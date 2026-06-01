Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ C

Theo Hà Nội mới, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam, ngày 1 và 2/6, thành phố Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ là từ 12h đến 16h hằng ngày.

Ngoài nhiệt độ cao, độ ẩm trong không khí tại Hà Nội chỉ ở mức 50-55%, làm gia tăng cảm giác oi nóng. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp, khu vực dân cư có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời gia tăng nguy cơ cháy rừng. Nắng nóng cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Từ đêm 2 đến ngày 3/6, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục có xu hướng phát triển và mở rộng. Hà Nội nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa vài nơi.

Khoảng đêm 3 và ngày 4/6, Hà Nội mưa rào và dông rải rác chủ yếu về chiều tối và đêm, nền nhiệt giảm. Sau thời gian trên, Hà Nội tiếp tục nắng nóng. Từ ngày 7 đến 10/6, Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, thời tiết dịu mát hơn.

Bốn thí sinh vi phạm quy chế trong kỳ thi vào lớp 10 công lập

Báo Xây dựng thông tin, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong buổi thi môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 sáng 31/5, có 123.673 thí sinh có mặt trên tổng số 124.082 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,67%; có 409 thí sinh vắng mặt.

Kỳ thi được tổ chức tại 224 điểm thi với 5.300 phòng thi chính thức và 385 phòng thi dự phòng. Có 5 thí sinh cần hỗ trợ làm bài do vấn đề sức khỏe và được bố trí hỗ trợ y tế theo quy định.

Đáng chú ý, buổi thi ghi nhận hai thí sinh vi phạm quy chế thi, đều do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế.

Sau ba buổi thi, toàn thành phố ghi nhận bốn thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong đó, môn Ngữ văn và môn Ngoại ngữ mỗi buổi có một thí sinh vi phạm, môn Toán có hai thí sinh vi phạm. Các trường hợp đều do mang điện thoại vào phòng thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế.

Thí sinh rời phòng thi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội.

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Theo VTC News, ngày 31/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai lái ô tô đi qua nhiều tuyến hẻm. Hình ảnh từ camera an ninh và camera hành trình cho thấy, chiếc xe chạy trên đường khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với phóng viên, chị N.H. (33 tuổi, trú phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, chị là người đăng tải đoạn clip để cảnh báo các gia đình về việc chủ quan để chìa khóa trên xe. Theo chị H., khoảng 10h ngày 30/5, chồng chị chở con về nhà và dừng xe trước cửa. Do sơ suất, chìa khóa vẫn để trên ô tô. Lúc không có người để ý, một bé trai 12 tuổi sống gần đó mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.

Trong quá trình di chuyển qua nhiều con hẻm, chiếc ô tô xảy ra va chạm nhẹ với một xe taxi. Phát hiện sự việc bất thường, tài xế taxi yêu cầu bé trai dừng xe, đồng thời đưa cháu quay lại nhà chủ xe để thông báo.

Theo chủ xe, vụ việc chỉ khiến ô tô bị vết xước nhẹ. Do biết cháu bé có hoàn cảnh khó khăn và có biểu hiện bất thường về tâm lý nên gia đình chị không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Hình ảnh bé trai lên ô tô của nhà chị H. (Ảnh cắt clip)

Nhiều người dân trên cả nước 'sập bẫy' lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Quốc Đạt (SN 2004), Trương Minh Đức (SN 2004) và Ngô Thị Như Ý (SN 2006), cùng trú tại TP Hà Nội, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ khoảng tháng 10/2025, các đối tượng nói trên bàn bạc, thống nhất sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.

Để thực hiện hành vi phạm tội, nhóm này tìm mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, sau đó đăng tải nội dung quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Cùng với đó, nhóm đối tượng sử dụng hình ảnh, thông tin mang danh nghĩa ngân hàng nhằm tạo sự tin tưởng đối với người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người dân liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Sau đó, lấy lý do hoàn thiện hồ sơ giải ngân, đối tượng yêu cầu người vay chuyển trước các khoản tiền như: phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng do chúng quản lý. Ngay khi nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc với bị hại.

Các đối tượng (từ trái qua phải) Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức, Ngô Thị Như Ý. Ảnh: Cơ quan Công an.

Hàng loạt công nhân được nhà thầu xây dựng trả công bằng ma túy



Ngày 31/5, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an xã Nghĩa Trụ vừa triệt phá vụ án ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, trong vụ án này, đối tượng đã dùng thủ đoạn trả công cho công nhân bằng ma túy.



Trước đó, vào lúc 22h40 ngày 22/5, trong quá trình kiểm tra 1 căn hộ trên địa bàn, Công an xã Nghĩa Trụ phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Nguyễn (SN 2001, trú tại tỉnh Lào Cai) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói chứa chất màu trắng dạng cục, bột và đối tượng khai nhận là ma túy loại heroine.

Công an xã Nghĩa Trụ xác định, Trần Văn Dũng (SN 1997, trú tại tỉnh Thanh Hóa) là cai xây dựng đã chỉ đạo Hoàng Văn Nguyễn mua ma túy. Sau đó chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng thay cho việc trả tiền công hằng ngày. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn bán ma túy cho một số cai xây dựng khác nhằm tiếp tục phân phát cho công nhân tại các công trường trên địa bàn.

Các đối tượng trong vụ tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ Kiều Văn Nam (SN 1985, trú tại tỉnh Ninh Bình) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng khai nhận, số ma túy trên được đưa để sử dụng và trừ vào tiền công làm thuê.

Quá trình điều tra mở rộng xác minh, cơ quan Công an làm rõ nhiều công nhân tại các công trường xây dựng được phát ma túy để sử dụng thay cho việc thanh toán tiền công lao động.

Kết quả giám định sơ bộ của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, các mẫu chất thu giữ đều là ma túy loại heroine, tổng trọng lượng 24,243g.



