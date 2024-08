Tin sáng 23/8: Huyện Hoài Đức dừng đấu giá đất; Góp tiền đầu tư, luật sư bị lừa 20 tỷ đồng

Huyện Hoài Đức dừng đấu giá đất



UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường trên địa bàn các huyện Thanh Oai, Hoài Đức. Thông tin trên VietnamNet.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, trên địa bàn thành phố có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, như tại huyện Thanh Oai cao gấp 7-8 lần, huyện Hoài Đức cao nhất gấp 18 lần.

Việc trúng giá cao bất thường nêu trên có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh, thị trường nhà ở, bất động sản .

Người dân làm thủ tục để vào đấu giá đất ở huyện Hoài Đức. Ảnh: Quang Phong

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, bảo đảm việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, góp phần ổn định phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở TN&MT phối hợp ngay với các sở ngành kiểm tra toàn bộ việc đấu giá đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức trong thời gian vừa qua, kịp thời phát hiện, xử lý kiên quyết đối với các vi phạm pháp luật (nếu có).

Sở TN&MT Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở ngành: Tư pháp, Tài chính, Thanh tra, Công an rà soát quy trình, thủ tục, quy chế… về đấu giá quyền sử dụng của các quận, huyện. Qua đó báo cáo UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất chặt chẽ theo quy định pháp luật.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu UBND các quận, huyện rà soát toàn bộ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND thành phố những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Góp tiền đầu tư 'lướt sóng' bất động sản, luật sư bị lừa 20 tỷ đồng

Do cần tiền chi tiêu và trả nợ các hoạt động đầu tư, bà Lê Thị Ngọc Thủy (Giám đốc Công ty xây dựng Ngọc Thủy) đã nhắm vào một luật sư để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. VietnamNet đưa tin.

Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1975, ở quận Nam Từ Liêm) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án này là luật sư Hoàng Tám Ph. (SN 1978).

Bà Thủy vốn là giám đốc Công ty xây dựng Ngọc Thủy, địa chỉ ở quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Thời điểm tháng 7/2020, ông Ph. từng đặt chi nhánh văn phòng luật tại địa chỉ Công ty Ngọc Thủy nên quen biết bà Thủy.

Do cần tiền chi tiêu và trả nợ các hoạt động đầu tư, bà Thủy nhắm vào ông Ph. để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Thủy đã đưa ra các thông tin gian dối về 2 thửa đất có thể đầu tư “lướt sóng” mang lại lợi nhuận tốt để ông Ph. đồng ý chuyển tiền góp vốn, sau đó bà này chiếm đoạt.

Theo cáo buộc, tháng 9/2020, bà Thủy rủ ông Ph. góp vốn mua thửa đất 300m2 ở khu đầu tuyến Sơn Trà (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) với giá 22 tỷ đồng. Bà Thủy hứa hẹn ngày 22/10/2020 làm thủ tục công chứng bán đất, nhận vốn và lợi nhuận về, trong đó mỗi người sẽ được hưởng lãi 500 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Ông Ph. đồng ý đầu tư, chuyển khoản 11 tỷ đồng. Thế nhưng toàn bộ số tiền này, bà Thủy không đầu tư như đã hứa mà dùng góp vốn mua cổ phần 10 tỷ đồng và cho em gái vay 1 tỷ đồng.

Để tạo sự tin tưởng, sau đó bà Thủy chuyển trả cho ông luật sư 500 triệu đồng, nói đây là tiền lãi còn 11 tỷ đồng tiền gốc dùng để cho vay đáo hạn ngân hàng.

Đến tháng 12/2020, bà Thủy tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, rủ ông Ph. đầu tư góp vốn vào thửa đất 206m2 tại đường Hồ Nghinh mở rộng (quận Sơn Trà).

Do tin tưởng, ông Ph. đồng ý đầu tư góp vốn và chuyển 9 tỷ đồng cho bà Thủy. Sau khi nhận tiền, bà Thủy đã chuyển cho 6 người khác để mua cổ phần, trả tiền vay, góp vốn làm ăn…

Cũng giống lần trước, bà Thủy chuyển 1,2 tỷ đồng cho cho ông Ph., nói là tiền lợi nhuận, đồng thời bịa ra lý do để giữ lại tiền gốc.

Sau đó, bà Thủy tiếp tục rủ ông Ph. góp thêm tiền để đầu tư bất động sản với giá “sập hầm” (chủ đất cần bán gấp, giá rẻ) và cho vay đáo hạn ngân hàng, nhưng ông Ph. không còn tiền nên không đồng ý.

Đến đầu năm 2021, ông Ph. đòi lại toàn bộ số tiền góp vốn đầu tư nhưng bà Thủy đưa ra nhiều lý do, cam kết trả song không thực hiện.

Tháng 7/2021, ông Ph. có đơn trình báo gửi đến cơ quan công an để tố cáo hành vi phạm tội của bà Thủy.

Cáo buộc cho rằng, bị cáo Thủy đã chiếm đoạt 20 tỷ đồng của ông Ph. Quá trình điều tra, bà Thủy đã khắc phục cho ông Ph. số tiền này. Ông Ph. yêu cầu xử lý bà Thủy theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa chiều nay đã phải tạm hoãn do vắng đại diện VKS và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Bé trai 8 tuổi lên cơn dại sau 1 tháng bị chó lạ cắn vào má

Tối ngày 22/8, Thanh Niên Việt dẫn thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân nam, 8 tuổi được Bệnh viện Đa khoa Sơn La chuyển đến với chẩn đoán theo dõi dại.



Theo lời kể người nhà, cách vào viên 1 tháng, bệnh nhân bị chó lạ đi qua cắn vào má phải. Sau khi cắn chó đi mất, không theo dõi được chó. Gia đình có cho bệnh nhân đi tiêm phòng uốn ván nhưng không tiêm phòng dại.

Cách vào viện 2 ngày, bệnh nhân có sốt cao (38.5 độ) kèm đau đầu, buồn nôn mất ăn ngủ, sợ nước, sợ gió. Bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sơn La điều trị 2 ngày và được chẩn đoán theo dõi dại. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp Cứu, Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ Đặng Hoàng Điệp, Khoa Cấp Cứu cho biết, bệnh nhân vào khoa trong tình trạng kích thích, sợ nước sợ gió, sợ ánh sáng, không ăn uống được. Bệnh nhân được chẩn đoán, theo dõi dại lên cơn. Sau khi được bác sĩ trao đổi tình trạng bệnh, chỉ sau hơn 2 giờ nhập viện, gia đình bệnh nhân xin đưa bệnh nhân về chăm sóc tại nhà.

Trao đổi với Người lao động, bác sĩ Trần Quang Đại, Phòng tư vấn tiêm chủng vắc-xin, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh dại là bệnh viêm não tủy cấp tính do nhiễm virus, lây truyền từ động vật sang người chủ yếu qua vết cắn của động vật mắc bệnh.

Bệnh lây truyền chủ yếu qua vết cào, cắn, liếm của động vật bị dại lên da tổn thương. Ngoài ra, bệnh dại cũng có thể lây truyền từ người sang người qua vết cắn hoặc tiếp xúc với chất tiết của bệnh nhân bị dại. Khi đã lên cơn dại, kể cả động vật và người đều dẫn đến tử vong.

Bác sĩ Đại khuyến cáo khi bị chó cắn, người dân nên đến cơ sở y tế để được sơ cứu, vệ sinh, sát khuẩn lại vết thương và tư vấn tiêm phòng vắc-xin dại. Đặc biệt là tiêm phòng càng sớm càng tốt.

"Nếu người dân bị chó cắn vào các vị trí như: Đầu mặt cổ, bộ phận sinh dục, đầu bàn chân bàn tay hay các trường hợp đa chấn thương với vết thương rộng, sâu phải đi tiêm phòng dại ngay, đầy đủ cả vắc-xin và huyết thanh kháng dại. Với công nghệ sản xuất hiện đại, đến nay vắc-xin phòng bệnh dại đảm bảo tính an toàn và hiệu quả bảo vệ rất cao, không có hại cho sức khỏe"- bác sĩ Đại nói.

Đà Lạt sẽ chấm dứt dịch vụ chụp ảnh với thú cưng

Sáng 22/8, trao đổi với Tiền Phong, bà Trần Thị Vũ Loan - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành động vật theo phản ánh của báo chí và trực tuyến của công dân.

Nhiều du khách yêu cầu chấm dứt tình trạng chụp ảnh cùng các chú chó

Theo bà Loan, ngay sau khi xảy ra sự việc, thành phố đã đề nghị Công an, Phòng Kinh tế cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Hiện thành phố vẫn đang chờ báo cáo kết quả xử lý.

Bà Loan cho hay, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm những đối tượng thực hiện hoạt động kinh doanh tự phát, hành vi ngược đãi động vật (nếu có), hành vi thả rông thú cưng, không đeo rọ mõm... gây nguy cơ mất an toàn của người dân và an toàn giao thông.

“Thời gian tới sẽ tăng cường tuần tra, giám sát, chấm dứt tình trạng lợi dụng vật nuôi để kinh doanh chụp ảnh với khách du lịch”, bà Loan khẳng định.

Ảnh cắt từ clip

Ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 10 (thành phố Đà Lạt) cho biết, dịch vụ du khách chụp ảnh chung với chó cảnh Alaska tại Quảng trường Lâm Viên là hoạt động kinh doanh tự phát. Hầu hết chủ của những chú này từ địa phương khác tới thuê trọ, rồi kinh doanh.

“Các đơn vị liên quan đã phối hợp bắt, giữ, xử lý chó mèo thả rông quanh khu vực Quảng trường Lâm Viên, hồ Xuân Hương, chợ đêm Đà Lạt... Hoạt động kiểm tra, xử lý được báo cáo định kì lên UBND TP Đà Lạt kết quả thực hiện trước ngày 15 hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo”, Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt thông tin.

Chủ thẻ tín dụng của ngân hàng này lưu ý: Từ ngày 1/9 bắt đầu tăng phí tin nhắn biến động số dư

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có thông báo thay đổi về dịch vụ thông báo biến động số dư thẻ tín dụng. An ninh tiền tệ đưa tin.



Cụ thể, VPBank triển khai thu phí SMS Banking thông báo biến động số dư thẻ tín dụng từ ngày 1/9/2024 với mức mới là 6.500 đồng/1 thẻ tín dụng (chưa bao gồm VAT). Được biết, trước đó VPBank thu phí 4.500 đồng/tháng (chưa bao gồm VAT). Biểu phí này không áp dụng đối với thẻ Diamond World/World Lady.

Để được nhận thông báo biến động số dư thẻ tín dụng không mất phí, người dùng sẽ cần phải đăng ký tính năng này trên ứng dụng VPBank NEO. Các bước thực hiện: Truy cập VPBank NEO > mục CardZone > chọn Mở rộng > Chọn Thiết lập Biến động số dư > Chọn thẻ > Nhập OTP và xác nhận.

Ngay sau khi xác nhận chuyển hình thức, các thông báo biến động số dư của thẻ tín dụng sẽ lập tức được gửi qua VPBank NEO đồng thời hủy đăng ký nhận thông báo biến động số dư qua SMS. Chủ thẻ có thể kiểm tra tất cả các biến động số dư của thẻ tại VPBank NEO >> "Thông báo" >> mục "Thẻ".

VPBank cho rằng, sử dụng hệ thống thông báo biến động số dư qua App ngân hàng không chỉ hạn chế được những bất cập của hình thức SMS (rủi ro lộ thông tin cá nhân, chi phí cao, có thể có độ trễ...), nâng cao trải nghiệm sử dụng dịch vụ của khách hàng, mà còn giúp ngân hàng tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể cho cước phí viễn thông.

Không chỉ riêng VPBank mà thời gian qua, hàng loạt các ngân hàng khác cũng đã tăng phí SMS Banking nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng App ngân hàng để quản lý lịch sử giao dịch.

Nắng nóng còn kéo dài sang tháng 9

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến cuối tháng 9, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 1,0-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Thông tin trên Báo Sức khỏe & Đời sống.

Nắng nóng ở miền Trung dự báo kéo dài sang tháng 9.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, cụ thể: tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn từ 5-15%; Bắc Trung Bộ thấp hơn từ 5-10%, Trung và Nam Trung Bộ thấp hơn từ 10-15%; Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 5-10% so với trung bình nhiều năm. Hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ (khoảng 2-3 cơn).



Ông Nguyễn Đức Hòa dự báo, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Trung Bộ trong thời kỳ dự báo và tập trung trong khoảng thời kỳ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9, sau đó cường độ và phạm vi nắng nóng sẽ suy giảm dần. Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nhiều ngày mưa, mưa rào và dông; trong đó có khả năng xuất hiện một số đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chuyên gia cảnh báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão/áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Tại khu vực Trung Bộ thời kỳ này tiếp tục xuất hiện nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao./.