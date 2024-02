Tin sáng 28/2: Miền Bắc mưa phùn, rét đậm rét hại; CSGT đưa bé 8 tháng tuổi đi cấp cứu kịp thời khi kẹt trên cao tốc

Tin sáng 26/2: Sau loạt phát ngôn phản cảm, Nam Em tiết lộ chuyện ký hợp đồng để lên mạng livestream; Miền Bắc sắp đón thêm 2 đợt không khí lạnh mạnh GĐXH - Nam Em tiết lộ trên sóng livestream về việc cô ký hợp đồng với một công ty và không còn phải livestream quá nhiều; từ ngày 27/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc mưa phùn, rét đậm rét hại

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm nay và ngày mai, mưa rét tiếp tục bao trùm miền Bắc. Trong đó, Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 8 độ C.

Cùng với Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc mưa phùn và rét đậm.

Quảng Bình đến Khánh Hòa đêm 27/2 có mưa, mưa rào rải rác, từ 28/2 khu vực này mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong đêm 27/2 và ngày 28/2/2024

Hà Nội đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-18 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Trong đó, Điện Biên-Lai Châu trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, Lai Châu-Điện Biên đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, Điện Biên-Lai Châu 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-17 độ C, phía Nam 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày mưa vài nơi. Trong đó, Ninh Thuận-Bình Thuận đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, miền Đông 34-36 độ C.

Hai kẻ tạt đầu ô tô, đánh người trên Vành đai 2 lo lắng khi sắp đối diện án tù

Ngày 27/2, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) ra quyết định tạm giữ Trần Văn Hiệp (38 tuổi) và Trịnh Thịnh (44 tuổi) để điều tra vụ lái xe máy chặn đầu, ẩu đả với tài xế ô tô trên Vành đai 2 trên cao.

Hiệp và Thịnh đang bị tạm giữ tại Công an phường Minh Khai để cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ án.

Hiệp và Thịnh tại cơ quan công an.

Trái với hình ảnh hung hăng như trong clip được chia sẻ trên mạng xã hội, 2 người đàn ông cúi gằm mặt, ngồi lặng lẽ viết từng lời khai ở trụ sở công an phường.

Hiệp và Thịnh đều tỏ ra lo lắng khi sắp phải đối diện án tù. Chia sẻ với PV VTC News, 2 người này cho biết bây giờ họ chỉ muốn gặp những người bị hành hung để nói lời xin lỗi.

Trần Văn Hiệp - người cầm lái xe SH liên tục tỏ vẻ ân hận về hành động mất kiểm soát của mình.

Trước đó, Công an xác định, khoảng 16h ngày 25/2, Trần Văn Hiệp lái xe máy SH màu cam chở theo Trịnh Thịnh lên đường Vành đai 2 trên cao (hướng cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở) va chạm với ô tô của chị N.P.T.A. (SN 1996, trú tại Long Biên, Hà Nội). Khi đến đoạn phía trên cầu Mai Động, 2 kẻ này lạng lách, tạt đầu, đập vào ô tô của chị N.P.T.A rồi chửi bới.

Sau đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục di chuyển trên đường Vành đai 2 trên cao và gây gổ với 2 nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng dẫn đến việc hai nam thanh niên trên xe ô tô này xô xát với Hiệp và Thịnh.

CSGT đưa bé 8 tháng tuổi đi cấp cứu kịp thời khi kẹt trên cao tốc

Ngày 27/2, Đội tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đơn vị này vừa hỗ trợ một em bé 8 tháng tuổi đi cấp cứu khi gặp sự cố trên đường.

Khoảng 2h20 cùng ngày, các chiến sĩ CSGT tuần tra trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Khi đến Km31+600 thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An), CSGT phát hiện một xe cứu thương bị hư, đậu ở làn khẩn cấp.

Em bé được CSGT lái xe đặc chủng đưa đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: Dân trí

CSGT tiếp cận phát hiện trong xe là bé L.P.T. (8 tháng tuổi) có biểu hiện tím tái, khó thở. Người thân cho biết đang chở con lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) thì xe bị hư hỏng.

CSGT đã dùng xe đặc chủng đưa nạn nhân cùng người nhà đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Các y bác sĩ tại bệnh viện nhận định nếu không kịp thời chữa trị, cháu T. sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện sức khỏe bé T. đã ổn định và được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Công an xác minh clip nhóm người gây ồn ào tại nơi ở của hoa khôi Nam Em

Từ đêm 26 đến sáng 27/2, mạng xã hội lan truyền những đoạn clip có cảnh la hét, sắp ẩu đả được cho là xảy ra tại nơi ở của Nguyễn Lệ Nam Em (28 tuổi, quê Tiền Giang, là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2015) tại phường An Phú, TP. Thủ Đức.

Theo nội dung clip, một nhóm người đi trên nhiều ô tô kéo đến nơi ở của Nam Em, xảy ra ồn ào và có dấu hiệu sắp ẩu đả với ông B.H.C. (42 tuổi, là người yêu của Nam Em) và một số người khác.

Clip trên mạng xã hội thể hiện có nhóm người kéo đến nơi ở của hoa khôi Nam Em. (Ảnh cắt từ clip)

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hoa khôi Nam Em cũng đang livestream (tức phát trực tiếp).

Theo nguồn tin của PV VietNamNet, ngày 27/2, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng Công an phường An Phú xác minh, làm rõ về những clip trên. Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào gần 0h ngày 27/2.

Nguồn tin cũng cho hay, cơ quan Công an đang mời làm việc đối với hoa khôi Nam Em và ông B.H.C. Ngoài ra, công an trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh cũng như áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác để xác định nhóm người kéo đến nhà Nam Em, nhằm tiến hành mời làm việc.

Được biết, trong thời gian gần đây, hoa khôi Nam Em và ông B.H.C. có nhiều buổi livestream trên mạng xã hội gây ồn ào.

Bảo vệ quán cà phê bị khách hành hung vì đưa vé xe số xấu

Ngày 27/2, Công an phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội đang vào cuộc xác minh vụ một người đàn ông hành hung bảo vệ một quán cà phê trên địa bàn.

Theo nội dung trình báo, khoảng 10h30 cùng ngày, có 3 vị khách gồm 1 nam, 1 nữ và 1 cháu nhỏ đến một quán cà phê trên địa bàn phường Khâm Thiên để uống nước.

Vào thời điểm trên, ông X. (bảo vệ quán) sau khi hướng dẫn khách để xe vào đúng vị trí thì đưa vé xe cho vị khách nam. Sau khi xem vé xe thấy vé có số 49, người đàn ông này không lấy vé mà để vé ở bàn bảo vệ.

Hiện trường vụ ẩu đả.

Người đẹp Tiền Giang đã có những phát ngôn tiết lộ thông tin "sốc" nhưng chưa rõ đúng sai trong làng giải trí. Sau đó, người yêu của cô cũng xuất hiện, có những phát ngôn "sốc", ồn ào qua lại với một số người khác.

Trước diễn biến này, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã có giấy mời làm việc đối với Nguyễn Lệ Nam Em. Theo giấy mời, cơ quan chức năng sẽ làm việc với Nam Em vào sáng 28/2 để xác minh các tài khoản mạng xã hội cũng như các phát ngôn của cô này trên mạng.

Tin sáng 25/2: Làm cộng tác viên online, người đàn ông bị mất gần 600 triệu đồng; yêu cầu kiểm định chung cư mini bị nứt khiến 60 hộ dân phải di dời GĐXH - Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ đang điều tra, xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 600 triệu đồng với thủ đoạn lừa làm cộng tác viên online; UBND quận Thanh Xuân đã thông tin về dấu hiệu không đảm bảo an toàn tại công trình nhà ở số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình.