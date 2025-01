Tin sáng 19/1: Bất ngờ lời khai của nghi phạm trong vụ 4 người trong gia đình tử vong ở Hà Nội; vụ phanh gấp do đèn tín hiệu, CSGT TP.HCM nói gì?

Tin sáng 18/1: Dự báo thời điểm không khí lạnh xuất hiện dồn dập gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc dịp Tết Nguyên đán; thực hư clip thầy giáo lì xì mỗi học sinh 1 triệu đồng tiêu Tết GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Tết Nguyên đán năm nay miền Bắc có khả năng đón một đợt gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh; thông tin thầy giáo ở Đắk Nông dùng tiền riêng để lì xì cho mỗi học sinh 1 triệu đồng tiêu Tết là không chính xác.

Hoa hậu Thanh Thuỷ và Soobin bị ghép ảnh tràn lan, công ty đại diện phản ứng

Tin đồn hẹn hò khiến Hoa hậu Thanh Thuỷ và ca sỹ Soobin trở thành "cặp đôi" nóng nhất mạng xã hội mấy ngày qua. Nhiều người dùng Al để tạo ảnh, ghép ảnh, biến họ thành một cặp tình nhân.

Trước sự việc này, công ty quản lý của Hoa hậu Thanh Thủy vừa có thông báo cho biết nhiều hình ảnh của người đẹp 10X bị cắt ghép: “Những ngày qua, công ty ghi nhận nhiều tài khoản, trang cộng đồng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, tạo ra hình ảnh và video sai sự thật về Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy”.

Hoa hậu Thanh Thủy và Soobin trên sân khấu lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024.

Theo công ty quản lý, những hình ảnh cắt ghép khiến khán giả hiểu lầm, có cái nhìn sai về Hoa hậu Thanh Thủy và người được cắt ghép. Đơn vị này mong khán giả tỉnh táo trước những bài viết, hình ảnh trên các hội nhóm không xuất phát từ tài khoản chính chủ của Hoa hậu Quốc tế 2024.

“Chúng tôi trân quý tình cảm khán giả dành cho Thanh Thủy. Tuy vậy, những bức ảnh chế lại đang đi quá xa, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là sản phẩm của AI. Chúng tôi mong quý khán giả ấn nút báo cáo vi phạm những bài đăng, hình ảnh sai lệch từ AI có liên quan đến Hoa hậu Thanh Thủy. Mong quý khán giả chọn lọc thông tin trên các nền tảng mạng xã hội, tránh tiếp nhận thông tin sai sự thật” , thông báo của công ty quản lý Hoa hậu Quốc tế 2024 viết.

Trước đó, công ty quản lý của Soobin cũng lên tiếng về tình trạng cộng đồng mạng đua nhau ghép ảnh nam ca sỹ, tuyên bố rằng việc giả mạo này phức tạp, không đơn thuần là vui đùa: "Chúng mình hoàn toàn không ủng hộ hành động này vì ít nhiều ảnh hưởng đến nghệ sỹ cũng như góp phần lan truyền thông tin sai sự thật” .

Thời gian qua, hai ngôi sao bị đồn yêu nhau do Soobin Hoàng Sơn để chế độ theo dõi một mình Thanh Thủy trên trang cá nhân. Anh cũng thường tương tác, thả tim dưới các bài đăng của Hoa hậu Quốc tế 2024.

Tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2024 tối 15/1 vừa qua, màn tương tác khá thân mật của họ gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trên sân khấu, sau khi nhận cúp từ Thanh Thủy, Soobin bắt tay nàng hậu và ghé vào tai cô thì thầm, trông rất gần gũi; biểu cảm của họ cũng có vẻ thân thiết, khiến khán giả càng nghi ngờ rằng quan hệ của họ "hơn mức bình thường".

Sau sự kiện, không chỉ ảnh thật chụp Soobin và Thanh Thủy lan truyền mạnh mà hình ảnh chỉnh sửa, ghép mặt 2 ngôi sao thành câu chuyện hẹn hò, sinh con... cũng xuất hiện ồ ạt trên mạng với lượng tương tác rất lớn. Vì yêu mến, muốn “đẩy thuyền” cho Soobin và Thanh Thủy, nhiều người vô tình giúp cho những hình ảnh giả phát tán mạnh hơn.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về số giải học sinh giỏi quốc gia

Bộ GD-ĐT vừa công bố kết quả thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2024-2025. Theo đó, Hội đồng chấm thi đã chọn được 3.803 thí sinh đoạt giải trên tổng số 6.482 thí sinh dự thi, chiếm 58,68%.

Trong số này, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với tổng 200 giải học sinh giỏi quốc gia (tăng 16 giải so với năm ngoái).

TPHCM vẫn xếp thứ hai cả nước với 166 thí sinh đoạt giải (tăng 56 giải so năm ngoái). Các địa phương lần lượt xếp sau là Hải Phòng (102 giải); Bắc Giang (99 giải); Hải Dương (97); Nghệ An (96); Thái Nguyên (90); Quảng Ninh (88); Vĩnh Phúc (87); Thừa Thiên - Huế (85); Hà Tĩnh và Nam Định cùng 84 giải,...

Hậu Giang là tỉnh có số giải học sinh giỏi quốc gia ít nhất với 5 giải.

Bộ GD-ĐT cho hay, kết quả chấm thi và xếp giải cho thấy, số học sinh đạt giải năm nay phủ đều ở hầu khắp các địa phương. Một số địa phương miền núi, biên giới, có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn cũng có học sinh đạt thứ hạng cao nhất trong kỳ thi.

Theo quy chế thi, trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả thí sinh được quyền đề nghị phúc khảo bài thi.

Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cấp giấy chứng nhận cho học sinh đoạt giải, những học sinh còn lại cũng được ghi nhận bằng giấy chứng nhận đã tham dự kỳ thi.

Theo kế hoạch, tháng 3/2025, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025, đối với các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học.

Thí sinh các môn học được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2025 dự kiến tổ chức trong tháng 3/2025 nếu đạt các mức điểm sau: Môn Toán từ 24,00 điểm trở lên; môn Vật lí từ 26,75 điểm trở lên; môn Hoá học từ 25,875 điểm trở lên; môn Sinh học từ 25,50 điểm trở lên; môn Tin học từ 16,34 điểm trở lên.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 được tổ chức vào các ngày 25 và 26/12/2024. Cả nước có 6.482 thí sinh dự thi, tăng 663 thí sinh so với năm học 2023-2024.

Các thí sinh dự thi tại 68 Hội đồng thi với 13 môn thi: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp và Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật. Năm nay, lần đầu tiên môn tiếng Nhật được đưa vào dự thi.

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy làm 2 người tử vong lúc rạng sáng

SKĐS đưa tin, tối 18/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin chính thức về vụ cháy làm 2 người tử vong xảy ra tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Theo đó, khoảng 0h58' cùng ngày (18/1), Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra cháy nhà tại địa chỉ số 173, khu phố Cầu Giẽ, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Khoảng 02h04' ngày 18/1, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Tổ Cảnh sát đặc biệt tinh nhuệ thuộc Đội Chữa cháy và CNCN khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an thành phố Hà Nội) đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Tại hiện trường các lực lượng xác định: ngôi nhà xảy ra cháy có 2 tầng, tầng 1 có lò ấp trứng gà vịt, tầng 2 sử dụng để ngủ, diện tích công trình khoảng 100m2 với kết cấu bê tông cốt thép gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, sử dụng máy cắt khóa cửa chính và dùng thang tiếp cận tầng 2 ngôi nhà qua mái tôn tầng 1, phá cửa kính thoát khói và tìm kiếm người bị nạn.

Qua đó, đã phát hiện, đưa 2 người bị thương tại tầng 2 ra ngoài và bàn giao lực lượng y tế đưa đến Bệnh viện cấp cứu. Khoảng 2h đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hậu quả, diện tích cháy khoảng 50m2, còn 2 người bị thương đã tử vong. Hiện Công an huyện Phú Xuyên đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.

Vụ 4 người trong gia đình tử vong: Nghi phạm thừa nhận đã sát hại vợ và 2 con

SKĐS đưa tin, tối 18/1, Công an TP Hà Nội thông tin chính thức về vụ 4 người trong một gia đình tử vong bất thường tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên.

