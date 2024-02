Tin sáng 2/1: Hà Nội triển khai tuyến xe điện Hoàn Kiếm - Hoàng thành Thăng Long dịp Tết Nguyên đán; người mẫu Ngọc Trinh sắp hầu tòa

Hà Nội triển khai tuyến xe điện Hoàn Kiếm - Hoàng thành Thăng Long dịp Tết Nguyên đán

Để phục vụ người dân và du khách vui chơi trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp UBND quận Hoàn Kiếm, Công ty Cổ phần Ðồng Xuân khai trương dịch vụ “Du lịch Hà Nội bằng xe ô tô điện” vào 9h30 ngày 5/2 (tức 26 tháng Chạp năm Quý Mão).

Cụ thể, tuyến xe điện có lộ trình:

Chiều đi: Đinh Tiên Hoàng (điểm đầu – Bến xe điện Bờ Hồ) – Hàng Đào – Hàng Ngang - Hàng Buồm – Mã Mây – Hàng Bạc – Hàng Ngang – Hàng Đường – Đồng Xuân – Hàng Giấy – Quán Thánh – Nguyễn Biểu – Hoàng Thành Thăng Long (điểm cuối), với giá vé 245.000đ/xe /7 khách.

Chiều về: Hoàng Thành Thăng Long (điểm đầu - Cổng số 9 phố Hoàng Diệu) – Hoàng Diệu – Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương – Phan Đình Phùng – Hàng Cót – Hàng Lược – Hàng Mã – Hàng Chiếu – Đào Duy Từ - Mã Mây – Hàng Bạc – Hàng Bồ - Lương Văn Can – Lê Thái Tổ - Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng (điểm cuối), với giá vé 245.000đ/xe/7 khách.

Từ 1/2 đến 9/2 (tức từ 22 đến 30 tháng Chạp), các đơn vị triển khai chương trình khuyến mại miễn phí chiều đi từ hồ Hoàn Kiếm đến Hoàng thành Thăng Long, với số lượng 10 xe hoạt động liên tục trong ngày.

Ngoài khai trương tuyến xe diện, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội sẽ tổ chức chương trình chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024) và đón Xuân Giáp Thìn 2024.

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình trưng bày Tết Việt chào xuân Giáp Thìn 2024 với nhiều hoạt động tái hiện các nghi lễ truyền thống độc đáo kéo dài từ ngày 2/2 (23 tháng Chạp năm Quý Mão) đến ngày 18/2 (mùng 9 Tết Giáp Thìn) với ý nghĩa “tống cựu, nghênh tân”. Chương trình gồm một chuỗi các nghi lễ như: Lễ ông Công ông Táo, lễ ban sóc, phất thức, thướng tiêu, lễ khai xuân, khai ấn...

Theo đó, Không gian trưng bày Tết Nguyên đán dân gian truyền thống diễn ra từ ngày 20/1, tái hiện không gian sinh hoạt ngày tết của một gia đình thị dân ở kinh thành với các phong tục như thờ cúng gia tiên và các vị thần, treo tranh tết, câu đối tết, đốt pháo tết, gói bánh chưng, xin chữ đầu năm, chúc tết, mừng tuổi, thú chơi hoa Tết...

Còn không gian trưng bày tết cung đình sẽ giới thiệu tới người dân và du khách lễ Chính đán thời Lê Trung hưng. Theo truyền thống xưa, lễ Chính đán được tổ chức vào sáng sớm ngày mồng Một với nghi thức đại triều trang trọng, tôn nghiêm, diễn ra tại sân điện Kính Thiên.

Năm nay, lần đầu tiên Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội trình chiếu phim 3D “Lễ Chính đán thời Lê”. Bộ phim sẽ mang đến cho du khách một trải nghiệm 360 độ, tái hiện không khí tôn nghiêm và độc đáo của lễ Chính đán nơi cung đình xưa với các nghi thức như: Rước Biểu vào sân điện Kính Thiên; rước xa giá vua sang điện Kính Thiên; lễ tuyên biểu mục...

Cũng trong dịp này, Hoàng thành Thăng Long lần đầu tiên đưa vào sử dụng hệ thống hướng dẫn thuyết minh tự động (auto guide) từ ngày 5/2, với việc trang bị cho du khách tai nghe thuyết minh trong suốt quá trình tham quan tại di sản này.

Công an Hải Phòng dùng số điện thoại phó giám đốc làm đường dây nóng

Tối nay (31/1), thông tin tới PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết, Ban Giám đốc Công an TP vừa quyết định sử dụng số điện thoại cá nhân của một Phó Giám đốc Công an TP để làm đường dây nóng, trực tiếp tiếp nhận các thông tin phản ánh của người dân, các tổ chức khác về tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán.

Công an Hải Phòng ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn, đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết.

Theo đó, số điện thoại 0918.526.559 cùng tài khoản Zalo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP, Phó trưởng Ban ATGT TP sẽ được truy cập 24/24h để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh từ nhân dân nhằm xử lý kịp thời và phục vụ công tác đảm bảo trật tự, ATGT tốt nhất trên địa bàn.

Theo Đại tá Bùi Trung Thành, thời gian qua các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP đã thực hiện nhiều kế hoạch chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung đẩy mạnh thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP.

Qua đó, các tổ công tác đã bảo đảm tuyệt đối xử lý các vi phạm ATGT "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ".

Trong đó, tập trung tổng kiểm soát ô tô đầu kéo, ô tô kinh doanh vận tải hành khách...; tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với học sinh, sinh viên điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự, ATGT; xử lý theo các chuyên đề: ma túy, nồng độ cồn, tốc độ, quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, hoán cải phương tiện, xe không đảm bảo tiêu chuẩn, xe sản xuất, lắp ráp trái quy định...

Thống kê sơ bộ đến tháng 1/2024, các lực lượng Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra, xử lý 65.062 trường hợp vi phạm trật tự, ATGT.

Các mô hình, phong trào toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, ATGT như: “Đoạn đường sắt ATGT”; “Tuyến Quốc lộ 10 địa bàn huyện An Lão ATGT trật tự”; “Thanh niên xung kích quận Dương Kinh tham gia công tác bảo đảm trật tự, ATGT”; “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả.

Vụ cháy chung cư mini 56 người chết: 6 cán bộ vừa bị khởi tố là ai?

Dân trí đưa tin, tối 31/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, ra Quyết định khởi tố bị can đối với 6 bị can.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Các bị can gồm:

Ông Nguyễn Đình Quân, nguyên Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2014-2016, hiện là Tổ trưởng Tổ Thanh tra xây dựng UBND phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Ông Chu Xuân Sơn, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2015-2020, hiện là Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Trang, nguyên cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Khương Đình, giai đoạn 2010-2018, hiện là cán bộ địa chính xây dựng UBND phường Thanh Xuân Bắc.

Ông Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng UBND quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013-2016, hiện đã nghỉ hưu.

Ông Phạm Tần Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn từ 2018 đến nay.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó trưởng Công an phường Khương Đình.

Cả 6 cán bộ, nguyên cán bộ trên bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, ông Quân, ông Khang và ông Sơn bị bắt tạm giam; bà Trang, ông Tần Anh và Tuấn Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó đêm 12/9, rạng sáng ngày 13/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống. Vụ cháy khiến 56 người tử vong.

Về nguyên nhân cháy, Công an Hà Nội xác định là chập mạch điện trên đường dây dẫn điện tại khu vực bình ắc quy thuộc phần đầu xe mô tô sử dụng động cơ xăng (loại xe tay ga), đặt giáp tường tầng 1 gây cháy, sau đó cháy lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường và cháy lan ra xung quanh.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

"Tú ông" điều hành diễn viên, ca sĩ bán dâm cắn cảnh sát khi bị bắt

Theo Dân trí, ngày 31/1, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thái (SN 1998, ngụ quận Tân Phú) về tội Môi giới mại dâm.

