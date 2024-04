Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Khu bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai phối hợp thực hiện các biện pháp để hạn chế voi rừng phá hàng rào điện và hạn chế xung đột giữa voi và người.

Theo Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, trong thời gian qua, trên địa bàn Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai quản lý cơ bản đã thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, vận hành hàng rào điện, đã phối hợp với Tổ, đội phản ứng nhanh của UBND huyện Vĩnh Cửu áp dụng các biện pháp để hạn chế xung đột giữa voi – người .

Tuy nhiên, hiện nay trên lâm phận Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai quản lý có 1 đến 2 cá thể voi thường xuyên xuất hiện đạp đổ cột (hàng rào điện) và quật đổ cây keo lai vào hàng rào điện làm hư hỏng, ảnh hưởng đến hoạt động của tuyến hàng rào điện.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay đã xảy ra 40 trường hợp voi phá đổ hàng rào, trong đó có 8 trường hợp đạp đổ cột và 32 trường hợp quật đổ cây vào hàng rào điện, chủ yếu xảy ra tại tuyến hàng rào điện số 4;5.

Để hạn chế tình trạng trên và để tuyến hàng rào điện hoạt động ổn định nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo tồn voi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện tăng cường công tác tuần tra, phối hợp xử lý các sự cố đối với tuyến hàng rào điện do voi rừng gây ra.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ dân có trồng cây keo lai và cây trồng khác thực hiện cắt các hàng cây sát hàng rào điện để khi voi rừng quật đổ cây không ảnh hưởng tới hoạt động của tuyến hàng rào điện.

Tỉnh Đồng Nai được ghi nhận có khoảng 24 cá thể voi rừng và là địa phương có đàn voi rừng lớn thứ 2 cả nước. Thực hiện dự án Khẩn cấp bảo tồn voi giai đoạn 2014-2020, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng 75km hàng rào điện qua các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán và Tân Phú để ngăn đàn voi từ rừng ra khu vực dân cư, tránh xung đột giữa người và voi.

Cha già 87 tuổi bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Nhờ tổ chức thiện nguyện, cụ ông 87 tuổi tại Quảng Bình đã tìm được con trai thất lạc cách đây 43 năm. Trong cuộc kết nối qua video, cụ ông và người con không kìm nén được cảm xúc, bật khóc nức nở.

Dân trí đưa tin, nhân vật trong câu chuyện tìm lại người thân là ông Nguyễn Văn Dụ (87 tuổi, trú xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).

Ông Nguyễn Văn Dụ (ngồi giữa) kết nối với con trai thất lạc qua cuộc gọi video. Ảnh: Dân trí

Anh Từ (tên hiện nay là Được) đã tìm lại được người thân. Ảnh: Dân trí

Chiều 19/4, ông Dụ đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Minh, ông Dụ tìm lại được con trai là nhờ sự hỗ trợ, kết nối của tổ chức hoạt động thiện nguyện tìm kiếm và đoàn tụ người thân "Như chưa hề có cuộc chia ly".

Cuộc trò chuyện qua video của ông Dụ và người con trai thất lạc cũng như người thân trong gia đình diễn ra đầy xúc động, họ bật khóc vì không thể kìm nén được cảm xúc.

Người con trai thất lạc của ông Dụ tên là Nguyễn Văn Từ (SN 1971). Năm 1981, ông Dụ đưa anh Từ (lúc đó khoảng 10 tuổi) cùng một người con gái vào miền Nam thăm người thân nhưng không may anh Từ đi lạc. Từ đó đến nay, gia đình ông Dụ dù rất nỗ lực đi tìm anh Từ nhưng không kết quả.

Được biết, anh Từ đi lạc đến xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, sau đó được một gia đình cưu mang, đặt tên là Trần Văn Được.

Đến tuổi trưởng thành, anh Được (Từ) lên TPHCM làm việc, lấy vợ, sau đó chuyển về sinh sống, lập nghiệp tại tỉnh Tây Ninh.

Anh Từ đang sắp xếp công việc, đặt vé để về đoàn tụ với gia đình tại xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Xót xa cảnh người mẹ chở con 19 tháng bị cướp lúc nửa đêm

Ngày 19/4, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai mẹ con ở Bình Dương bị cướp. Theo clip đăng tải cho thấy, một người phụ nữ đang chở bé trai trên xe máy chạy trên đường. Bất ngờ, phía sau có một thanh niên đi xe máy áp sát, giật đi chiếc túi xách.

2 mẹ con xây xát sau vụ cướp.

Bị cướp bất ngờ, người phụ nữ và bé trai ngã xuống đường khiến cả hai bị thương. Còn tên cướp tăng ga chạy thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi đăng tải, clip nhanh chóng thu hút quan tâm từ cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi của tên cướp. Đồng thời, kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Xác nhận với PV VTC News, chị N.T.Y.N. cho biết, chị và con trai 19 tháng tuổi là nạn nhân trong clip bị cướp xảy ra tại Phường Tân Định (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Theo chị N., sự việc xảy ra quá nhanh nên chị không kịp phản ứng.

"Tôi đang chở con nhỏ chạy xe trên đường, một lúc sau tôi nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy một người chạy xe phía sau đang tiến lại gần. Người đó chạy xe lại gần và giật luôn túi xách làm 2 mẹ con ngã xuống đường. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên tôi không kịp phản ứng. Hơn nữa, khi ngã xuống tôi chỉ quay sang xem con trai có bị làm sao không mới hô hoán mình bị cướp" , chị N. nhớ lại.

Theo chị N., sự việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 15/4, tại quốc lộ 13 (đoạn qua Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), tài sản trong chiếc túi xách bị cướp có hơn 25 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân. "Tôi làm quản lý nhà trọ cho chủ trọ. Số tiền bị cướp là tiền thu giùm cho chủ trọ, giờ không biết lấy gì bồi thường", chị N. nói.

Cũng theo chị N., sau khi xảy ra vụ việc, chị đã trình báo sự việc lên Công an phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND phường Tân Định (thị xã Bến Cát, Bình Dương) cho biết, đã nắm được thông tin, hiện công an phường đang điều tra, làm rõ.

Tổ chức môi giới hôn nhân với người nước ngoài để lừa đảo tiền sính lễ

Ngày 19/4, Công an TP. Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữa 4 đối tượng có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức môi giới hôn nhân để chiếm đoạt tiền sính lễ.

Các đối tượng tại trụ sở Công an.

Theo Công an TP. Hà Nội, ngày 28/3, tổ công tác của Công an huyện Sóc Sơn làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại Sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc đang tranh cãi với một người phụ nữ.

Qua kiểm tra, người phụ nữ là Lâm Minh Ngọc Đào (SN 2004, trú tại Châu Văn Liêm, Ô Môn, Cần Thơ). Còn một người đàn ông cung cấp giấy đăng ký kết hôn của mình với Đào. Người này cho biết trên đường về Trung Quốc để đăng ký kết hôn thì xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên. Thấy vụ việc có nhiều bất thường, Tổ công tác đã đưa cả 3 người về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, hai người Trung Quốc đã tố giác Đào cùng một số người Việt Nam có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là tiền và quà sính lễ cưới vợ. Tổng tài sản bị chiếm đoạt là hơn 300 triệu đồng, 19.000 nhân dân tệ, 1 dây chuyền vàng trị giá khoảng 16 triệu đồng, 1 nhẫn vàng trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã tiến hành xác minh, làm rõ sự việc. Tại cơ quan Công an, Đào khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân, lại biết có người Trung Quốc muốn lấy vợ Việt Nam nên đã cùng với một số đối tượng đóng giả gia đình, làm giấy đăng ký kết hôn giả để gả cưới Đào cho người Trung Quốc. Mục đích của các đối tượng là chiếm đoạt tiền và quà sính lễ để cùng nhau ăn chia. Sau đó, cô dâu sẽ bỏ trốn trên đường đi Trung Quốc.

Công an huyện Sóc Sơn đã huy động nhiều tổ công tác chia thành nhiều mũi xác minh các đối tượng liên quan tại các tỉnh phía Nam. Sau hơn một tuần tập trung lực lượng điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Hoàng Thị Hoài Linh (SN 1997, trú tại Châu Pha, Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu); Lâm Minh Ngọc Đào; Lâm Nhã Trân (SN 2003, trú tại Tân Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu); Nguyễn Hoàng Long (SN 1990, ở Cai Lậy, Tiền Giang).

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Ngày 19/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra về hành vi Loạn luân.