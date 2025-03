Tin sáng 28/3: Thông tin mới nhất vụ bé gái 9 tuổi bị gã đàn ông dùng dao khống chế trên mái nhà; miền Bắc đón không khí lạnh từ chiều nay

Miền Bắc đón không khí lạnh từ chiều nay

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh vào thời điểm cuối mùa.

Ảnh minh họa

Dự báo từ chiều và đêm 28/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ. Ngày 29/3 tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ, sau đó lan rộng đến một số nơi của Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 29/3, miền Bắc chuyển rét, vùng núi có rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này từ 15-18 độ, vùng núi cao dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 20-22 độ, vùng núi cao dưới 16 độ. Đợt rét này có khả năng kéo dài trong khoảng 4-5 ngày.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 28-29/3 vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 30/3 đến 1/4, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Thủ đô Hà Nội ngày 28/3 trời có mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 22-30 độ. Sang ngày 29/3, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 19-22 độ. Trong các ngày từ 30/3-1/4, Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ trong ngày chỉ từ 16-21 độ.

Khu vực từ Thanh Hoá đến Huế, ngày 28/3 vẫn tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 29/3, trời chuyển nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ giảm nhanh. Từ đêm 29/3, trời chuyển rét, kéo dài khoảng 4-5 ngày. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này từ 17-19 độ, cao nhất từ 21-23 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 28/3, vịnh Bắc Bộ gió chuyển Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Giải cứu bé gái bị gã đàn ông dùng dao khống chế trên mái nhà

NLĐ đưa tin, ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) để điều tra vụ khống chế con tin tại phường Phượng Mao (thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Nghi phạm Phan Văn Tuấn. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 26/3, Phan Văn Tuấn cầm 2 con dao đến Trạm Y tế phường Cổ thành (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) gây chuyện với cán bộ y tế. Sau đó, Công an phường Cổ Thành đã vây bắt đối tượng.

Tuy nhiên, Tuấn đã chạy ra đường khống chế anh Tr.M.C. (trú tại phường Phả Lại, TP Chí Linh), đồng thời yêu cầu anh này chở về hướng thị xã Quế Võ.

Khi đến thị xã Quế Võ, anh Tr.M.C. thấy tổ tuần tra của Công an nên đã đi theo và tri hô cướp. Nghe thấy cầu cứu, lực lượng công an đãc giải cứu được anh C. và tiếp tục truy bắt nghi phạm.

Trong quá trình chạy trốn, Phan Văn Tuấn đã vào một quán ăn rồi cướp chiếc xe máy chạy đến nhà cháu T.T.T.T. (9 tuổi, trú tại khu phố Mao Dộc, phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ). Tại đây gã đàn ông này đã cầm theo 2 con dao khống chế cháu T. rồi đưa lên tầng 2, đòi cung cấp xe máy và tiền để bỏ trốn.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có mặt tại hiện trường để giải cứu con tin. Sau 4 giờ 30 phút đàm thoại, lợi dụng trong lúc nghi phạm sơ hở, lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh đã tước vũ khí, quật ngã nghi phạm, giải thoát an toàn cho cháu bé.

Qua điều tra ban đầu xác định, nghi phạm là Phan Văn Tuấn (SN 1983, quê tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), có 3 tiền án, tiền sự. sau khi bắt giữ Tuấn, lực lượng chức năng đã xét nghiệm và kết quả xác định Tuấn dương tính với ma túy.

Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

Chiều 27/3, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam (SN 2001, trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 20h05 ngày 26/3, trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn tại đường liên xã Đông La đi xã Đông Xá (thuộc xã Đông La, huyện Đông Hưng), tổ công tác của Trạm CSGT cầu Nghìn, Phòng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe mô tô mang BKS 17B3-469.03 do Nam điều khiển.

Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào lực lượng đang làm việc rồi bỏ chạy. Hậu quả, đại úy Ngô Việt Thành, cán bộ Trạm CSGT cầu Nghìn bị gãy xương sườn và phải cấp cứu tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, tổ công tác đã truy xét, bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc trên.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xe cứu thương chở diễn viên đi sự kiện 'hoạt động không phép'

VnExpress đưa tin, ngày 27/3, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết, xe cứu thương chở diễn viên đến sự kiện ra mắt phim, biển số 51B-330.80, không thuộc danh sách xe của các đơn vị hỗ trợ vận chuyển cấp cứu đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động.

Đoàn phim đến sự kiện bằng xe cứu thương, chiều 26/3.

Chiếc xe này đã chở dàn diễn viên đến địa điểm tổ chức buổi ra mắt phim ở một trung tâm thương mại trên đường Cao Thắng (quận 3, TP HCM). Xe phát đèn tín hiệu, còi hú khi di chuyển, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Thanh tra Sở Y tế xác định đây là một trong các xe cứu thương hoạt động không phép đã bị xử phạt vi phạm hành chính vào ngày 28/6/2024. Hoạt động cứu thương liên quan xe này cũng bị phát hiện được quảng cáo trái phép trên mạng. Chiếc xe từng thuộc Công ty TNHH cấp cứu Phước Đức (quận 8) - doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có "dịch vụ vận chuyển cứu thương, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà". Sau khi bị phạt, công ty Phước Đức đã giải thể.

Xe này có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu được quyền ưu tiên. Sở Y tế xác định giấy phép này được cấp cho Công ty TNHH Dịch vụ Thái Lợi - công ty kinh doanh "dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh" nhưng hiện đã giải thể.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, sử dụng xe cứu thương sai mục đích có thể gây rối trật tự công cộng, cùng nhiều hệ lụy khác như người dân mất tin tưởng và không nhường đường cho xe cấp cứu thật, ảnh hưởng uy tín và chất lượng của ngành y tế...

Theo Điều 9, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, xe cứu thương chỉ được phép sử dụng còi, đèn tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ chở đón người bệnh cấp cứu, thầy thuốc, nhân viên y tế phục vụ thảm họa, cấp cứu tai nạn giao thông.

Tài xế xe cứu thương chở diễn viên đã bị công an lập biên bản phạt 2,5 triệu đồng về hành vi lái xe cứu thương sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định. Ngoài ra, công an cũng thu hồi giấy phép thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của xe này.