Theo cảnh sát, Thái là người điều hành đường dây người mẫu, diễn viên, ca sĩ, KOL (người có sức ảnh hưởng) bán dâm với giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện Nguyễn Hữu Thái, sống tại Chung cư Emerald (quận Tân Phú) có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng.

Trung tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng C02, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường - Phó Cục trưởng C02, đã chỉ đạo Phòng Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội (Phòng 4) xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 17/1, Cục C02 chủ trì, phối hợp công an địa phương tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn ở quận 1, phát hiện 2 cặp nam, nữ có hành vi mua, bán dâm.

Mở rộng điều tra, Bộ Công an triệu tập, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hữu Thái, thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến việc điều hành mại dâm. Nhà chức trách thu giữ lượng lớn tiền mặt, sổ tiết kiệm và phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền hơn 8,5 tỷ đồng.

Cảnh sát xác định Thái đã có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Anh ta chịu án phạt 2 năm và ra tù vào tháng 6/2022. Ra tù được 2 tháng, Thái dựa trên các mối quan hệ xã hội, sử dụng các tài khoản ảo để tham gia vào các hội nhóm kín có liên quan đến các hoạt động mại dâm trên mạng xã hội ở rất nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Mỗi nhóm có số lượng hàng nghìn thành viên tham gia, trong đó rất nhiều người là gái bán dâm. Thái tham gia tổng cộng 169 nhóm, hơn 6.300 thành viên, với mục đích để tìm gái có nhu cầu bán dâm nhằm thu thập thông tin, tuyển chọn, lôi kéo những người này về hoạt động cho đường dây mại dâm do anh ta điều hành.

Bên cạnh đó, Thái đã lập, mua lại các nhóm kín để hoạt động với mục đích tập hợp những người có nhu cầu tìm hiểu về gái mại dâm và mua dâm nhằm thu lợi bất chính.

Số tiền cảnh sát thu giữ khi khám xét nơi ở của nhóm này (Ảnh: Công an cung cấp).

Thành viên muốn tham gia nhóm do Thái lập ra phải trả tiền phí thì mới được Thái duyệt cho vào nhóm. Khách có nhu cầu mua dâm sẽ xem thông tin gái bán dâm trên nhóm và trực tiếp liên hệ với Thái để anh ta gửi ảnh, thông tin cá nhân cho lựa chọn.

Khi khách ưng ý cô gái nào thì thì liên hệ Thái để thỏa thuận số tiền bán dâm. Cảnh sát xác định Thái thỏa thuận giá bán dâm từ 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng tùy thuộc vào mức độ nổi tiếng của gái bán dâm. Số tiền này Thái cắt lại hoa hồng 20-40%.

Theo Cục C02, đường dây môi giới mại dâm do Nguyễn Hữu Thái điều hành hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, phương thức thủ đoạn mới, sử dụng các hội nhóm kín để lợi dụng tính bảo mật, ẩn danh, không biên giới nhằm che giấu hoạt động.

Đường dây này có quy mô và số tiền thu lợi bất chính rất lớn, có số lượng người liên quan lớn nhất từ trước đến nay. Theo tài liệu thu thập được, số lượng gái bán dâm được Thái môi giới lên đến hàng nghìn người; thành phần gái bán dâm rất đa dạng, gồm cả gái bán dâm chuyên nghiệp, sinh viên, người mẫu, diễn viên, ca sỹ, KOL.

Ngoài ra, Thái còn cung cấp gái mại dâm đi sex tour, sugar baby - sugar daddy theo yêu cầu của khách.

Bên cạnh đó, gái bán dâm được Thái cập nhật thường xuyên, trên tất cả tỉnh thành cả nước để đáp ứng đủ cung cấp cho khách mua dâm trên toàn quốc. Thời điểm Thái bị bắt vẫn còn hàng chục gái bán dâm đang đợi Thái duyệt đưa lên các nhóm kín để được Thái môi giới bán dâm. Do đó, số tiền Thái thu lời bất chính là rất lớn.

'Bước đầu, người này khai thu lời 15 tỷ đồng; tuy nhiên con số này đang được cảnh sát thống kê.

