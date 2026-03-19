Tin sáng 19/3: Miền Bắc có 2 đợt 'rét nàng Bân' yếu; Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền
GĐXH - Chuyên gia thời tiết nhận định, từ cuối tháng 3 đến khoảng giữa tháng 4, khả năng còn 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.
Miền Bắc còn 2 đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh
Theo VTC News, Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết, từ nay đến cuối tháng 3, không có đợt không khí lạnh mạnh nào ảnh hưởng đến nước ta. "Hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa, chấm dứt thời kỳ gió mùa đông. Cường độ bức xạ trên bán cầu Bắc tăng dần, mặt trời chiếu sáng hơn, năng lượng của bức xạ mặt trời nhiều hơn nên nhiệt độ sẽ tăng dần, thời tiết nóng hơn.
Từ cuối tháng 3 đến khoảng giữa tháng 4, khả năng còn 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta nhưng cường độ không quá mạnh, nhiệt độ có giảm nhưng không quá sâu. Gọi là "rét nàng Bân" cũng được nhưng là "rét nàng Bân" yếu", bà Lan nhận định.
Từ tháng 4-6, không khí lạnh hoạt động với cường độ và tần suất giảm dần, nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở miền Bắc, miền Trung. Theo đó, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế từ khoảng tháng 4 có thể xuất hiện nắng nóng. Từ khoảng cuối tháng 5, nắng nóng sẽ mở rộng dần toàn Bắc Bộ và Trung Bộ, cường độ gia tăng trong các tháng tiếp theo.
Cũng theo cơ quan khí tượng, trong tháng 4, khả năng xuất hiện những đợt mưa chuyển mùa ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Mùa mưa ở Bắc Bộ, Nam Bộ bắt đầu ở mức tương đương trung bình nhiều năm (khoảng từ giữa tháng 5). Cần đề phòng những đợt mưa vừa, mưa to ở các khu vực này trong tháng 5-6.
Giới hạn 15 nguyện vọng: Cần chiến lược đăng ký thông minh
Theo GD&TĐ, Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng (Quy chế tuyển sinh) quy định thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các trường khác nhau và sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là thứ tự ưu tiên cao nhất). Các ngành khác của bậc cao đẳng (trừ cao đẳng giáo dục mầm non) sẽ thực hiện theo quy chế tuyển sinh cao đẳng. Riêng các ngành đào tạo giáo viên, thí sinh đăng ký phải đặt những ngành này trong 5 nguyện vọng đầu tiên.
Bà Phạm Thanh Hà - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương, nhìn nhận, việc giới hạn số lượng nguyện vọng không nhằm làm khó thí sinh, mà giúp các em đăng ký có chiến lược và thực chất hơn. Khi giới hạn 15 nguyện vọng, thí sinh cần đầu tư thời gian, tìm hiểu kỹ ngành học, trường học, mức điểm các năm trước và đặc biệt đánh giá đúng năng lực của bản thân, thay vì đăng ký dàn trải như trước.
Bà Hà khuyên học sinh cần chia nguyện vọng của mình thành các nhóm rõ ràng: Phù hợp năng lực; an toàn; theo mong muốn cao hơn. Ngoài ra, thí sinh cần ưu tiên sắp xếp thứ tự theo đúng ngành và trường mình thực sự muốn theo học, vì Hệ thống xét tuyển hiện nay sẽ tự động chọn nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện. Vì vậy, việc giới hạn số lượng nguyện vọng không làm giảm cơ hội của thí sinh, mà giúp các em ra quyết định trưởng thành hơn cho tương lai của mình.
Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công an
Theo Tiền phong, ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Trước đó, anh Bùi Hồng Sơn (trú tại xóm 3 Phương Đông, xã Gia Trấn) bất ngờ phát hiện tài khoản cá nhân nhận được số tiền 998 triệu đồng, trong khi không phát sinh bất kỳ giao dịch hay nguồn thu hợp pháp nào tương ứng.
Nhận định đây là khoản tiền chuyển nhầm, anh Sơn lập tức đến cơ quan công an trình báo, đề nghị xác minh để hoàn trả cho đúng chủ sở hữu.
Tiếp nhận thông tin, Công an xã Gia Trấn nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Techcombank chi nhánh Ninh Bình và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát dòng tiền. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là anh Hà Hữu T. (SN 1977, trú tại phường Cái Răng, TP Cần Thơ).
Sau khi liên hệ, cơ quan chức năng đã hướng dẫn các bên hoàn tất thủ tục đối soát và chuyển trả số tiền theo đúng quy định.
Shark Bình bị đề nghị truy tố tội rửa tiền, làm giả hồ sơ để đối phó Công an
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ án Mr Pips, đề nghị truy tố 75 bị can. Đáng chú ý, ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ngân Lượng bị đề nghị truy tố về tội "Rửa tiền".
Theo kết luận điều tra, để phục vụ hoạt động nhận tiền của các nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán. Qua phương thức này, các đối tượng đã hình thành một dòng tiền quy mô lớn liên quan đến nhiều sàn Forex bất hợp pháp. Kết quả điều tra bóc tách rõ cơ cấu tổ chức và vai trò của các cá nhân tại Công ty Ngân Lượng như sau: Ông Nguyễn Hòa Bình (Chủ tịch HĐQT) giữ vai trò chỉ đạo chung và là người quyết định các chính sách về phí giao dịch.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 15/6/2020 đến 23/9/2022, đã có 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn trước khi được nạp vào các sàn Forex nêu trên.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền. Đáng chú ý, ở một vụ án khác, ông Bình cũng đang bị điều tra về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Người đàn ông ở Đà Nẵng bị chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng do 'sập bẫy' kêu gọi đầu tư
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố vừa ra quyết định truy tìm đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (SN 1997, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 10/2024, thông qua mối quan hệ quen biết, bà Phạm Thị Mỹ Tuyết đã rủ ông N.V.T (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) đầu tư vào Công ty Global Group (không rõ địa chỉ) với cam kết bảo đảm an toàn vốn và có lợi nhuận cao.
Vì tin lời bà Tuyết nên ông T đã nhiều lần chuyển cho bà Tuyết số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Sau đó, qua tìm hiểu biết số tiền chuyển cho bà Tuyết đã được bà này sử dụng vào mục đích khác, ông T đã nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng bà Tuyết không trả và bán nhà bỏ đi khỏi địa phương. Trước sự việc trên, ông T đã làm đơn tố cáo bà Tuyết đến cơ quan Công an.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm khi tìm thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng.
Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận gần 1 tỷ, người đàn ông lập tức báo công anĐời sống - 11 giờ trước
Ngày 18/3, Công an xã Gia Trấn (tỉnh Ninh Bình) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn tất thủ tục trả lại gần 1 tỷ đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.
Ai muốn phục hồi điểm giấy phép lái xe cần nắm thông tin quan trọng nàyĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông báo lịch tổ chức kiểm tra pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để thực hiện phục hồi điểm giấy phép lái xe. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Thái Nguyên: Cận cảnh đường kết nối các xã ở khu du lịch hồ Ba Bể xuất hiện loạt điểm nứt, lún và sạtĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp với hàng loạt dấu hiệu bất thường: nền đường yếu, mặt đường bong tróc, taluy sạt lở. Những hình ảnh ghi nhận cho thấy nguy cơ mất an toàn đang hiện hữu trên toàn tuyến.
Vừa có tài vừa có vận may: 4 con giáp tốt số từ 'trong trứng'Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Những con giáp dưới đây thường được xem là "sinh ra đã thuận lợi", nhưng thực tế, phía sau sự hanh thông ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ.
Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi sắp được tăng lương hưu và trợ cấp xã hộiĐời sống - 17 giờ trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng từ 1/7 tới.
2 con số 'vàng' trong năm sinh: Ai sở hữu dễ gặp quý nhân, sự nghiệp lên như diều gặp gióĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Không ít người tin rằng con số cuối cùng trong năm sinh có thể phần nào phản ánh vận mệnh và con đường phát triển của mỗi cá nhân.
Thái Nguyên: Khoảnh khắc xe tải chở đất tông xe đưa đón học sinh khiến nhiều em bị thươngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Sáng ngày 18/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Phú Bình (Thái Nguyên) khi chiếc xe tải chở đất bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe đưa đón học sinh đang dừng bên đường.
Năm 2026, viên chức không nghỉ hết phép năm được thanh toán tiền?Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Viên chức không nghỉ hết phép năm có được thanh toán tiền là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Dưới đây là các thông tin hữu ích bạn đọc có thể tham khảo.
Hà Nội: Danh sách 1.826 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ 11/1 - 20/1Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Thông qua hệ thống Camera A.I hiện đại được lắp đặt trên các tuyến đường trọng điểm, chỉ trong vòng 10 ngày (từ 11/01 đến 20/01/2026), Phòng Cảnh sát giao thông – Công an TP Hà Nội đã ghi nhận và trích xuất dữ liệu xử phạt đối với 1.826 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Viên chức cần biết rõ thông tin quan trọng này: loạt hành vi có thể bị kỷ luậtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức. Dự thảo Nghị định có điểm gì mới?
Dự báo những biến đổi mọi mặt bất ngờ của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất những ngày cuối tháng 3Đời sống
GĐXH – Xem tử vi tuần mới từ nay đến 22/3/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có Dự báo những biến đổi trong cuộc sống của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Dậu, Tuất. Các con giáp nên nắm bắt để tiền tài phát triển.