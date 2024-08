Tin sáng 24/8: Thông tin mới nhất vụ người đàn ông hành hung bé trai 12 tuổi ở khu chung cư Hà Nội; Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Tin sáng 23/8: Huyện Hoài Đức dừng đấu giá đất; Góp tiền đầu tư, luật sư bị lừa 20 tỷ đồng GĐXH - Một ngày sau yêu cầu chấn chỉnh hoạt động đấu giá đất của Thủ tướng, huyện Hoài Đức huỷ hai phiên đấu giá 52 lô tiếp theo.

Yêu cầu người đàn ông hành hung bé trai ở khu chung cư Hà Nội ra trình diện

Ngày 23/8, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang phối hợp với Viện kiểm sát và các đơn vị liên quan làm rõ vụ bé trai 12 tuổi bị người đàn ông đánh tại khu vực sân chung cư New Horizon, 87 Lĩnh Nam (Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội).

Bé trai bị người đàn ông tát, đá liên tục vào người

Quá trình xác minh, đến ngày 23/8, cơ quan điều tra vẫn chưa làm việc được với người đàn ông trên và đang vận động, yêu cầu người này ra trình diện.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên gây bức xúc dư luận, do đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ và xử lý nghiêm.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông hành hung trẻ em tại sân chung cư New Horizon. Mặc dù cháu bé ngã xuống đất nhưng người này vẫn cố tình đá, đấm vào người gây thương tích cho nạn nhân.

Sự việc diễn ra, người dân có mặt tại đó đã tới can ngăn người đàn ông này. Cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc trước thái độ hung hãn của người hành hung cháu bé.

Nguyên nhân ban đầu được cho là trong quá trình chơi đá bóng với các bạn ở khu vực sảnh chung cư New Horizon, bé trai 12 tuổi, đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát với người khác cũng trú tại New Horizon.

Khi biết chuyện, người đàn ông đã lập tức có mặt, dùng chân tay đánh gây thương tích ở vùng mặt bé trai, sau đó rời hiện trường.

Công an đưa cô gái bị nhồi máu cơ tim trên xe khách đi cấp cứu kịp thời

Nhận được tin báo có cô gái trên xe khách bị nhồi máu cơ tim, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã dùng xe chuyên dụng kịp thời đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Cô gái bị nhồi máu cơ tim đã qua cơn nguy kịch, Ảnh: VNN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 23/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Km 1933 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp), tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông) nhận được tin báo đề nghị giúp đỡ.

Lúc này trên xe khách Chí Tâm BKS 47B-008.09, do anh Phạm Đình Tiến Nhân điều khiển, lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi TPHCM có nữ hành khách là Võ Yến Duyên (SN 1994, trú tại xã Cư Pơng, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) bị lên cơn đau tim nặng, có nhiều biểu hiện bất thường, rất nguy hiểm đến tính mạng.

Tổ công tác đã nhanh chóng dùng xe đặc chủng đưa chị Duyên đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp.

Nhờ hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động và sự điều trị tích cực tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện Đắk R’lấp, chị Duyên đã qua cơn nguy kịch, hiện sức khoẻ dần hồi phục.

Biển đánh sập bờ kè, Thanh Hóa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển khu vực huyện Hoằng Hóa.

Một điểm sạt lở ở biển Hải Tiến. Ảnh: VNN

Được biết, khoảng hơn một tháng qua, đoạn bờ biển dài hàng trăm mét ở thôn Vân Phong, xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa bị sóng biển xâm thực, cuốn trôi nhiều cây phi lao.

Đặc biệt, nước biển còn phá hỏng một phần bờ kè và có hiện tượng tiếp tục xâm thực, nguy cơ làm ảnh hưởng tới đường giao thông trong khu du lịch Hải Tiến.

Đoạn bị ảnh hưởng có chiều dài khoảng 1,6km, trong đó có 30m mái bờ kè, còn lại khoảng 1,1km chưa có bờ kè đang bị xói lở, xâm thực. Điểm xâm thực sâu nhất khoảng 15m, hiện đã vào sát đường nội bộ của khu du lịch.