Người mẫu Ngọc Trinh hầu tòa ngày 2/2

Theo Znews, TAND TP.HCM dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm tù.

Bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ngọc Trinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngọc Trinh có 2 luật sư bào chữa, Trần Xuân Đông có một luật sư. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập một số người liên quan đến ekip chụp hình, quay phim cho Ngọc Trinh đến tòa với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tọa, dự kiến xét xử vào ngày 2/2.

Theo cáo trạng, ngày 6/10/2023, mặc dù không có giấy phép lái xe hạng A2, Trần Thị Ngọc Trinh đã cùng Trần Xuân Đông chạy xe BMW, dung tích xi lanh 999 cm3, "biểu diễn" trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức, TP.HCM với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe.

Ngoài ra, hồi đầu tháng 9/2023, hai người này cũng điều khiển môtô lưu thông ở Khu đô thị Thủ Thiêm, thực hiện các động tác như: đứng 2 chân một bên yên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe...

Trong các lần "biểu diễn" môtô, Ngọc Trinh và Đông đều cho quay phim, rồi đăng 5 video lên tài khoản Tiktok Ngoc Trinh (có 6,8 triệu người theo dõi), Facebook Trần Thị Ngọc Trinh (có hơn 3 triệu người theo dõi), Fanpage Ngọc Trinh (có 5,9 triệu người theo dõi), đã nhận tổng cộng hơn 163 triệu lượt tương tác.

Chiều 19/10/2023, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông, thu giữ 3 môtô không rõ nguồn gốc, 1 flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử là tang vật liên quan vụ án.

Nhà chức trách xác định các video lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; hơn 3.000 video liên quan trên YouTube.

"Việc đăng tải, phát tán nội dung trên đã ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và ảnh hưởng đến dư luận xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ...", nội dung cáo trạng nêu.

Khỉ sổng chuồng, cắn người ở TP.HCM

VTC đưa tin, ngày 31/1, lãnh đạo UBND phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM, thông tin, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với kiểm lâm vừa tìm bắt được con khỉ cắn người xảy ra trên địa bàn.

Con khỉ gần 10kg quậy phá, cắn người ở quận 12. TP.HCM.

Trước đó, người dân sống trên đường Vườn Lài (phường An Phú Đông) cho hay, vài ngày gần đây, tại khu vực này xuất hiện một con khỉ hung dữ.

Sáng 29/1, con khỉ này vào một quán cà phê trên đường Vườn Lài (gần cầu Rạch Gia) rồi cắn vào người chị T.T.A.T. (20 tuổi, nhân viên quán). Chị T. phải đi tiêm ngừa, chi phí hết hơn 1 triệu đồng.

Trong ngày 30/1, con khỉ tiếp tục đến quán cà phê quậy phá khiến chị T. cùng các khách vào uống nước tại đây hoang mang lo lắng.

Qua xác minh, lãnh đạo phường An Phú Đông thông tin con khỉ trên được một cư dân (ngụ gần quán cà phê - nơi xảy vụ việc) nuôi và bị sổng chuồng ra ngoài tấn công người dân.

Vị lãnh đạo này thông tin thêm, UBND phường đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM hỗ trợ bắt con khỉ trên. Sau thời gian tìm kiếm, đến trưa 31/1, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã bắt được con khỉ. Sau đó, lực lượng chức năng đưa khỉ về cứu hộ, chăm sóc theo quy định.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra tình trạng khỉ quậy phá và cắn người. Cụ thể, vào cuối năm 2023, người dân ở tổ 24, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây (Quận 12) phản ánh một con khỉ xuất hiện và quậy phá ở khu vực này khiến ít nhất hai người bị nó tấn công, gây thương tích.

Nhận được tin báo, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cử người đến khu vực trên, phối hợp lực lượng chức năng địa phương bắt khỉ.

Sau khi tìm thấy, lực lượng chức năng dùng súng bắn thuốc gây mê và đưa khỉ về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc, cứu hộ.