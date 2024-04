Tin sáng 16/4: Tin vui cho người lao động có thể được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7; ân nhân của Thương Tín sẽ kiện người tung tin thất thiệt

Tin sáng 15/4: Hồ Quang Hiếu rời ghế chủ tịch công ty sau khi cưới vợ vài tháng; miền Bắc sắp nắng như 'chảo lửa' GĐXH - Theo Hồ Quang Hiếu, là ca sĩ lấn sân kinh doanh, anh gặp nhiều khó khăn dù trước đó đã dành ra 3 năm nghiên cứu thị trường; Cơ quan khí tượng cho biết nắng nóng ở miền Bắc sắp gia tăng...

Nhiều người lao động có thể được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Cùng với đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng, dự thảo nghị định cũng nêu hướng điều chỉnh một số địa bàn hưởng lương tối thiểu vùng. Cụ thể:

Chuyển từ vùng II có mức lương tối thiểu dự kiến 4,41 triệu đồng/tháng lên vùng I có mức lương tối thiểu dự kiến 4,96 triệu đồng/tháng với các địa phương: Thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Chuyển từ vùng III có mức lương tối thiểu dự kiến 3,86 triệu đồng/tháng lên vùng II có mức lương tối thiểu dự kiến 4,41 triệu đồng/tháng với các địa phương: TP Thái Bình (Thái Bình); TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa); Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa); TP Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Ảnh minh họa

Chuyển từ vùng IV có mức lương tối thiểu tháng dự kiến 3,45 triệu đồng/tháng lên vùng III có mức lương tối thiểu dự kiến 3,86 triệu đồng/tháng với các địa phương: Huyện Triệu Sơn, huyện Thọ Xuân, huyện Yên Định, huyện Vĩnh Lộc, huyện Thiệu Hóa, huyện Hà Trung, huyện Hậu Lộc, huyện Nga Sơn, huyện Hoằng Hóa, huyện Nông Cống (Thanh Hóa); huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải (Thái Bình); huyện Ninh Phước (Ninh Thuận).

Việc điều chỉnh vùng của các địa phương nêu trên nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận.

Bên cạnh đó, các địa bàn trên có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.

Như vậy, nhiều khu vực được điều chỉnh ở mức hưởng lương tối thiểu thấp hơn lên mức hưởng lương tối thiểu cao hơn.

Người lao động ở các vùng địa bàn đang hưởng lương tối thiểu theo vùng thấp hơn sẽ được nâng mức lương tối thiểu theo mức tăng của lương tối thiểu ở vùng cao hơn đó. Như vậy, nhóm này sẽ có mức tăng lương đột phá hơn mặt bằng chung 200.000-280.000 đồng/tháng.

Cụ thể, khu vực được điều chỉnh lương áp dụng từ vùng II lên vùng I, người lao động được tăng 800.000 đồng/tháng; từ vùng III lên vùng II được tăng 770.000 đồng/tháng; từ vùng IV lên vùng III được tăng 610.000 đồng/tháng. Mức tăng này cao hơn khoảng 3 lần so với mức tăng lương áp dụng chung.

Công bố các mốc thời gian quan trọng tuyển sinh đại học năm 2024

Bộ GD&ĐT vừa công bố thời gian tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2024. Trong đó, thí sinh lưu ý một số mốc thời gian quan trọng: Chậm nhất 17h ngày 31/5, rà soát kết quả điểm học tập cấp THPT trên hệ thống.

Chậm nhất ngày 15/6, cập nhật thông tin của cơ sở đào tạo vào hệ thống.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023.

Đến hết ngày 30/6, tập huấn công tác tuyển sinh tại các địa phương. Chậm nhất đến ngày 25/7, thực hành việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống…

Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo cập nhật kết quả sơ tuyển, kết quả kỳ thi độc lập, bổ trợ, đánh giá năng lực…, trước 17h ngày 5/8.

Năm 2024, quy chế tuyển sinh giữ ổn định so với năm trước. Bộ GD&ĐT chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong Quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước.

Giải đáp thắc mắc của thí sinh trong công tác xét tuyển, trước đó PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho hay, trên hệ thống của Bộ GD&ĐT thí sinh chỉ cần quan tâm tới một nguyên tắc: ngành nào thích nhất đặt lên trước.

Trường hợp các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm nhưng không phải ngành thích nhất, thí sinh có thể xếp sau. Nếu các ngành thí sinh thích không đủ điều kiện trúng tuyển, hệ thống sẽ vẫn xét đến ngành các em đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm (theo quy định của các trường).

Việc xét tuyển sớm phụ thuộc các trường đại học. Tuy nhiên theo quy định của Bộ GD&ĐT, các thí sinh sau khi đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm của các trường, vẫn phải đăng ký nguyện vọng đã trúng tuyển sớm lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT và nộp lệ phí xét tuyển tương ứng với số nguyện vọng đã đăng ký mới hợp lệ.

