Tin sáng 26/8: Từ 31/8, chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng; Thông báo mới về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Từ 31/8: Chậm sang tên sổ đỏ có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

Theo khoản 2 Điều 16 Văn bản hợp nhất 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT, mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai 2024, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo Điều 127 Luật Đất đai. Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm bị phạt gấp đôi, từ 4-6 triệu đồng. An Ninh Thủ Đô đưa tin.

“Sang tên Sổ đỏ” là thủ tục đăng ký biến động khi chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Các giao dịch phải đăng ký biến động gồm chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất…

Theo Khoản 3 Điều 133 Luật Đất đai, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Đối với trường hợp thi hành án, thời hạn được tính từ ngày bàn giao tài sản thi hành án hoặc tài sản bán đấu giá. Trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, thời hạn được tính từ ngày phân chia xong di sản hoặc từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Nếu chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà không đăng ký biến động thì bên nhận chuyển quyền là người bị xử phạt. Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất, cả hai bên chuyển đổi đều bị xử phạt. Không chỉ bị bị nộp phạt, người vi phạm còn bị buộc thực hiện thủ tục đăng ký đất đai.

Thông báo về việc nhận trợ cấp hằng tháng cho người chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Đời sống & Pháp luật dẫn nguồn từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ 1/7/2025, người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu, đồng thời chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng từ khoản đóng BHXH tích lũy của mình. Thủ tục thực hiện được quy định cụ thể tại Quyết định số 2270/QĐ-BTC ngày 19/8/2026.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Quy định mới về nghĩa vụ quân sự có hiệu lực từ 1/9

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đáng chú ý, trong đó đã sửa đổi nhiều quy định liên quan nghĩa vụ quân sự. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ, dự báo đường đi

Lao Động dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo: đến 16 giờ ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 4) ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc - 110,3 độ Kinh Đông; trên đất liền phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ sức gió giảm xuống dưới cấp 6.

Vùng nguy hiểm ở vào khoảng phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 107,5 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ).

Về tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đi qua mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.