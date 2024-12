Tin sáng 27/12: Tiến Linh, Xuân Son giúp Việt Nam thắng Singapore 2-0; Thời tiết Tết Dương lịch 2025 cả nước như thế nào?

Tin tối 26/12: Một hoa hậu Việt đóng 4,7 tỷ đồng tiền thuế; Bắc Bộ dồn dập đón không khí lạnh, Hà Nội rét 12 độ C GĐXH - Trong đợt đầu, Cục Thuế TP.HCM cho biết đã kiểm tra tính tuân thủ pháp luật về thuế của 35 người nổi tiếng, trong đó, có một Hoa hậu đã đóng 4,7 tỷ đồng tiền thuế; không khí lạnh cường độ mạnh tràn về miền Bắc những ngày cuối năm 2024, khu vực này trời tiếp tục rét, trong đó Hà Nội thấp nhất 12 độ C.

Không khí lạnh liên tiếp, thời tiết Tết Dương lịch 2025 cả nước như thế nào?

VietNamNet đưa tin chiều 26/12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ khoảng đêm nay và ngày mai (27/12), không khí lạnh bắt đầu tràn về. Từ đêm mai, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 10 độ; ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15 độ.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, không khí lạnh tăng cường và hoạt động ổn định, sau suy yếu, khoảng ngày 31/12 tăng cường trở lại phía bắc nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ tiếp tục lấn tây. Nhiễu động gió đông hình thành và ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ vào những ngày cuối tháng 12/2024.

Những hình thái thời tiết trên ảnh hưởng đến thời tiết cả nước vào dịp nghỉ Tết Dương lịch (1/1/2025).

Cụ thể, chiều nay, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật bản tin dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2025 trên cả nước, đồng thời thông tin cụ thể thời tiết một số thành phố du lịch.

Trong đó, tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm và sáng ngày 1/1/2025, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ đêm và sáng ở khu vực trung du và vùng núi phía Bắc phổ biến từ 11-14 độ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 13-16 độ; ban ngày nhiệt độ từ 20-23 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 20 độ.

Cũng như các tỉnh phía Bắc, thời tiết dịp Tết Dương lịch tại khu vực Hà Nội, dự báo nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ; ban đêm 14-16 độ.

Khai thác không gian trước chợ Bến Thành như quảng trường Thời Đại của Mỹ

VTCnews đưa tin từ Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi về việc quản lý và phát triển các công viên, không gian đi bộ tại khu vực trung tâm trên địa bàn Quận 1.

Theo chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP yêu cầu tăng cường phân cấp, ủy quyền cho UBND Quận 1 và Trung tâm Quản lý Phố đi bộ và Công viên, nhằm tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc vận hành và phát triển các không gian này.

Khu vực chợ Bến Thành.

Các đơn vị trên được giao nhiệm vụ triển khai hoạt động kinh doanh hiệu quả, tạo nguồn thu ổn định để duy trì các hoạt động thường xuyên của công viên và không gian đi bộ.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu, soạn thảo quy chế quản lý hoạt động các công viên và không gian đi bộ tại khu vực trung tâm Quận 1. Dự thảo này phải được gửi lấy ý kiến từ các bên liên quan trong vòng 3 ngày làm việc và hoàn thiện để trình UBND TP trước ngày 15/1/2025.

Nội dung quy chế cần chi tiết hóa các quy định về: Kế hoạch hoạt động thường niên; Thời gian vận hành, mức âm thanh và ánh sáng; Quy định tổ chức sự kiện, đảm bảo không ảnh hưởng giao thông; Việc dừng đỗ xe.

Ngoài ra, quy chế cần quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh hoặc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị quản lý; cũng như cách thức kiểm tra và xử lý vi phạm.

Chủ tịch UBND Quận 1, ông Lê Đức Thanh, được giao chủ trì phối hợp với các sở, ngành để đề xuất kế hoạch triển khai khai thác các hoạt động tại các khu vực theo quy hoạch được duyệt.

Khu vực trước Chợ Bến Thành được định hướng phát triển như một "Quảng trường Thời đại" tại TP.HCM. Đây sẽ là nơi tập trung đông người, kết nối với nhà ga trung tâm, tổ chức các không gian văn hóa, ẩm thực, tái hiện nét đặc trưng của người Sài Gòn thông qua các hoạt động kinh doanh đường phố. Các thiết kế và sắp đặt tại đây cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để tạo dấu ấn đặc biệt đối với du khách.

Việt Nam thắng Singapore 2-0 ở bán kết ASIAN Cup 2024

Tối 24/12, tại lượt đi bán kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam hai bàn trong hai phút bù hiệp hai nhờ công của Tiến Linh và Xuân Son.

Xuân Son bùng nổ, Việt Nam thắng nghẹt thở Singapore 2-0.

