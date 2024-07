Tin sáng 21/7: Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; 60 phút cứu du khách Mỹ bị ngã dưới hố sâu

Tin sáng 20/7: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão; chủ thầu đã trả một nửa lương cho cặp vợ chồng đi bộ về quê GĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang mạnh dần lên, trong hôm nay 20/7, khả năng mạnh lên thành bão; Liên quan đến vụ cặp vợ chồng bị quỵt lương ôm con 9 tháng tuổi đi bộ về quê, chủ thầu đã gửi trả một nửa lương và giấy tờ tùy thân...

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tiếp tục tăng cấp, sắp mạnh lên thành bão

Tin cập nhật từ VTCnews, lúc 13h ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Nam, di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ảnh minh họa

Khoảng 13h ngày 22/7, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, không đổi hướng di chuyển, tốc độ 10-15 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau có thể mạnh lên thành bão, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-4m. Trong đó, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh.

Sạt lở đất cạnh nơi cô giáo bị vùi lấp, 2 người thương vong

Chiều 20/7, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết tại Quốc lộ 27 thuộc thôn Trung Tâm (xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đè sập 1 ngôi nhà.

"Đến hiện tại thì một nạn nhân được đưa vào trạm y tế nhưng đã tử vong, 1 người khác đang được cấp cứu", nguồn tin này cho hay.

Địa điểm xảy ra sạt lở cũng cạnh nơi mà ngày 15/7 xảy ra sạt lở đè sập ngôi nhà của anh Đ.Q.L. vào lúc rạng sáng khiến chị N.T.T (40 tuổi, giáo viên) tử vong.

Lực lượng chức năng huyện Đam Rông đang xử lý hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: CTV

Hiện lực lượng chức năng xã Đạ K'Nàng và xã Phi Liêng của huyện Đam Rông đã được huy động đến hiện trường xử lý vụ việc này.

60 phút cứu du khách Mỹ bị ngã dưới hố sâu ở Phú Thọ

Tin từ VietNamNet, ngày 20/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Hạ Hòa vừa cứu một phụ nữ quốc tịch Mỹ ngã ở khu vực đồi Hố Gian thuộc khu 4, xã Vô Tranh.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 18/7, Công an huyện Hạ Hòa tiếp nhận thông tin về việc tại Trạm dừng nghỉ Km98, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có 1 hành khách nữ người nước ngoài với biểu hiện bất thường, bỏ lên đồi Hố Gian.

Lực lượng chức năng giải cứu công dân Mỹ khỏi đồi Hố Gian. Ảnh: CACC

Sau hơn 1h tìm kiếm, lực lượng chức năng và nhân dân đã phát hiện du khách người nước ngoài ngã dưới lòng hố sâu trên đỉnh đồi. Thời điểm phát hiện, nạn nhân bị xây sát nhẹ ở chân và tay, có dấu hiệu hoảng loạn, khó khăn trong di chuyển và không mang theo đồ cá nhân.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện đã đưa công dân nước ngoài về Trạm dừng nghỉ km98 để hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, ghi nhận thông tin liên quan.

Qua xác minh, công dân nước ngoài trên là khách du lịch quốc tịch Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7/6.

Công an huyện Hạ Hòa đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên hệ và bàn giao công dân cho thân nhân gia đình.

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 - 48 giờ tới, mưa dông duy trì trên khắp cả nước, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to.

Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 21.7 có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Đông Bắc từ chiều 22.7 có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong 24 đến 48 giờ tới có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; riêng Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ từ đêm 20.7 đến tối 21.7 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ngày mai 21/7, cả nước nhiều nơi mưa to. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 22/7 đến ngày 30/7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 22/7 đến ngày 30/7.

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 22 - 25/7 có khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 26 - 30/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ khoảng ngày 24/7 có nắng nóng cục bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 1/8 môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề

Báo Sức khỏe và đời sống đưa tin, luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ 1/8 với nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản nói chung và hoạt động môi giới bất động sản nói riêng.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản.

Phải có chứng chỉ hành nghề mới được phép môi giới bất động sản. Ảnh minh họa.

Theo Luật sư Nguyễn Lan Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, tại Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 quy định, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và phải đáp ứng các điều kiện sau:



Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản.

Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ.

Có tối thiểu 1 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản.

Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Đồng thời căn cứ theo khoản 2 Điều 61 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có quy định về điều kiện để cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Ngoài ra phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

