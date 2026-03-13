Tin sáng 13/3: Miền Bắc có mưa vào cuối tuần; hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Miền Bắc có mưa vào cuối tuần này

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc trong ngày 13 và 14/3 trưa chiều trời hửng nắng ấm, nhiệt độ phổ biến từ 22-25 độ. Riêng phía Tây Bắc Bộ có lúc có mưa dông do ảnh hưởng từ vùng hội tụ gió.

Dự báo đến ngày thứ Bảy cuối tuần này khả năng toàn miền Bắc trời sẽ có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh lên.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/3 đến ngày 21/3:

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều hửng nắng. Từ khoảng đêm 14-16/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Trung Trung Bộ: Từ đêm 13-16/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khoảng từ đêm 13-14/3 cục bộ có nơi mưa to; từ khoảng ngày 17/3 có mưa vài nơi.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ từ khoảng ngày 17-18/3 có nắng nóng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc có mưa vào cuối tuần này. Ảnh minh họa

Sắp tới (15/3), không dùng 'tiến sĩ danh dự', 'giáo sư danh dự' thay học hàm, học vị

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.

Nghị định áp dụng đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó quy định không dùng danh hiệu "tiến sĩ danh dự", "giáo sư danh dự" thay học hàm, học vị. Cụ thể:

Tại Điều 9 Nghị định 66/2026/NĐ-CP, quy định phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự. Đối tượng được phong tặng: a) Nhà giáo, nhà khoa học; b) Nhà hoạt động chính trị, xã hội.

Tại Điều 10 Nghị định 66/2026/NĐ-CP quy định phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự. Đối tượng được phong tặng: a) Nhà giáo, nhà khoa học; b) Nhà hoạt động chính trị, xã hội.

Theo các quy định nêu trên, từ 15/3, người đạt danh hiệu "Tiến sĩ danh dự", "Giáo sư danh dự" không được dùng thay học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý.

Nghị định 66/2026/NĐ-CP quy định không dùng danh hiệu "tiến sĩ danh dự", "giáo sư danh dự" thay học hàm, học vị. Ảnh minh họa: TL

Kinh hoàng hơn 2,6 tấn chân trâu, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện

Ngày 12/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành kiểm tra một phương tiện vận tải có dấu hiệu nghi vấn.

Theo đó, vào khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển tổng cộng 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số hàng hóa gồm nhiều loại sản phẩm động vật như nội tạng, xương ống động vật, mỡ động vật và chân trâu.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là ông Trần Văn T. (sinh năm 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Trước vi phạm này, Đội QLTT số 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy toàn bộ 2.659kg thực phẩm không rõ nguồn gốc theo đúng quy định của pháp luật.

Cận cảnh hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc vừa được lực lượng chức năng phát hiện.

Khởi tố nguyên giám đốc cùng hai thuộc cấp vì lập khống hồ sơ gây thiệt hại tiền Nhà nước

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên).

Các bị can gồm: Phạm Hồng Thắng (SN 1972, Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên; nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên); Ngụy Thị Hồng Thắm (SN 1983, Viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên; nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên); Vũ Minh Phú (SN 1974, nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên).

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, đối tượng Phạm Hồng Thắng cùng với Ngụy Thị Hồng Thắm và Vũ Minh Phú đã cùng nhau bàn bạc, cùng thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 484.913.000 đồng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Phạm Hồng Thắng. Ảnh: CACC

Tuyên phạt 14 năm tù với kẻ lừa đảo bán xe máy giá rẻ

Theo VOV, ngày 12/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trần Ánh Dương (SN 1978, trú Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, năm 2024, do không có việc làm nên Trần Ánh Dương đã nhiều lần vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến. Khi không có tiền trả nợ các khoản vay đáo hạn, Trần Ánh Dương đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân có quen biết với nhân viên hãng xe Honda, có thể mua xe Honda với giá thấp hơn giá niêm yết trên thị trường.

Tin tưởng thông tin của Dương, từ ngày 5/3/2025 đến 6/4/2025, có 12 bị hại đã đưa cho Dương tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để mua các xe mô tô các loại. Sau khi nhận tiền, Dương không mua xe để giao xe như cam kết mà chiếm đoạt số tiền trên để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết.

Trần Ánh Dương tại phiên tòa.

Tại tòa, Dương khai nhận hành vi phạm tội và cho biết nguyên nhân xuất phát từ nợ nần, vay tiền các ứng dụng trên mạng. Dựa vào các tài liệu, chứng cứ, lời khai của nạn nhân và người bị hại, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Trần Ánh Dương mức án 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc bị cáo phải hoàn trả tổng số tiền 2,5 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại.

