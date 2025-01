Tin sáng 17/1: Cô gái ở TP.HCM kể lại 40 giây kinh hoàng vì bị cửa cuốn ghì xuống cổ; xe Lamborghini đột ngột dừng giữa đường, tài xế trong tình trạng bất ổn

Tin tối 16/1: Hà Nội đón không khí lạnh, trời rét nhất 9 độ; Năm đầu nhận thưởng Tết theo Nghị định 73, giáo viên được hưởng bao nhiêu tiền? GĐXH - Thời tiết Hà Nội trong 3 ngày 16/1-18/1, không khí lạnh tiếp tục tác động khiến nền nhiệt thấp nhất duy trì ở mức 10-13 độ, sau đó, đợt không khí lạnh mới lại tăng cường; Tết Nguyên đán 2025 là năm đầu tiên cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo được hưởng mức thưởng từ ngân sách theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (Nghị định 73).

Nguyễn Xuân Son nhận thưởng cao nhất tuyển Việt Nam

VietNamNet đưa tin sau khi lên ngôi ASEAN Cup, tuyển Việt Nam được thưởng khoảng 35 tỷ đồng. Khoản thường này sẽ được chia cho các thành viên đội tuyển tùy theo đóng góp, công sức của mỗi người.

Nguyễn Xuân Son tỏa sáng trong lần đầu khoác áo ĐTQG Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son là một trong những cầu thủ nhận mức thưởng cao nhất ở tuyển Việt Nam. Chân sút 27 tuổi ra sân 5 trận, ghi 7 bàn thắng và có 2 kiến tạo. Dù gặp chấn thương nặng ở trận chung kết phải thay ra sớm nhưng Xuân Son vẫn được BTC bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, bên cạnh danh hiệu Vua phá lưới.

Với những gì đã cống hiến, việc Xuân Son nhận thưởng cao nhất ở tuyển Việt Nam là rất xứng đáng. Ngoài số tiền chia thưởng ở đội tuyển, chân sút đến từ Brazil cũng được nhiều Mạnh thường quân động viên.

Cụ thể, sau trận bán kết lượt về đấu với Singapore trên SVĐ Việt Trì, một người hâm mộ cuồng nhiệt đã đến tận khách sạn để trao thưởng nóng 100 triệu đồng cho Nguyễn Xuân Son. Trước trận chung kết lượt về tại Thái Lan, một ngân hàng treo thưởng 10.000 USD (hơn 250 triệu đồng) cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của tuyển Việt Nam tại giải đấu, và Xuân Son chính là người nhận phần thưởng này.

Ngoài ra, cầu thủ Thép Xanh Nam Định còn được tặng 2 chiếc ô tô giá trị khoảng gần 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, anh được phẫu thuật và tập hồi phục hoàn toàn miễn phí tại một bệnh viện hàng đầu Việt Nam.

Như vậy, Xuân Son hiện có khoản thưởng hơn 2 tỷ đồng (cả tiền mặt và hiện vật). Sắp tới, tuyển Việt Nam chia thưởng cho các thành viên thì con số còn tăng lên, khả năng xấp xỉ gần 3 tỷ đồng.

Dự kiến Xuân Son có thể thi đấu trở lại vào tháng 9 tới. Anh vẫn có thể cùng tuyển Việt Nam dự vòng loại cuối Asian Cup 2027 và khả năng được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội U22 Việt Nam dự SEA Games 33 vào cuối năm.

Cô gái ở TP.HCM kể lại 40 giây kinh hoàng vì bị cửa cuốn ghì xuống cổ

Báo Tiền phong đưa tin mới đây, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi video một cô gái bị mắc kẹt bởi chiếc cửa cuốn. Theo đó, cô gái đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy, dùng lực để lùi xe ra ngoài. Khi xe ra đến cửa, cửa cuốn bất ngờ hạ xuống khiến cô gái bị mắc kẹt.

Cô gái không ngừng giãy giụa để tìm cách thoát thân. Cho đến lúc cửa cuốn xuống thấp hơn và bị chiếc xe máy chặn lại, cô mới có thể tìm được khoảng trống để lách người vào trong nhà.

Video thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok và được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Khoảnh khắc cô gái gặp sự cố khi sử dụng cửa cuốn, phải giãy giụa để thoát ra khiến người xem "thót tim".

Khoảnh khắc bị chiếc cửa cuốn ghì cổ, Thanh Nga vô cùng sợ hãi. Ảnh cắt từ clip

Dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tình huống nguy hiểm này. Một số người cho rằng, thay vì ngồi trên xe để lùi ra, cô gái nên bước xuống, dắt xe ra ngoài một cách cẩn thận để đảm bảo an toàn.

Một số khác lại chia sẻ, cô gái đã bất cẩn khi dùng cửa cuốn nên mới rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Theo tìm hiểu, cô gái trong video là Phan Thị Thanh Nga (SN 1992, quê Lâm Đồng, hiện sống ở TPHCM). Trao đổi với PV, Thanh Nga chia sẻ nhiều hơn về tình huống nguy hiểm trên.

Nga chia sẻ, cách đây hơn 1 tháng, cô mở tiệm nối mi tại quận Tân Phú (TPHCM). Video trên được trích từ camera của tiệm vào tối 13/1.

Cô gái cho biết, từ khi thuê địa điểm này để kinh doanh, cô mới sử dụng cửa cuốn nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Vì sống và làm việc một mình, cô có thói quen không bấm hẳn cửa cuốn lên mà để lưng chừng, nhằm tạo cảm giác an toàn.

