Miền Bắc mưa lớn rồi lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, miền Bắc tiếp tục có mưa trong sáng nay. Đến trưa chiều trời giảm mưa, đan xen những khoảng nắng, thời tiết oi nóng.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông trong sáng nay do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4.

Bão số 4 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Nhưng hướng di chuyển của bão là ngược lên phía Bắc, bão sẽ kéo theo dải hội tụ nhiệt đới đi theo, lại vắt ngang qua miền Bắc vì thế nhiều tỉnh thành khu vực này tiếp tục có mưa.

Cảnh báo có những nơi mưa to trên 80mm. Mưa xuất hiện theo cơn không kéo dài cả ngày, trong cơn dông có thể đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh.

Đến trưa và chiều phần lớn miền Bắc có đan xen khoảng nắng, thời tiết chuyển oi nóng. Mức nhiệt cao nhất từ 31-33 độ.

Thời tiết hôm nay tại miền Trung từ phường Phú Xuân đến phường Phan Rang nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, riêng phường Cẩm Thành mức nhiệt có thể lên 38 độ.

Dự báo đợt nắng nóng này có thể kéo dài trong 10 ngày tới.

Tại khu vực Nam Bộ, theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ chiều tối mưa dông xảy ra khoảng 2/3 diện tích của khu vực này. Trong đó có những điểm mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo trong mưa dông dễ đi kèm theo lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Miền Bắc mưa lớn rồi lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, sáng nay miền Bắc vẫn có mưa. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 26/8 đến ngày 27/8:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 27/8 đến ngày 04/9:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 29-31/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh: Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/8 đến ngày 01/9 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực Quảng Trị, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa lớn rồi lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay - Ảnh 2.Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết sau những ngày mưa lớn kéo dài

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp do bão số 4 di chuyển xuống phía Nam và giảm cường độ. Từ chiều nay mưa giảm dần, nhiều nơi có nắng.

Miền Bắc mưa lớn rồi lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay - Ảnh 3.Thủ đô Hà Nội là trọng tâm mưa lớn nhất trong ngày hôm nay?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, trọng tâm mưa hôm nay tập trung ở vùng Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tổng lượng mưa từ 50-120mm, có nơi mưa to trên 250mm.

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