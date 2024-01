Tin sáng 29/1: Tranh cãi về cặp rồng bằng cây sanh tại TP.HCM; miền Bắc bao giờ hết rét đậm, rét hại?

Tin sáng 28/7: Thực hư vụ nữ sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt; Miền Bắc còn rét buốt mấy ngày nữa thì nắng? GĐXH - Lãnh đạo trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) đã thông tin về việc phụ huynh một nữ sinh lớp 6 phản ánh con gái mình bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt; Không khí lạnh tiếp tục tràn về khiến miền Bắc chìm trong giá rét...

Cặp rồng trước cổng công viên ở TP.HCM gây chú ý

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh cặp rồng được uốn lượn bằng cây sanh đặt tại công viên Tao Đàn, quận 1 (TPHCM).

Sau khi hình ảnh được đăng tải về cặp rồng đã có hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người bày tỏ ý kiến khác nhau xoay quanh cặp rồng này.

"Nhìn giống sâu đo, giống rắn lục, giống con giun quá; Rồng này chắc đột biến rồi, nhìn rồng này buồn cười, mang tính giải trí quá; Rồng phải uy nghiêm, khí thế chứ, rồng này giống trong phim hoạt hình,...", những lời bình luận trên mạng xã hội.

Một trong 2 tạo hình con rồng tại công viên Tao Đàn.

Bên cạnh đó một số người khác bày tỏ sự đồng cảm với nghệ nhân tạo nên tác phẩm này: "Rồng làm bằng cây lá thì như vậy là đẹp rồi, chứ không phải đúc khuôn hay tạc tượng đâu mà đòi hoàn hảo. Nhìn cũng thấy dễ thương, rồng xanh yêu môi trường...".

Chiều 28/1, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại công viên Tao Đàn, phần đầu cặp rồng nói trên đã được đơn vị thi công dùng tấm lưới che chắn một phần.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Công Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM cho biết, cặp rồng này nằm trong công trình hội hoa xuân 2024.

Mỗi con rồng có chiều cao 6m, dài 17m được làm từ cây sanh. Đơn vị lên ý tưởng vào tháng 6/2023, trải qua 6 lần thẩm duyệt của Hội đồng nghệ thuật và các đơn vị liên quan góp ý, chỉnh sửa.

Đến tháng 10/2023, sau khi được UBND TPHCM duyệt thiết kế, công ty này đặt thuê nghệ nhân ở Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) tạo hình. Ngày 22/1, cặp rồng được vận chuyển đến công viên Tao Đàn.

Hai vợ chồng và con tử vong trong phòng ngủ ở Bắc Giang

Trao đổi với PV VietNamNet, Chủ tịch UBND xã An Hà Nguyễn Thị Xuân cho biết, trên địa bàn thôn Mia vừa xảy ra vụ việc 3 người trong một gia đình tử vong.

Cụ thể, sáng 28/1, anh Nguyễn Văn H. (trú xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) là người làm thuê cho gia đình anh Đ.V. N ở xã An Hà không thấy anh N dậy nên gọi cửa.

Anh H. đã gọi bà T là mẹ đẻ anh N. Sau đó, bà T mở cửa phòng anh Đ. V. N (SN 1984) thì phát hiện con trai và con dâu là chị P. T. V (SN 1983) cùng cháu trai Đ. V. Đ (SN 2019) chết trên giường.

Hiện trường vụ hai vợ chồng và con tử vong trong phòng ngủ ở Bắc Giang.

Phòng ngủ rộng hơn 10m2 đóng kín cửa. Các nạn nhân nằm trên giường, phía dưới nền nhà có một chậu than hoa đã cháy hết. Bước đầu cơ quan công an xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi ấm sau đó bị ngộ độc khí than.

"Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương xã cử cán bộ đến gia đình nạn nhân và phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ vụ việc. Chia sẻ với gia đình nạn nhân, Quỹ Cứu trợ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao hỗ trợ 5 triệu đồng, huyện Lạng Giang 26 triệu đồng, xã An Hà 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân", bà Xuân cho biết.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh và Công an huyện Lạng Giang cùng các cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Gia đình anh N kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong ngôi nhà còn có mẹ anh N và 1 cháu gái nhưng hai người này đều an toàn do ở phòng khác.

Điều tra vụ phát hiện bộ xương người ở Tiền Giang

Ngày 28/1, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân trong khu vực rừng tràm trên địa bàn huyện Châu Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30 ngày 27/1, ông N.V.L (49 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) vào rừng tràm ở ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để đốn cây.

Ông L. phát hiện vật giống như quần áo đã cũ. Sau đó, ông L. kiểm tra thì thấy một bộ xương có đầy đủ bộ phận như: sọ đầu, xương sườn, cánh tay, chân... nghi là xương người đã phân hủy mạnh nên trình báo cơ quan công an.

Vụ phát hiện bộ xương người ở Tiền Giang đang được điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện mẫu xương nghi là của nam giới, đã chết khoảng 1 năm. Khu rừng tràm trên ngành chức năng tỉnh Tiền Giang quản lý.

Hiện cơ quan công an đang lấy mẫu để giám định ADN, xác định danh tính nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Dự báo thời tiết miền Bắc trong những ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm 28/1 và ngày 29/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng nhiệt nhẹ. Trong đó, vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục rét hại; đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét đậm, có nơi rét hại.

Ngoài ra, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác, sau mưa vài nơi. Vùng núi cao Bắc Bộ khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Đêm 28 và ngày 29/1, Trung Trung Bộ mưa rào vài nơi, phía Bắc trời rét. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 28/1 và ngày 29/1

Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ C, có nơi trên 15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi cao 5-8 độ C, có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, vùng núi cao 7-10 độ C, có nơi dưới 4 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, vùng núi 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Vùng núi vẫn xuất hiện băng giá.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc rét đậm, có nơi rét hại. Phía Nam trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 11-13 độ C, phía Nam 13-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 15-18 độ C, phía Nam 18-21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc mưa vài nơi. Phía Nam đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Tây Nguyên đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đốt lửa, bật nước nóng để sưởi ấm cho động vật ở vườn thú Hà Nội

Để đối phó với rét hại, vườn thú Hà Nội đốt lửa 24/24h để sưởi ấm cho hươu, nai. Đối với Hà Mã, vườn thú còn sử dụng bình nóng lạnh 400-500 lít để duy trì nhiệt độ nước luôn trên 20 độ C.

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên Vườn thú Hà Nội (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 700 cá thể với hơn 90 loài động vật khác nhau, trong đó có những loài thú đặc biệt quý hiếm.

Theo Ban quản lý Vườn thú Hà Nội, giá vé vào cổng hiện nay là 30.000 đồng/vé/người đối với người lớn và 20.000 đồng/vé/người đối với trẻ em. Giờ mở cửa từ 7h đến 18h tất cả các ngày trong tuần.

Sưởi ấm cho động vật ở vườn thú Hà Nội bằng cách đốt lửa, bật nước nóng.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong sáng 28/1, tại nhiều khu vực nuôi nhốt các loại động vật lớn như hươu, sư tử, ngựa... đều có hệ thống sưởi hoặc đốt lửa để sưởi ấm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết hàng năm đơn vị luôn có kế hoạch chống rét cho động vật. Với các loại động vật lớn như voi, hổ, báo, sư tử, gấu,... công ty lắp đặt hệ thống máy sưởi.