Theo báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa, trong thời gian vừa qua, khu vực bờ biển thuộc các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ đã xảy ra hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển. Đặc biệt, trong thời gian từ cuối tháng 7 đến nay, do ảnh hưởng của triều cường, sóng lớn với tần suất cao và ảnh hưởng của mưa, lũ do hoàn lưu bão số 2 nên hiện tượng sạt lở, xâm thực bờ biển xảy ra rất nhanh và nguy hiểm, diễn biến rất phức tạp.

Phạm vi bị sạt lở, xâm thực khoảng 25ha. Điểm xâm thực vào bờ sâu nhất tại xã Hoằng Trường khoảng 30m, tại xã Hoằng Phụ khoảng 100m.

Sạt lở, xâm thực đã làm mất đất sản xuất, kinh doanh; có nguy cơ ảnh hưởng đến 205 hộ/ 630 nhân khẩu, công trình kè chống sạt lở, bảo vệ bờ biển Hải Tiến, tuyến đường giao thông nội bộ ven bờ biển và các công trình khác trong khu vực. Dự báo trong thời gian tới hiện tượng sạt lở, xâm thực có khả năng còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở, xâm thực bờ biển các xã Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ.

Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Nhận định về tình hình mưa ở Bắc Bộ, chiều 23/8, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, mưa vừa, mưa to còn tiếp tục duy trì đến hết ngày 24/8. Cụ thể, Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa lớn từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa 10-30mm, có nơi trên 100mm.

Ảnh minh họa

Đề cập đến nguyên nhân đợt mưa to lần này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, do hình thế vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên cao 5.000m kết hợp với trường gió Đông Nam (khối không khí biển từ phía Đông vào) gây mưa to ở Bắc Bộ.

"Sau đợt mưa này, Bắc Bộ chuyển sang trạng thái ít mưa đến hết tháng 8. Trong tháng 9 vẫn là tháng mùa mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên, do đó khu vực này vẫn có nhiều ngày mưa vừa, mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này vẫn ở mức cao đến rất cao", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, khu vực, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất... Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Hà Nội sắp có thêm 6 dự án với hơn 8.000 căn nhà ở xã hội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các Kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 (đợt 3).

Ảnh minh họa

Danh mục gồm 10 dự án đang triển khai, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2021-2025, cung cấp 290.671 m2 sàn nhà ở và 1.061 căn hộ; 26 dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn sau năm 2025, cung cấp trên 1,9 triệu m2 sàn nhà ở và 9.847 căn hộ và 85 dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, dự kiến cung cấp trên 13,3 triệu m2 sàn nhà ở và 48.882 căn hộ.

Danh mục cũng bao gồm 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội như: Dự án Khu nhà ở giãn dân quận Hoàn Kiếm (nhà ở xã hội) tại Khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên); dự án xây dựng nhà ở để bán cho đối tượng thu nhập thấp Công an quận Ba Đình tại Xứ đồng Bảo Vân, phường Ngọc Hà (quận Ba Đình); dự án nhà ở xã hội để bán cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an tại thôn Thượng (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì).

Dự án nhà ở xã hội tại khu dân dụng Bắc Phú Cát tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô đất CT thuộc ô quy hoạch CT1 thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Long Biên, quận Long Biên; dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại ô quy hoạch C14/NO1 phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

Trong số này, 3 dự án đã hoàn thiện giải phóng mặt bằng; 2 dự án đang tổ chức thực hiện và 1 dự án đang giải phóng mặt bằng, chưa giao đất, đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư. 6 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được UBND TP Hà Nội vừa cập nhật có quy mô tổng diện tích sàn là 655.036 m2 và 8.344 căn hộ.

Ngoài ra, danh mục còn gồm 3 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị đề nghị điều chỉnh tên đề án, gồm: Dự án Khu đô thị mới Long Biên điều chỉnh thành Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở mới Sông Hồng; dự án Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng khu đô thị mới, chỉnh trang đô thị tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm điều chỉnh thành Dự án xây dựng khu nhà ở thấp tầng để bán và xây dựng bãi đỗ xe, công viên cây xanh, hạ tầng kỹ thuật tại khu đất xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm; xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất thôn Từ Vân, xã Lê Lợi điều chỉnh thành Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở mới liền kề tại thôn Từ Vân, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín.