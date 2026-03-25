Tin sáng 25/3: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản
GĐXH - Dự báo từ khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ.
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 25/3, miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết sáng nhiều mây, trưa chiều hửng nắng, nền nhiệt tăng dần.
Dự báo từ khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Dự báo cuối tháng, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nắng nóng đầu mùa.
Xu thế thời tiết trong những ngày tới tại Bắc Bộ là ít mưa, trời nắng và nền nhiệt tăng. Khoảng ngày 27–28/3, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông làm nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ, nhưng hầu như không gây cảm nhận rõ rệt. Tuy nhiên, từ khoảng 28–29/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn) cho biết, từ nay đến hết tháng 3/2026, không khí lạnh hoạt động yếu, chỉ xuất hiện khoảng 1-2 đợt, chủ yếu gây ra mưa rào và dông ở khu vực miền Bắc, nhiệt độ ít biến động.
Mua vé xem Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Đội tuyển Bangladesh ở đâu?
Theo VOV, Ban tổ chức (BTC) trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Bangladesh chính thức thông báo kế hoạch phát hành vé trực tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu theo dõi, cổ vũ của người hâm mộ. Theo đó, BTC triển khai bán vé trực tiếp tại Sân vận động Hàng Đẫy với hai mệnh giá gồm 300.000 đồng/vé và 200.000 đồng/vé. Thời gian bán vé được chia làm hai ngày.
Cụ thể, ngày 25/3/2026, BTC tổ chức bán vé buổi sáng từ 09h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 14h30 đến 17h00. Ngày 26/3/2026, vé được bán buổi sáng từ 09h00 đến 11h30 và buổi chiều từ 15h00 đến 19h00. BTC lưu ý, hoạt động phát hành vé có thể kết thúc sớm nếu toàn bộ số vé được bán hết trước thời hạn.
Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong quá trình phát hành vé và tổ chức trận đấu, BTC cho biết có thể điều chỉnh kế hoạch bán vé tùy theo tình hình thực tế. Khán giả có trách nhiệm tự bảo quản vé sau khi mua và tuân thủ đầy đủ các quy định khi vào sân.
Nhiều trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026
Theo bảng quy đổi được công bố, nhiều trường đại học có mức quy đổi khá cao. Ở nhiều trường, IELTS từ 5.5 - 6.0 có thể được quy đổi từ 8 - 9 điểm, trong khi IELTS từ 7.0 trở lên thường được quy đổi tối đa 10 điểm môn tiếng Anh.
Nhiều trường quy định IELTS 6.5 quy đổi 10 điểm như: Đại học Thương mại, Đại học Thăng Long, Đại học Y Dược - Đại học Huế, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Điện lực, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Đại học Tài chính quản trị kinh doanh.
IELTS 7.0 trở lên, nhiều trường cho thí sinh điểm 10 như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Thăng Long, Đại học Văn Lang, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Xây dựng, trường Đại học Y Dược - Đại học Huế…
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế tuyển sinh đại học mới quy định, các cơ sở đào tạo khi quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm thi phải xây dựng bảng quy đổi với ít nhất 5 mức điểm khác nhau. Quy định này nhằm hạn chế tình trạng nhiều mức IELTS khác nhau nhưng được quy đổi về cùng một mức điểm cao, gây thiếu công bằng trong tuyển sinh.
Người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoản
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ban hành kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố đối với bị can Huỳnh Văn Phước (SN 1972, ngụ phường Vĩnh Hội, TP Hồ Chí Minh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra cho thấy, thông qua việc mua bán vật tư điện, nước, Phước quen biết với ông N (SN 1956, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang). Từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N để bán lại kiếm lời.
Trong quá trình quen biết, Phước lợi dụng sự tin tưởng của ông N, sử dụng các thông tin không đúng sự thật, đưa ra nhiều lý do khác nhau liên quan đến nhu cầu cá nhân như cần tiền giải quyết công việc, thăm bệnh, cúng chùa… đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại với số tiền cao hơn nhằm tạo lòng tin để ông N chuyển tiền, qua đó chiếm đoạt.
Từ ngày 21/10/2020 đến ngày 09/3/2024, ông N đã chuyển khoản cho Phước 253 lần với tổng số tiền 1.309.200.000 đồng. Ngoài ra, Phước còn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt thêm 526.200.000 đồng. Tổng số tiền bị can Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N là 1.835.400.000 đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Kẻ dùng gậy đánh học sinh lớp 9 tử vong lĩnh án
Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa mở phiên xét xử Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) với tội Cố ý gây thương tích.
Trước đó, khoảng 11h15 ngày 24/9/2025, N.K.M (SN 2011, trú tại xã Cẩm Lạc) điều khiển xe điện chở theo Thiều Quang Hùng (SN 2010) và Võ Quốc Anh (SN 2011) cùng trú tại xã Cẩm Lạc, đến khu vực bờ kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc tìm gặp Phương. Tại đây, M., Hùng và Anh cùng đánh Phương, sau đó bỏ về.
Bức xúc vì bị đánh, Phương nhặt một chiếc gậy gỗ ở ven đường, điều khiển xe mô tô đuổi theo đánh trúng vào vùng đầu bên trái của M., gây chấn thương sọ não. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Tại phiên tòa, Lê Văn Phương thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Văn Phương 5 năm tù.
