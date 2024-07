Tin sáng 20/7: Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão; chủ thầu đã trả một nửa lương cho cặp vợ chồng đi bộ về quê

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành bão trong ngày 20/7

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đến 19h tối 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh lên thành bão trong ngày mai. Đến 19h ngày 20/7, khả năng vị trí tâm bão trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Các chuyên gia cũng cho biết, do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão nên nhiều vùng trên cả nước tiếp tục có mưa giông. Ảnh minh hoạ

Trong 24 giờ sau đó, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 230km về phía Đông Đông Nam.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Chi tiết được cập nhật theo bản tin áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông của Trung tâm.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh; sóng biển cao 2-4 m.

Các chuyên gia cũng cho biết, do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão nên gió mùa Tây Nam hoạt động trung bình đến mạnh khiến khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa liên tiếp. Cụ thể, từ chiều tối 19 đến ngày 21/7, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, ngày 20/7, ở Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 20 và ngày 21/7, có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chủ thầu đã trả một nửa lương cho cặp vợ chồng đi bộ về quê

Chia sẻ trên Lao Động, chị Bàn Mai Hương (sinh năm 2002, là người bị quỵt lương phải đi bộ về quê) cho biết đã về tới quê nhà (Tuyên Quang).

Theo chị Hương, vợ chồng chị đến Bình Dương làm việc ở công trình xây dựng, làm công việc buộc dây thép. Người thuê không cho biết tên địa điểm làm việc.

Khi quyết định rời nơi làm việc để về quê, vợ chồng chị đã đi bộ khoảng 5km hướng ra Quốc lộ 1A để xin đi nhờ xe container và nhiều xe khác mới ra tới Đà Nẵng và về quê.

Theo chị Hương, những ngày vừa qua là một hành trình rất vất vả, rất may em bé vẫn khỏe.

Về số tiền công chủ thầu chưa trả, chị Hương cho biết đã nhận được một nửa, chủ thầu còn nợ 8 triệu đồng hứa sẽ trả vào cuối tháng. Về giấy tờ cá nhân, họ cũng đã gửi bưu điện ra.

Về việc làm trong thời gian tới, chị Hương cho biết, khi về quê đã được các cô chú đến thăm và giới thiệu làm việc ở nhà hàng cho 2 vợ chồng.

2 vợ chồng anh Duy cùng con nhỏ (ngoài cùng, bên phải) phản ánh bị quỵt lương phải đi bộ về quê, đã được hỗ trợ bắt xe khách. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Thông tin về vụ việc trên báo Lao Động, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Dương cho biết, đã cùng các đơn vị chức năng vào cuộc để xác minh làm rõ vụ việc. Qua trao đổi với vợ chồng anh Duy chị Hương thì được biết họ làm ở một đơn vị xây dựng (chưa rõ tên) đang xây dựng công trình tại một khu công nghiệp (không rõ địa chỉ).

Chủ thầu hứa hẹn trả lương tháng 6 triệu đồng để làm thợ sắt từ 8 giờ sáng đến 20 giờ và được đơn vị đưa đón về nhà trọ, còn con thì gửi nhà trẻ. Tuy nhiên, hơn 1 tháng làm việc, vợ chồng anh không được chủ thầu trả lương, chủ cũng không cho ứng lương nên cả nhà không có tiền ăn uống, trả tiền thuê nhà trọ, tiền sữa cho con. Giấy căn cước công dân cũng bị chủ sử dụng lao động giữ không trả.

Ngày 12/7, vợ chồng anh quyết định đi bộ từ Bình Dương về lại Tuyên Quang. Sau đó thì đi nhờ xe của các tài xế và được Trạm CSGT Hòa Hiệp, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng hỗ trợ đón xe về quê.

Sau khi báo chí đưa tin về trường hợp của gia đình anh Duy và chị Hương, chủ thầu nơi anh làm việc đã gọi điện thông báo sẽ chuyển toàn bộ số tiền lương và 2 giấy căn cước công dân của vợ chồng anh Duy mà họ đã giữ về địa phương theo địa chỉ cư trú.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Dương cho biết tiếp tục xác minh đơn vị xây dựng tại Bình Dương để kịp thời chấn chỉnh, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Sập hệ thống máy tính toàn cầu, hàng không Việt Nam bị ảnh hưởng thế nào?

Truyền thông quốc tế đưa tin sự cố hệ thống máy tính toàn cầu được cho là liên quan đến Windows của Microsoft đang làm gián đoạn nhiều dịch vụ lớn, như sân bay, ngân hàng và các công ty.

Theo Người lao động, tại Việt Nam, chiều 19/7, hãng hàng không Vietjet thông tin tới hành khách Hệ thống Microsoft toàn cầu bị gián đoạn, làm chậm thủ tục chuyến bay.

Hoạt động tại sân bay quốc tế Nội Bài chiều 19/7 vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Phan Công

Từ khoảng 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 19/7/2024, hệ thống Microsoft cloud toàn cầu gặp sự cố đã làm ảnh hưởng tới việc đặt chỗ, làm thủ tục online các hãng hàng không toàn cầu. Đến 14 giờ 30 hệ thống đã hoạt động trở lại, tuy nhiên một số chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác và một số chuyến bay chịu ảnh hưởng dây chuyền.

Hãng hàng không Vietjet lưu ý hành khách có kế hoạch di chuyển trong ngày 19-7-2024 chủ động theo dõi thông tin tại mục "Chuyến bay của tôi" trên website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air, và liên hệ tổng đài nếu cần hỗ trợ.

Ảnh hưởng của lỗi hệ thống Microsoft là tình huống ngoài khả năng và mong muốn của hãng hàng không và khách hàng. Hãng hàng không xin chân thành cáo lỗi và mong hành khách thông cảm với tình huống đặc thù, bất khả kháng này.

Các hãng hàng không Việt Nam khác như Vietnam Airlines, Vietravel Airlines, Bamboo Airways chưa ghi nhận ảnh hưởng.

Một chuyên gia trong ngành cho biết nguyên nhân là do hệ thống đặt giữ chỗ của hãng hàng không Vietjet Air sử dụng Microsoft cloud lưu trữ ảo hóa trên mạng, còn các hãng còn lại không sử dụng.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn tuyển sinh năm 2024

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo đại học năm 2024 theo phương thức dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, điểm sàn xét tuyển các ngành đào tạo đại học chính quy theo xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đối với thí sinh là học sinh phổ thông khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số, thang điểm 30) của tất cả các tổ hợp như sau:

Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo thông báo tuyển sinh trình độ đại học năm 2024 của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và dự thi các môn năng khiếu năm 2024 tại Trường (đối với các ngành có xét điểm thi năng khiếu) nếu đạt điểm sàn theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên thì sẽ đủ điều kiện đăng ký xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT.

Công nhận 2 hang đá ở Hòa Bình là di tích quốc gia đặc biệt

Hang Xóm Trại - một trong hai di tích khảo cổ của Hòa Bình vừa được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Khánh Linh

Thông tin trên báo Lao Động cho hay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 694/QĐ-TTg xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt (đợt 15) đối với 3 di tích, gồm: Di tích khảo cổ Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình); Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu); Di tích lịch sử Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định (thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ tịch UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Theo tìm hiểu, di tích hang Xóm Trại là di tích Văn hóa Hòa Bình tiêu biểu ở Việt Nam và Đông Nam Á, được phát hiện năm 1975.

Hang có niên đại 21.000 năm cách ngày nay và đã được xếp hạng di tích khảo cổ học cấp Quốc gia năm 2001. Qua nhiều lần điều tra, thám sát và khai quật đã phát hiện khối tư liệu khổng lồ bao gồm vỏ nhuyễn thể, xương răng thú, di cốt người, gốm và đặt biệt là di vật đá lên đến hàng nghìn hiện vật.

Cho đến nay, đây là di tích Văn hóa Hòa Bình có bộ di vật phong phú nhất về công cụ đá. Tại 4 lần khai quật (1980, 1981, 1982, 1986), số lượng công cụ được tìm thấy tại địa điểm này là không lớn lắm…

Còn di tích mái đá Làng Vành là di tích khảo cổ học thời đại đá tiêu biểu thuộc nền Văn hóa Hòa Bình được nhà nữ khảo cổ học người Pháp M.Colani phát hiện và khai quật từ năm 1929.

Di tích mái đá làng Vành được xếp hạng di tích khảo cổ cấp quốc gia năm 2004. Hiện nay di tích còn giữ được nguyên trạng một phần tầng văn hoá gốc, trên vách mái đá còn lại khá nhiều lớp trầm tích của kỷ đệ tứ.

