Tin sáng 21/8: Công an thông tin vụ cô gái khỏa thân chụp ảnh trên đường ở Bình Dương; Thái Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10 sau thanh tra

Thái Bình công bố điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 sau thanh tra

Các thí sinh làm thủ tục dự thi môn Ngữ văn (sáng 9/6/2022) tại Hội đồng thi Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình. Ảnh tư liệu: Thế Duyệt/TTXVN

Theo TTXVN, căn cứ vào kết luận thanh tra, kết quả phúc khảo, kết quả rà soát, kiểm tra việc khớp phách, lên điểm, Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đã công bố điểm thi và điểm chuẩn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT công lập năm học 2024-2025.

Theo đó, điểm thi của các thí sinh đã được Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình đăng tải trên Hệ thống tuyển sinh đầu cấp tỉnh Thái Bình trong sáng 20/8 (tại địa chỉ https://thaibinh.tsdc.edu.vn/); trong đó có 1.589/20.513 thí sinh đăng ký dự thi có sự thay đổi về điểm thi so với điểm đã công bố ngày 16/6.

Điểm chuẩn tuyển sinh vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử của Trường THPT Chuyên Thái Bình và điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 11/29 trường THPT công lập đại trà có sự thay đổi so với điểm chuẩn đã công bố ngày 16/6.

Cụ thể, tại trường THPT Chuyên Thái Bình, điểm chuẩn Chuyên Toán tăng từ 33,6 lên 33,8 điểm; chuyên Tin học tăng từ 30,3 lên 31,05 điểm; chuyên Lịch sử tăng từ 39,05 lên 39,1 điểm; chuyên Ngữ văn giảm từ 38,6 xuống 38,4 điểm.

Điểm chuẩn một số trường THPT công lập đại trà có sự thay đổi, trong đó đáng chú ý, Trường THPT Tây Tiền Hải (huyện Tiền Hải) tăng từ 30,8 lên 31,2 điểm; Trường THPT Đông Tiền Hải (huyện Tiền Hải) giảm từ 26,90 xuống 26,60 điểm; Trường THPT Bình Thanh (huyện Kiến Xương) giảm từ 25,8 xuống 25,6 điểm; Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Vũ Thư) tăng từ 34,4 lên 34,5 điểm…

Điểm chuẩn của các lớp chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Hàn, Tiếng Pháp và điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 của 18/29 trường THPT công lập đại trà không thay đổi so với điểm chuẩn đã công bố trước đó.

Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình cho biết, những thí sinh không trúng tuyển vào các Trường THPT Chuyên Thái Bình và trường THPT công lập đại trà đợt 1 được đăng ký xét tuyển đợt 2 vào một trường THPT công lập đại trà theo nguyện vọng. Thời gian đăng ký từ ngày 21/8 đến 15 giờ ngày 23/8, trong thời gian đăng ký xét tuyển, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng, hệ thống sẽ đóng chức năng đăng ký theo đúng thời gian quy định.

Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT công lập được đăng ký xét tuyển vào một trường THPT tư thục hoặc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện/thành phố theo nguyện vọng. Thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp tỉnh Thái Bình từ ngày 24/8 đến 17 giờ ngày 27/8.

Các trường THPT tư thục và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện/thành phố tổ chức xét tuyển theo chỉ tiêu và trình Sở GD&ĐT phê duyệt.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 21/8 đến 17 giờ ngày 25/8. Thí sinh dự thi ở trường THPT nào sẽ nộp đơn ở trường đó. Các trường cập nhật dữ liệu phúc khảo lên hệ thống tuyển sinh đầu cấp; tổng hợp và nộp danh sách về Sở trong ngày 26/8. Sở GD&ĐT sẽ tổ chức chấm phúc khảo theo quy định và thông báo kết quả về trường THPT trước ngày khai giảng.

Thanh niên 17 tuổi mắc căn bệnh khiến người thường xuyên uốn cong như con tôm

Bệnh nhân được thăm khám và đánh giá bởi hội đồng chuyên môn về rối loạn vận động bao gồm bác sĩ nội thần kinh, bác sĩ phẫu thuật thần kinh chức năng, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, các bác sĩ đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân rối loạn trương lực cơ toàn thể bằng phương pháp phẫu thuật kích thích não sâu. Đây cũng là ca rối loạn trương lực cơ đầu tiên được thực hiện bằng kỹ thuật này tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Bệnh nhân được phẫu thuật là N.H (17 tuổi, trú tại Bắc Ninh). Bệnh nhân có tiền sử loạn trương lực cơ từ nhỏ, tiến triển tăng dần và điều trị thuốc chống co thắt cơ nhiều năm nhưng kháng thuốc, đáp ứng điều trị rất kém.

Những nhóm cơ co thắt tại vùng lưng, vùng cổ, cơ hàm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bệnh nhân khiến thể trạng của bệnh nhân gầy, thường xuyên uốn cong như con tôm.

Việc co thắt cơ ảnh hưởng toàn diện đến thể trạng cũng như tinh thần của bệnh nhân. Bệnh nhân không thể đến trường như một người bình thường khác, luôn cần bố mẹ giúp đỡ trong ăn uống, hoạt động vệ sinh cá nhân. Bố mẹ đã đưa N.H chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm, ngày càng theo hướng xấu hơn.

Tại Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân được thăm khám và đánh giá bởi hội đồng chuyên môn về rối loạn vận động bao gồm chuyên gia đầu ngành PGS.TS Đồng Văn Hệ (Phó Giám đốc bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh) cùng với các bác sĩ nội thần kinh, bác sĩ phẫu thuật thần kinh chức năng, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cùng hội chẩn với Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, đưa ra kết luận bệnh nhân có triệu chứng loạn trương lực cơ toàn thể.

ThS.BS Ngô Thị Huyền, Khoa Nội – Hồi sức thần kinh chuyên gia về rối loạn vận động cho biết thêm: Loạn trương lực là bệnh rối loạn vận động của hệ thần kinh, với biểu hiện co cơ liên tục hoặc lặp đi lặp lại ngoài ý muốn, tạo tư thế bất thường của một vùng hay nhiều vùng khác nhau của cơ thể. Tỷ lệ mắc loạn trương lực khoảng 1/2.000 dân.

Trong y văn, tỷ lệ thành công của phương pháp phẫu thuật cho bệnh nhân loạn trương lực cơ toàn thể chỉ dao động từ 4% - 40%. Phẫu thuật này trên thế giới cũng không nhiều. Tại các trung tâm điều trị rối loạn vận động trên thế giới hàng năm chỉ có một vài ca. Tại Việt Nam cũng chỉ mới có 1 ca được thực hiện tại miền Nam. Tại miền Bắc, đây là ca đầu tiên.

Công an thông tin vụ cô gái khỏa thân chụp ảnh trên đường ở Bình Dương

Hình ảnh cô gái chụp ảnh khỏa thân được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo TPO, lãnh đạo Công an huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã có báo cáo sơ bộ liên quan đến hình ảnh cô gái khỏa thân, đứng chụp hình trên đường.

Theo báo cáo, Công an huyện Bàu Bàng cho biết, qua một số trang mạng xã hội và báo điện tử đăng tải nội dung ngày 20/8 có một nhóm người, trong đó 1 người phụ nữ đứng tạo dáng để chụp hình trong tư thế khỏa thân, gây phản cảm. Thông tin đề cập đến khu vực có vụ việc tại tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng.

Trước thông tin trên, Công an huyện Bàu Bàng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung nắm tình hình, xác minh vụ việc theo thông tin, hình ảnh trên. Qua rà soát, công an có kết quả sơ bộ.

Theo đó, về vị trí, cảnh quan xuất hiện trong hình ảnh liên quan đến vụ việc (có hoa giấy nở thấp, cỏ Mỹ) không thuộc tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua xã Lai Hưng. Qua rà soát thực tế hàng hoa giấy, cỏ Mỹ rộ vào mùa khô của mấy tháng trước đó, hiện giờ đã thay đổi, cây đã lên cao trên 1,5m và thuộc khu vực phường Chánh Phú Hòa (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Khu vực trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua xã Lai Hưng (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) không có hình ảnh cảnh quan tương khớp tại địa điểm vụ việc như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo nhận xét sơ bộ của cơ quan công an, hình ảnh và sự việc kể trên không xảy ra trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Có thể đó là hình ảnh cũ, diễn ra thời điểm trước đó một vài tháng. Công an huyện Bàu Bàng cho rằng, clip, hình ảnh đăng phát trên mạng xã hội với mục đích "câu like" tạo hiệu ứng người xem.

Công an huyện Bàu Bàng cũng khẳng định, ngoài công văn này, đơn vị chưa cung cấp thông tin sự việc, cũng như tiến độ xác minh cho bất cứ cơ quan thông tấn, báo chí nào.

Hiện tại, Cơ quan chức năng tại Bình Dương đang tiếp tục xác minh vụ việc.

Chưa xác định được tốc độ cụ thể của mô tô húc văng ô tô khiến 3 người bị thương ở Yên Bái

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yên Bái

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô phân khối lớn và xe ô tô tại xã Bảo Hưng (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh cho biết, khu vực xảy ra tai nạn thuộc khu vực ngoài khu dân cư, tốc độ được cho phép là 60km.

Ngoài ra, thời điểm xảy ra tai nạn, chưa xác định được tốc độ cụ thể của xe mô tô. Trên xe không có ổ đen ghi dữ liệu, dẫn đến chưa có đủ bằng chứng, căn cứ để làm rõ vụ việc.

Hiện, Công an huyện Trấn Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 11 giờ 12 phút, ngày 19/8, xe ô tô con mang BKS 29A – 371.4x, do anh Trần Tiến Ng (SN 1974, ở phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái) điều khiển di chuyển theo hướng cầu Giới Phiên – IC12. Trên xe có 2 người là ông Nguyễn Đức H và bà Nguyễn Thị L (cùng trú tại phường Nguyễn ở TP Yên Bái).

Khi đến khu vực vòng xuyến, xe ô tô bị xe mô tô phân khối lớn, mang BKS 69A1-004.16, do Vũ Thị Th (SN 1997, hộ khẩu thường trú ở An Thịnh, Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển theo hướng đường Âu Cơ – cầu Tuần Quán đi với tốc độ nhanh đâm trúng.

Sau cú đâm cực mạnh, xe ô tô bị lật nhiều vòng, vỡ nát phần thân xe, xe mô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, vụ va chạm khiến 3 người bị thương (hai người trên ô tô và lái xe mô tô).

Khởi tố cựu cán bộ công an có nồng độ cồn gây tai nạn chết người

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BT

Chia sẻ trên VietnamNet, Đại tá Nguyễn Đình Thừa (Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan công an vừa có quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Nam Trung (SN 1978, trú huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

Theo đó, ông Trung bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn chết người. Trước khi bị khởi tố, ông Trần Nam Trung mang quân hàm Trung tá và đảm nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Khoảng 0h20 ngày 19/7, tại Km 800+700 tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phong An (huyện Phong Điền), xe đầu kéo do ông Lê Hữu Tráng (SN 1976, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển đang quay đầu thì bị kẹt lốp không di chuyển được, nằm chắn ngang đường.

Để xử lý vụ việc, ông Tráng phải nhờ xe cẩu do tài xế Nguyễn Văn Toàn (SN 1986; trú Yên Thế, Bắc Giang) điều khiển cùng phụ xe Lê Văn Hoàng (SN 1974; trú phường Kim Long, TP Huế) cứu hộ.

Lúc này, các anh Nguyễn Thanh Phong và Cao Phi Ái (cùng SN 2000, trú xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) cũng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ tài xế cứu hộ xe đầu kéo.

Khi ông Tráng và mọi người đang cứu hộ thì ông Trần Nam Trung lái ô tô con chạy tới bất ngờ tông vào, gây tai nạn.

Hậu quả vụ việc khiến anh Cao Thi Ái tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Toàn bị thương ở vùng vai và chân; ông Lê Văn Hoàng bị gãy chân phải; anh Nguyễn Thanh Phong bị chấn thương đầu, ông Lê Hữu Tráng bị thương vùng bụng. Riêng ông Trần Nam Trung bị thương ở đầu và vùng bụng.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Thừa, thời điểm gây tai nạn, ông Trần Nam Trung có vi phạm nồng độ cồn. Sau khi vụ việc xảy ra, ông Trung bị tước danh hiệu công an nhân dân để phục vụ công tác điều tra.