Sau gần 90 phút thi đấu bất phân thắng bại giữa Việt Nam và Singapore thì đến phút 98, từ quả tạt của Tiến Linh ở bên trái tới cấm địa, thủ môn và hậu vệ Singapore phối hợp không tốt, lao vào nhau và để bóng rơi ra. Xuân Son ập vào cướp bóng, khiến hậu vệ chủ nhà phải dùng tay chắn bóng. Trọng tài thổi phạt đền ngay lập tức. Sau đó, Nguyễn Tiến Linh nhận nhiệm vụ sút phạt đền. Anh đá về giữa cầu môn, khi thủ môn Mahbud đổ người sang phải. Sau khi ghi bàn, tiền đạo này đưa ngón trỏ lên miệng mừng bàn thắng theo cách quen thuộc.

Tiếp đó những phút cuối của trận đấu, từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức ở bên trái, Xuân Mạnh chạy cắt mặt để chuyền một chạm vào trong cho Xuân Son lao xuống đệm cận thành từ cự ly khoảng 5 m, ấn định thắng lợi 2-0.

Tinh gọn bộ máy, đảm bảo quyền lợi của người lao động

VietNamNet đưa tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề nghị các cấp Công đoàn tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Theo đó, tại Công văn số 2882, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động; Văn phòng, các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động, nêu rõ: Thực hiện Kết luận số 106/2024 của Bộ Chính trị về việc triển khai tổng kết Nghị quyết số 18 của Trung ương, về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động, tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Công đoàn tham gia sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động - nhất là chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc và phân công nhiệm vụ với chức danh thấp hơn.

Trong đó, bám sát Nghị quyết số 18 của Trung ương và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn trong thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để chủ động tham mưu với cấp có thẩm quyền việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, bố trí cán bộ trong các cơ quan, đơn vị của công đoàn bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Công đoàn phải phát huy trong việc tham gia sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động - nhất là chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc và phân công nhiệm vụ với chức danh thấp hơn.

Metro số 1 xảy ra sự cố bất ngờ ở ga Ba Son

Người lao động đưa tin tối 26/12, chuyến tàu số hiệu 1700 thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã gặp sự cố kỹ thuật tại ga Ba Son, gây gián đoạn tạm thời trong quá trình vận hành.

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1), sự cố được xác định là do lỗi tín hiệu trong quá trình kiểm tra hệ thống điều khiển tàu. Lúc 18h30, khi tàu dừng tại ga Ba Son, bộ phận vận hành phát hiện một vài chi tiết tín hiệu không tuân theo quy trình vận hành và chỉ dẫn kỹ thuật.

Tính đến 16h ngày 26-12 metro số 1 đã vận chuyển 37.000 hành khách.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, nhân viên vận hành đã xin ý kiến từ Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) và phối hợp cùng nhà thầu HITACHI thực hiện việc kiểm tra và đánh giá. Sau hơn 10 phút kiểm tra kỹ lưỡng, các đơn vị liên quan quyết định cho phép đoàn tàu tiếp tục hoạt động.

Đại diện MAUR nhấn mạnh rằng, trong giai đoạn đầu đưa tuyến metro số 1 vào vận hành, tất cả các lỗi kỹ thuật sẽ được kiểm soát và khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách và phương tiện. HURC1 cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhà thầu HITACHI để nâng cao chất lượng vận hành trong thời gian tới.

Đơn vị vận hành bày tỏ mong muốn hành khách thông cảm và chia sẻ trong giai đoạn đầu phục vụ, khẳng định luôn đặt sự an toàn và tiện lợi của hành khách lên hàng đầu.

Toàn bộ quá trình vận hành đều được HURC1 và Ban Quản lý giám sát chặt chẽ. Các biện pháp khắc phục và đánh giá liên tục được thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách cũng như phương tiện.

Thu giữ thêm loạt biệt thự, siêu xe trong vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo

Báo Người lao động đưa tin tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 26/12, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (TikToker Mr Pips, SN 1994, trú tại TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) cầm đầu.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hà Nội đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỉ đồng; 18 căn chung cư hoặc biệt thự trị giá hơn 100 tỉ đồng.

TikToker Mr Pips Phó Đức Nam

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hà Nội đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỉ đồng; 18 căn chung cư hoặc biệt thự trị giá hơn 100 tỉ đồng.Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, một dạng tài sản khác của các đối tượng cũng được công an xác minh là tiền trong các ví điện tử dạng "ví lạnh". Trường hợp các ví lạnh này được mở ra, dùng thanh toán trong nước sẽ bị thu hồi nhưng khó khăn hơn nếu chúng được dùng để mua tiền ảo.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Nam cấu kết với Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành. Trong đó, có 1 công ty tại TP HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Hằng ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8-21 giờ.

Các đối tượng lập 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Các trang này được lập trình, gắn với tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý.