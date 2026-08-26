Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu
GĐXH - Theo quy định mới nhất, từ 31/8/2026, tổ chức chậm thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ có thể bị phạt đến 6 triệu đồng, cá nhân có cùng hành vi này bị phạt tối đa 3 triệu đồng.
Từ 31/8: Chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng
Theo khoản 2 Điều 16 Văn bản hợp nhất 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT, mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai 2024, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo Điều 127 Luật Đất đai. Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi, từ 4-6 triệu đồng. An Ninh Thủ Đô đưa tin.
“Sang tên Sổ đỏ” là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Các giao dịch phải đăng ký biến động gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…
Theo Khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp thi hành án, thời hạn được tính từ ngày bàn giao tài sản thi hành án hoặc tài sản bán đấu giá. Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, thời hạn được tính từ ngày phân chia xong di sản hoặc từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
Nếu chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động thì bên nhận chuyển quyền là người bị xử phạt. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất, cả hai bên chuyển đổi đều bị xử phạt. Không chỉ bị bị nộp phạt, người vi phạm còn bị buộc thực hiện thủ tục đăng ký đất đai.
Thông báo về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu
Đời sống & Pháp luật dẫn nguồn từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ 1/7/2025, người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, đồng thời chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng từ khoản đóng BHXH tích lũy của mình. Thủ tục thực hiện được quy định cụ thể tại Quyết định số 2270/QĐ-BTC ngày 19/8/2026.
Quy định mới về nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ 1/9
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đáng chú ý, trong đó đã sửa đổi nhiều quy định liên quan nghĩa vụ quân sự. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ, dự báo đường đi
Khẩn tìm người thân cho bé gái bị bỏ rơi ở Buôn Ma Thuột
UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa thông báo khẩn trương tìm cha, mẹ đẻ, người thân thích của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống.
Cụ thể, vào sáng 23/8, tại đường B3 (Buôn KDŭn, phường Buôn Ma Thuột), người dân bất ngờ phát hiện một giỏ xách, bên trong có một trẻ em. Người phát hiện liền đưa trẻ vào nhà chăm sóc và thông báo ngay với Trạm Y tế Buôn Ma Thuột và chính quyền địa phương.
Trẻ bị bỏ rơi là bé gái, chưa xác định được họ, tên, vừa sinh xong và cân nặng khoảng hơn 2 kg. Trẻ đã được cắt dây rốn trước khi được cơ quan chức năng tiếp nhận. Trạm Y tế Buôn Ma Thuột đã tiến hành vệ sinh, xử lý dây rốn, chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ. Bé gái dần tỉnh táo, không quấy khóc nhiều, bú được, thở đều, môi hồng, chân tay ấm và chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường về hô hấp.
Thông báo tìm thân nhân cho trẻ bị bỏ rơi được UBND phường Buôn Ma Thuột niêm yết công khai tại trụ sở phường, Công an phường, Trạm Y tế phường, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phường, phát trên loa phát thanh của phường trong thời gian 7 ngày liên tục, đến hết ngày 31/8.
Trong thời gian niêm yết, tổ chức, cá nhân nào biết thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của trẻ bị bỏ rơi thì liên hệ với UBND phường Buôn Ma Thuột để được giải quyết theo quy định.
Hết thời hạn niêm yết công khai, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ hoặc cha, mẹ đẻ không đến nhận trẻ bị bỏ rơi, UBND phường Buôn Ma Thuột sẽ thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ.