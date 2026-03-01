Tin sáng 1/3: Mùa hè 2026 có thể nắng nóng hơn; Tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký

Mùa hè năm nay có thể nắng nóng hơn

Báo Người Lao động đưa thông tin, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tại ENSO đang trong trạng thái La Nina yếu với chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển khu vực trung tâm Thái Bình Dương (khu vực NINO3.4) trong tuần cuối tháng 1/2026 ở mức -0,4 độ C. Với trạng thái ENSO như vậy, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo nắng nóng năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ từ tháng 3-2026. Từ khoảng tháng 4/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xuất hiện nắng nóng sau đó từ khoảng cuối tháng 4 sẽ mở rộng dần toàn khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Sau đó từ khoảng tháng 5, nắng nóng suy giảm dần ở các tỉnh phía Nam, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gia tăng hơn về cường độ cho tới tháng 8/2026; sau đó từ khoảng tháng 9-2026 nắng nóng có xu hướng suy giảm dần.

Dự báo mùa Hè năm nay có thể nắng nóng hơn cùng kỳ 2025.

Từ 1/3, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký

Theo VTC News, Thông tư 25/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2025, trong đó quy định việc đặt tên tài khoản thanh toán được quy định cụ thể hơn đối với từng đối tượng sử dụng.

Cụ thể, tại điều 4 Thông tư 25 quy định số hiệu tài khoản thanh toán, tên tài khoản thanh toán. Đối với tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản thanh toán được đặt theo thông tin họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng;

Đối với tài khoản thanh toán tổ chức, tên tài khoản thanh toán phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.

Như vậy thì từ 01/3, hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký thành lập hộ kinh doanh, không được dùng tài khoản ngân hàng tên cá nhân.

Từ 1/3, tài khoản ngân hàng hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký. (Ảnh minh họa)

Cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh



Theo Báo GD&TĐ, Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 quy định, cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh không bao gồm xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển, xét tuyển đối tượng dự bị đại học.

Mỗi phương thức tuyển sinh phải quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét, điều kiện trúng tuyển. Đối với một chương trình đào tạo có nhiều phương thức tuyển sinh hoặc kết hợp các phương thức tuyển sinh hoặc sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi độc lập hoặc tổ hợp xét tuyển khác, Bộ GD&ĐT yêu cầu: Thứ nhất, cơ sở đào tạo xác định độ lệch điểm theo hướng dẫn thống nhất của Bộ GD&ĐT; bảo đảm tuyển chọn được các thí sinh đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.

Thứ hai, không quy định mã xét tuyển riêng, số lượng tuyển sinh xét tuyển riêng cho từng phương thức xét tuyển hoặc tổ hợp xét tuyển, trừ việc quy định số lượng tuyển sinh xét tuyển thẳng theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

Hoạt động tư vấn tuyển sinh đại học. Ảnh minh họa

Bị phạt vì nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch

Ngày 28/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác rà soát và nắm bắt tình hình, Công an xã Đồng Tiến phát hiện và xử lý một công dân trên địa bàn có hành vi nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch.

Theo kết quả xác minh, cuối năm 2024, chị N.TL. (SN 2003, trú tại thôn Đồng Bèo, xã Đồng Tiến) sang Campuchia để lao động.

Sau gần nửa năm làm việc, chị có nguyện vọng trở về quê hương nhưng do bị mất hộ chiếu và thiếu hiểu biết về pháp luật nên chị thông qua móc nối, thuê một đối tượng lạ mặt đưa về nước qua đường tiểu ngạch khu vực gần cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An với giá khoảng 7 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, sau khi được cán bộ giải thích rõ về các quy định của pháp luật liên quan đến xuất, nhập cảnh, chị L. nhận thức được hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 18, Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Công an xã Đồng Tiến ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị L. về hành vi "Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định". Mức phạt là 4 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Công an xã Đồng Tiến tăng cường rà soát, nắm tình hình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xuất, nhập cảnh.

Bắt nhóm đối tượng giả danh công an để kiểm tra người đi đường trong đêm

Theo Báo Người Lao động, ngày 28/2, Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ nhóm đối tượng, gồm: Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp, đối tượng cầm đầu); Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân). Cả 3 bị điều tra về hành vi giả danh lực lượng công an để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Hơn 21 giờ ngày 24/2, anh T.H.M điều khiển xe máy chở anh N.Q.K (cùng 19 tuổi, cùng trú phường Trảng Dài) dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi – Lê Quý Đôn (hướng từ ngã tư Amata về Trảng Dài). Tại đây, cả 2 bị một nhóm đối tượng đi hai xe mô tô áp sát, tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Hiện trường nơi các đối tượng khống chế nạn nhân.

Các đối tượng khống chế hai nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình) với lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe. Nhóm này buộc nạn nhân đưa 500.000 đồng tiền mặt, đồng thời ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng. Đến khuya hôm sau, bị hại đến Đồn Công an Khu Công nghiệp Biên Hòa trình báo.

Sau 12 giờ vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ ba đối tượng Kiệt, Nam và Minh. Tang vật thu giữ gồm hai xe mô tô, 4 điện thoại di động, ba bộ đàm là công cụ, phương tiện các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, còn thu giữ số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt để trả lại cho nạn nhân.