Hệ thống này sẽ chỉ xác nhận thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất. Vì thế trên hệ thống này, thí sinh cần sắp xếp thứ tự đặt nguyện vọng mình yêu thích lên trên. Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở nguyện vọng đó, không xét tiếp.

Ân nhân của Thương Tín kiện những người tung tin đồn thất thiệt với Cát Phượng

Mới đây, nhạc sĩ Tô Hiếu - ân nhân giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ vướng tin đồn bị nói là "người tình bí mật" của Cát Phượng.

Tin đồn xuất phát từ một bài viết trên mạng xã hội không có căn cứ, đăng ảnh chụp chung hai người kèm theo nội dung: "Câu trả lời chính thức cho tin đồn Cát Phượng sang Mỹ định cư, cưới bạn trai Việt kiều chưa từng gặp mặt, tuyên bố đã '2 vạch' ở tuổi U50".

Nhạc sĩ Tô Hiếu và Thương Tín.

Ngay sau đó Cát Phượng đã lên tiếng phủ nhận: "Có phụ nữ nào 55 tuổi mà chửa 2 vạch không vậy mọi người?", đồng thời cho biết nhân vật trong ảnh là nhạc sĩ Tô Hiếu – một người em kết nghĩa.

Về phía nam nhạc sĩ, anh cho hay: "Tôi có nói với chị Cát nếu người ta không gỡ bài đăng vu khống mình xuống, thì chị em mình đi kiện. Sau đó tôi cũng không còn thấy bài đăng đó nữa".

Tô Hiếu cho hay bản thân là một nhạc sĩ kiêm bầu show nên thường tổ chức các chương trình ca nhạc. Chuyện giữ mối quan hệ, liên hệ để mời hát show trong giới nghệ sĩ là điều bình thường. Anh không quá để tâm đến những tin đồn vô căn cứ nhan nhản trên mạng.

Ngoài ra có tin đồn Tô Hiếu là trùm bất động sản. Anh phủ nhận và tiết lộ công việc kiếm tiền chính là kinh doanh nhỏ lẻ, không phải trùm gì cả.

Còn âm nhạc là giải trí, vì thế khi kinh doanh có lãi, anh rất muốn chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nghệ sĩ.

Nhân viên bảo vệ kể lại phút liều mình cứu người phụ nữ bị chém giữa khu đô thị

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu chung cư thuộc phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Áo của người phụ nữ trong clip có một vùng màu đỏ loang, kèm theo sự sợ hãi, la hét. May mắn, một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh bất chấp nguy hiểm đến can ngăn. Nhờ vậy, nạn nhân có cơ hội chạy thoát.

Cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn chặn, cứu được tính mạng người phụ nữ.

Ảnh hiện trượng vụ việc.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Văn Tho (43 tuổi), bảo vệ khu chung cư trên xác nhận, ông là người kịp thời đến giải cứu người phụ nữ bị tấn công.

Ông Tho kể lại, chiều 14/4, ông đang trực ở sảnh S403, khu chung cư thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một phụ nữ. Cách hiện trường khoảng 20m, ông Tho thấy người đàn ông cầm dao tấn công 1 người phụ nữ, còn 1 người phụ nữ khác đã chạy được một đoạn, xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn.

Sau đó, đối tượng bị ông Tho cùng lực lượng bảo vệ khác khống chế, đưa lên Công an phường Tây Mỗ.

Còn 2 nạn nhân bị thương cũng được lực lượng an ninh của khu chung cư đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nam bảo vệ cho hay đã àm việc được 2 năm ở khu chung cư này nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến và vào can ngăn một đối tượng cầm hung khí tấn công người khác.

An ninh sân bay trả túi xách chứa nhiều tài sản cho khách bỏ quên ở Tân Sơn Nhất

Vào khoảng 14h45 chiều nay (15/4), trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông tại khu vực ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, anh Lê Trung Đức (Nhân viên Đội An ninh Trật tự Bến Xe - Trung tâm ANHK Tân Sơn Nhất) đã phát hiện một túi xách màu trắng trên xe đẩy tại lối vào bãi đỗ xe.

Nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho Ban Chỉ huy Đội để thực hiện các bước kiểm tra và lập biên bản theo quy định.

Thời điểm kiểm tra, bên trong chiếc túi có 745.000 Yên Nhật, một hộ chiếu, 1 thẻ cư trú cùng một số thẻ ngân hàng mang tên H.T.N.H.

Tài sản hành khách bỏ quên được nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện, trao trả lại.

Đến khoảng 16h cùng ngày, trực ban an ninh tiếp nhận trình báo của chị H.T.N.H, là hành khách trên chuyến bay VJ823 (NRT-SGN), về việc để quên túi xách bên trong có tài sản có giá trị.

Sau khi kiểm tra, xác minh, lực lượng an ninh đã trao trả lại chiếc túi đầy đủ nguyên vẹn cho hành khách trên.

Nhận lại tài sản, nữ hành khách tỏ rõ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ của anh Lê Đức Trung và toàn thể lực lượng an ninh hàng không Tân Sơn Nhất.

TIm Cook kiếm và tiêu khối tài sản khổng lồ như thế nào