120 triệu đồng/lượng, người mua bắt đầu e dè

Theo báo Người lao động, sáng 17/4, giá vàng trong nước tiếp tục tăng theo xu hướng thị trường quốc tế nhưng sức mua đã giảm so với ngày trước. Đến 13 giờ, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 118 triệu đồng/lượng (bán ra) và 115,5 triệu đồng/lượng (mua vào). Giá vàng nhẫn do Công ty SJC sản xuất có giá bán 17 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn do các tiệm vàng chế tác bán ra 112 triệu đồng/lượng.

Riêng công ty Mi Hồng tiếp tục đẩy giá vàng miếng SJC lên 121 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 118 triệu đồng/lượng ở chiều mua. Trong khi giá vàng nhẫn 99,99 thấp hơn tới 4 triệu đồng, ở mức 114 - 117 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đạt 3.340 USD/ounce, giảm 16 USD so với mức giá kỷ lục 3.356 USD/ounce được thiết lập trong phiên giao dịch đêm qua. Dù giá vàng thế giới giảm nhẹ, giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao. Nguyên nhân được cho là do cầu vượt, tạo ra giá vàng nội địa không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, tại TP.HCM, sức mua đã giảm đáng kể. Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận số lượng khách giao dịch tại các tiệm vàng ở khu vực chợ Gò Vấp, Bà Chiểu, Tân Định... và các cửa hàng của Công ty SJC khá thưa thớt. Nhân viên tại các đơn vị này cho biết do người bán vàng rất ít, chủ yếu là người hỏi mua nên doanh nghiệp giới hạn khách hàng chỉ được mua từ 0,5 phân đến 1-2 chỉ vàng nhẫn, hoặc tối đa 1-2 lượng vàng miếng SJC.

Người mua cần thận trọng vì giá vàng trong nước đang ở mức cao kỷ lục, chênh lệch giá mua - bán khá lớn.

Khẩn trương làm rõ nguyên nhân sập nhà xưởng khiến 3 người tử vong

Theo báo Đại đoàn kết, chiều 17/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện vụ sập sàn nhà xưởng khiến 3 công nhân tử vong trên địa bàn tỉnh vẫn đang được phong toả, đồng thời lực lượng chức năng khẩn trương điều tra để sớm đưa ra kết luận.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra lúc 7 giờ sáng cùng ngày tại Công ty TNHH Minh An Vina, nằm trên đường D2, khu công nghiệp Đất Cuốc (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Khi các công nhân đang thi công, cải tạo nhà xưởng thì một phần sàn bên trong nhà xưởng bị đổ sập.

Hiện trường vụ tai nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng phong toả để điều tra làm rõ nguyên nhân. (Ảnh: M.X).

Thấy dấu hiệu sàn bị xiêu vẹo, 2 người kịp chạy thoát, 3 người không chạy kịp bị mảng tường đè trúng. Trong số 3 người bị nạn có 2 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương huy động phương tiện, máy móc cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Danh tính 3 người tử vong, gồm: Trịnh Văn Quốc (39 tuổi, quê Sóc Trăng), Trần Quốc Thanh (36 tuổi, quê Bình Dương), Trần Văn Lợi (47 tuổi, quê Kiên Giang).

Thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương: Bắc Bộ mưa diện rộng, Nam Bộ nắng nóng GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, miền Bắc nhiều mây, có mưa trong các ngày 6 và 7/4.