Đối tượng Vũ Văn Vương. Ảnh: Công an nhân dân

Theo cơ quan công an, khoảng 14h30' ngày 17/1, gia đình anh V.V.S phát hiện bà Đ.T.N (SN 1946, trú tại thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên - là cô anh V.V.S) tử vong trong tư thế nằm trên giường tại phòng khách.

Sau đó phát hiện con dâu bà N. là chị Đ.T.T (SN 1975) cùng con trai chị Đ.T.T (SN 2008) và con gái chị Đ.T.T (SN 2006) đều tử vong dưới gầm giường tại buồng ngủ cạnh phòng khách.

Gia đình anh V.V.S đã báo tin đến Công an huyện Phú Xuyên.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Sau hơn 20 giờ đồng hồ khẩn trương xác minh, điều tra, đến khoảng 12h30' ngày 18/1, các lực lượng thuộc Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ nghi phạm gây ra vụ việc là Vũ Văn Vương (SN 1973, là con trai bà Đ.T.N).

Khai thác nhanh, bước đầu đối tượng thừa nhận đã ra tay sát hại vợ và 2 con.

Vũ Văn Vương có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất thường, xét nghiệm âm tính với ma túy.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang di lý đối tượng về Hà Nội để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ phanh gấp do đèn tín hiệu, CSGT TP.HCM nói gì?

Báo Công lý đưa tin, ngày 18/1, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) thông tin về vụ việc nam tài xế phanh gấp do đèn tín hiệu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30' ngày 16/1/2025, một tài xế điều khiển xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc chở các tấm thép trên tuyến Quốc lộ 1, theo hướng từ Trạm thu phí An Sương – An Lạc đi Ngã tư An Sương.

Khi đến gần giao lộ Quốc lộ 1 và Liên khu 4-5, do thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang đỏ nên phanh gấp dẫn đến các tấm sắt chở trên sơ mi rơ moóc đổ xuống đường, gây thương tích cho người điều khiển xe 2 bánh đang đi gần bên hông.

Sắt trên xe đầu kéo đổ tràn lan trên đường.

Trước thông tin trên, CSGT TP.HCM cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc trên, tuyến Quốc lộ 1 đoạn đi qua địa bàn quận Bình Tân rất đông phương tiện do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách tăng cao trong dịp cận Tết.

Do đó, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Phú Lâm được tăng cường tại giao lộ đã điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông từ tự động sang thủ công do CSGT bấm nút điều khiển.

Khi điều khiển chế độ thủ công thì đèn tín hiệu giao thông cũng thực hiện theo nguyên tắc từ xanh sẽ chuyển nhấp nháy sang vàng từ 3-5 giây sau đó mới chuyển sang đỏ.

Do đó, không có hiện tượng đèn tín hiệu giao thông từ xanh chuyển sang đỏ đột ngột làm tài xế không kịp “trở tay” phải phanh gấp gây ra sự cố trên.

PC08 cho biết thêm, theo thông tin ban đầu của tài xế, khi đến gần giao lộ Quốc lộ 1 và Liên khu 4-5, do không chú ý nhìn đèn từ trước, khi đến gần giao lộ, thấy đèn chuyển từ vàng sang đỏ nên đã vội vàng phanh gấp làm cho hàng hóa trên xe bị trượt rơi xuống đường.

Qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên xe đầu kéo, trước thời điểm gây ra sự cố trên, khi đến gần giao lộ, tài xế đã cho xe chạy với tốc độ 42km/h theo xu hướng tăng tốc qua giao lộ.

Khi đến giao lộ mới nhận thấy đèn chuyển từ vàng sang đỏ không kịp vượt qua nên phanh gấp, dẫn đến hàng hóa trên sơ mi rơ moóc bị trượt theo lực quán tính, rơi đổ hàng hóa xuống đường gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh.

Thời điểm trượt đổ hàng hóa xuống đường, một người điều khiển xe máy chạy phía sau do thấy tình huống nguy hiểm phía trước nên đã phanh gấp và tự té ngã dẫn đến bị thương nhẹ ở chân.

Sau đó, Đội CSGT Phú Lâm đã làm việc với các bên liên quan. Hiện Đội CSGT Phú Lâm đang tạm giữ xe đầu kéo và các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện để tiếp tục làm rõ vụ việc.