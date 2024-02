Tin sáng 23/2: Tin mới nhất về 14 vé số trúng độc đắc ngày vía Thần tài; xử lý nghiêm vụ việc Hoa khôi Nam Em livestream lôi kéo dư luận

Bộ Y tế nói gì sau vụ "bệnh nhân phải mổ vì bệnh viện... trả nhầm kết quả X-quang"?

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng nơi xảy ra vụ "Bệnh nhân phải mổ vì bệnh viện... trả nhầm kết quả X-quang".

Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng về việc xác minh và xử lý thông tin báo chí cho biết ngày 21/2, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải bài viết "Chuyện lạ: Bệnh nhân phải mổ vì bệnh viện... trả nhầm kết quả X-quang" tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Về việc này, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế liên hệ, tổ chức gặp gỡ gia đình, xin lỗi và xem xét nguyện vọng của người bệnh, gia đình để giải quyết hợp tình, hợp lý.

Khẩn trương làm việc với Ban giám đốc Bệnh viện, chỉ cho phép phẫu thuật khi đã đủ các điều kiện bảo đảm an toàn cho người bệnh; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phẫu thuật.

Cũng tại văn bản này, Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết trong năm 2023, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã có Đoàn giám sát việc cải tiến chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh tại một số tỉnh, trong đó có Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ban hành Công văn số 735/KCB-QLCL&CĐT ngày 09/6/2023 về việc rà soát, củng cố hoạt động cải tiến chất lượng, khảo sát sự hài lòng và phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên việc cải tiến chất lượng vẫn chưa đạt yêu cầu khi để xảy ra sự cố tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Lâm Đồng báo cáo nhanh gửi về Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế trước 17h00 ngày 24/2/2024 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và công khai kết quả trên các phương tiện truyền thông. Đề nghị Sở Y tế khẩn trương thực hiện.

Đề xuất bỏ hạng giấy phép lái xe A4, gộp hạng B1 và B2 thành hạng B

Bộ Công an đề xuất bỏ hạng giấy phép lái xe A4, gộp hạng B1 và B2 thành hạng B.

Bộ Công an vừa có dự thảo báo cáo Quốc hội giải trình về việc phân hạng giấy phép lái xe (GPLX).

Tại dự thảo báo cáo đang lấy ý kiến, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số hạng GPLX. Theo quy định đang có hiệu lực tại Luật Giao thông đường bộ 2008, giấy phép lái xe bao gồm 13 hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC.

Trong đó, hạng A4 cấp cho người lái máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg. Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe điều khiển xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ôtô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe điều khiển xe ôtô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ôtô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg.

Trong dự thảo báo cáo mới, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4 và không quy định hạng GPLX cho người điều khiển máy kéo vì căn cứ vào kiểu loại, công dụng của phương tiện, loại phương tiện này sẽ được xếp vào nhóm xe máy chuyên dùng. Cùng với đó, Bộ Công an cũng đề xuất đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B do căn cứ để phân hạng GPLX là từ công suất, kiểu loại, động cơ, số chỗ ngồi.

Việc cấp GPLX theo hạng mới nàysẽ được thực hiện đối với người cấp lần đầu và cho những GPLX thuộc các trường hợp cấp đổi, cấp lại. Điều khoản chuyển tiếp sẽ quy định GPLX cấp trước khi luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn và giá trị ghi trên GPLX.

TPHCM: Xử lý nghiêm vụ việc Hoa khôi Nam Em livestream lôi kéo dư luận

Hình ảnh Nam Em livestream trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan về trường hợp của Hoa khôi Nam Em livestream gây ồn ào mạng xã hội trong những ngày qua.

Theo ông Hồi, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã lên kế hoạch và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý chặt chẽ vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

“Các cơ quan quản lý sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để thu hút người theo dõi, thu hút dư luận bằng hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật”, ông Nguyễn Ngọc Hồi nói.

Từ vụ việc này, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho rằng người sử dụng mạng xã hội chính là người hưởng lợi thông tin từ mạng xã hội.

Nếu đưa lên những thông tin tích cực, nhân văn, chúng ta sẽ nhân được năng lượng tích cực. Nếu đưa lên thông tin tiêu cực, xúc phạm, thì bản thân chúng ta sẽ là người chịu ảnh hưởng trực tiếp. Ai cũng nghĩ không gian mạng là ảo, nhưng hậu quả là thật. Mỗi người phải ứng xử đúng quy định pháp luật.

Gần đây, Hoa khôi Nam Em liên tục phát livestream trên mạng xã hội. Trong quá trình livestream, Nam Em thường xuyên đề cập đến những thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực.



Tin mới nhất vụ đại lý bán 14 tờ vé số trúng đặc biệt ngày vía Thần Tài

Thông tin đại lý ở Trà Vinh bán 14 tờ vé số trúng đặc biệt được lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Lê Thanh Hải (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau) cho biết, thông tin một đại lý bán 14 tờ vé số có dãy số 627736 trúng giải đặc biệt ngày vía Thần tài với tổng trị giá 28 tỷ đồng (mỗi tờ 2 tỷ đồng, chưa trừ thuế) được đăng tải trên mạng xã hội là đúng sự thật. Hệ thống đã ghi nhận vé trúng thưởng đã được bán ra.

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước thông tin đại lý vé số ở đường Trần Phú, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh bán 14 tờ vé số trúng giải đặc biệt của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Cà Mau được phát hành ngày 19/2.

Theo lời đại diện đại lý vé số, ngày thường chỉ có 12 vé trúng giải đặc biệt nhưng dịp Tết công ty đã tăng thêm 2 vé. Tổng giá trị giải thưởng 14 tờ vé số trên là 28 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội đã chúc mừng người dân may mắn trong ngày vía Thần Tài. Đồng thời, không quên "xin vía" để được trúng giải đặc biệt trong năm mới.

Nằm yên xe máy, lao vun vút trên Đại lộ Thăng Long nam thanh niên nhận kết đắng

Đối tượng Bùi Thái Sơn tại cơ quan công an.

Sau quá trình điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ Bùi Thái Sơn vì có hành vi nằm yên xe máy để đi trên Đại lộ Thăng Long.

Sau 2 ngày tiếp nhận vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ đối với Bùi Thái Sơn (27 tuổi, quê tại Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 18/2, tài xế Bùi Thái Sơn điều khiển xe máy mang BKS 37B1- 465.XX đi vào Đại lộ Thăng Long từ lối hầm chui Trung Hòa (quận Cầu Giấy). Quá trình điều khiển, Sơn nằm trên yên xe đi vào cao tốc và vượt hàng loạt ô tô khác đang lưu thông trên đường.

Tại cơ quan công an, Bùi Thái Sơn cho biết, trong năm 2023, Sơn đã rất nhiều lần thực hiện hành vi nằm ra yên xe để đi tại đường cao tốc và đường gom Đại lộ Thăng Long. Đến ngày 18/2/2024, Sơn bị cơ quan công an mời lên làm việc.

Theo Đại úy Phùng Đức Anh - cán bộ Đội Điều tra Tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, với các hành vi của đối tượng Bùi Thái Sơn, cơ quan CSĐT đã xác minh đầy đủ. Cơ quan CSĐT nhận định, đây là hành vi hết sức nguy hiểm với bản thân đối tượng và những người tham gia giao thông khác. Đối tượng Sơn phải chịu hình phạt thích đáng theo quy định của pháp luật.