Tối đó, sau khi xong việc, Thanh Nga cầm chiếc điều khiển cửa cuốn trên tay và dắt ra xe về. Vì cửa tiệm hẹp, cô không thể quay xe mà phải lùi xe ra ngoài.

Xe ra đến cửa, Thanh Nga không may va phải chiếc điều khiển khiến cửa hạ xuống, dẫn đến cả người và xe đều mắc kẹt. Khi đó, Nga hoảng hốt, liên tục bấm điều khiển để cửa đi lên nhưng do khuất tầm nhìn, cô đã bấm nhầm nút.

Sự cố nguy hiểm đã để lại một vết hằn trên cổ của Thanh Nga. Những ngày sau đó, cô cảm thấy khó thở nên đã đến gặp bác sĩ để thăm khám và đang đợi kết quả.

Thanh Nga thừa nhận, bản thân chưa hiểu nguyên lý hoạt động của cửa cuốn và đó là một phần lý do khiến cô rơi vào tình huống nguy hiểm.

Sau sự cố vừa rồi, cô rút ra một số kinh nghiệm: Không để cửa cuốn lưng chừng mà phải bấm hẳn lên, đặt điều khiển cửa cuốn ở nơi hợp lý, tránh va chạm khiến cửa hạ xuống một cách bất ngờ, khi sử dụng cần quan sát kỹ các vật cản,...

Xe Lamborghini đột ngột dừng giữa đường ở Phú Nhuận, tài xế trong tình trạng bất ổn

Báo Người lao động đưa tin ngày 16/1, Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) đang điều tra vụ siêu xe Lamborghini đột ngột dừng giữa đường.

Lúc 11 giờ, ông Cao Hoài T. (70 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) lái siêu xe Lamborghini biển số TP HCM chạy trên đường Huỳnh Văn Bánh, hướng đường Phan Đình Phùng đi đường Nguyễn Văn Trỗi.

Ô tô dừng đột ngột giữa đường.

Khi ô tô này đến đoạn thuộc phường 15 thì bất ngờ dừng giữa đường, xe vẫn nổ máy, tài xế ngồi luôn trong xe. Một số người dân chứng kiến đã gọi điện báo lực lượng chức năng.

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Phú Nhuận sau đó có mặt mở cửa, phát hiện tài xế đang trong tình trạng bất ổn nên sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bước đầu xác định ông T. có tiền sử bệnh nhồi máu cơ tim cấp tính.

Lịch nghỉ Tết nguyên đán của học sinh trên cả nước: Dài nhất 17 ngày

Báo Tiền phong đưa tin theo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2025 chính thức được Thủ tướng đồng ý, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ từ thứ Bảy ngày 25/1 (26 tháng Chạp năm Giáp Thìn) đến hết Chủ nhật ngày 2/2 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Ảnh minh họa

Nhiều, tỉnh thành cho học sinh nghỉ học từ 9-17 ngày.

Kon Tum hiện là địa phương cho học sinh nghỉ dài ngày nhất, bắt đầu từ 24/1 đến hết ngày 7/2. Do ngày 7/2 là thứ Sáu nên học sinh ở tỉnh này được nghỉ thêm hai ngày cuối tuần. Như vậy, học sinh Kon Tum được nghỉ Tết Nguyên đán 2025 kéo dài 17 ngày (tính cả ngày cuối tuần).

Bắc Giang, Lâm Đồng, Hải PhòngVĩnh Phúc, ... là nơi cho học sinh nghỉ ít nhất với 9 ngày.

Miền Bắc hứng mưa ngày cuối tuần, vùng núi cao khả năng có băng giá

VTCnews đưa tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm nay và ngày17/1, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Ngày 18/1, khu vực này mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Miền Bắc có mưa vào cuối tuần.

Thanh Hóa-Nghệ An mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét.

Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đêm nay 16/1 có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào vài nơi.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 16/1, ngày 17/1/2025

Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có thể xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, khả năng có gió giật cấp 6-7. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 27-30 C.

Tây Nguyên đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Vượt đèn đỏ nhường đường cho xe ưu tiên có bị xử phạt không?

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, chiều 16/1, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Tiền Phong về "hành vi vượt đèn đỏ nhường đường cho xe ưu tiên có bị xử phạt hay không?", Công an TPHCM khẳng định đây là trường hợp cấp thiết, hành vi này không bị xử phạt.

Sau khi Nghị định 168 có hiệu lực, chế tài xử phạt tăng cao, một số người dân sợ bị xử phạt nên đã có hành vi không vượt đèn đỏ, không “leo” vỉa hè để nhường đường cho xe cứu thương, xe cứu hỏa…

Ông Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TPHCM, thông tin tại buổi họp báo.

Hành động trên đang tạo ra những thông tin hai chiều trong cộng đồng. Một là vượt đèn đỏ để nhường đường thì sẽ đối mặt với nguy cơ bị xử phạt nặng. Hai là không nhường đường để không bị xử lý vi phạm vượt đèn đỏ. Trường hợp bị xử lý vi phạm không nhường đường cho xe ưu tiên thì mức phạt vẫn thấp hơn so với vi phạm vượt đèn đỏ.

Trả lời vấn đề trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, cho biết, căn cứ theo Khoản 10 của bộ luật Vi phạm hành chính về tình thế cấp thiết, những người tham gia giao thông trong trường hợp phải vượt đèn đỏ, “leo” lên vỉa hè để nhường đường cho xe ưu tiên thì không bị xử phạt. Những trường hợp vi phạm trong tình huống cấp thiết này, nếu người thực thi nhiệm vụ vẫn ra quyết định xử phạt thì người thực hiện nhiệm vụ xử lý sai, người bị xử lý có quyền khiếu nại.

