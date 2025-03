Tin sáng 24/3: Miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh; con trai cấu kết với băng nhóm giả công an, cướp 2 triệu USD của bố

Miền Bắc nắng nóng trước khi chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Tây Bắc Bộ từ đêm 25-28/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng thời kỳ từ ngày 26-28/3 khu vực Tây Bắc có khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ đêm 28-29/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh; từ khoảng đêm 28-29/3 có khả năng trời chuyển rét.

Đông Bắc Bộ: Từ đêm 25-27/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 28-29/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời lạnh; từ khoảng đêm 28-29/3 có khả năng trời chuyển rét.

Bắc và Trung Trung Bộ: Đêm có mưa vài nơi; phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế thời kỳ từ ngày 26-28/3 có khả năng có nắng nóng diện rộng. Từ khoảng đêm 28-31/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi.

Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Miền Bắc có thể chuyển rét từ ngày 28/3. Ảnh TL

Xử phạt nhóm tài xế lái xe Porsche lấn làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 23/3, thông tin từ Đội 1 Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, cho biết đã lập biên bản xử phạt 4 tài xế lái xe sang về hành vi điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, 3 tài xế trú tại TP HCM, một người trú Đồng Nai bị phạt mỗi người 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên bằng lái.

Trước đó sáng 19/3, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, nhóm tài xế lái xe Porsche liên tục lấn sang làn đường ngược chiều với tốc độ cao. Xe đi cuối suýt va chạm phương tiện đi ngược chiều lại.

Các tài xế chủ động ra trình diện cơ quan chức năng sau khi video ghi lại cảnh họ vượt ẩu, lấn làn trên cao tốc được lan truyền trên mạng xã hội hôm 20/3. Tại cơ quan công an, nhóm tài xế cho biết "do có công việc gấp nên đã liều lấn làn, đi vào làn đường ngược chiều để tránh phương tiện phía trước".

Nhóm tài xế cùng một trong những chiếc xe Porsche vi phạm. Ảnh: CSGT

Hà Nội tổ chức phân luồng lại nhiều tuyến phố hay xảy ra ùn tắc

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị này đã có chỉ đạo tới Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị trực thuộc triển khai phương án xén bỏ dải phân cách với chiều dài 70m, rộng 3m tại vị trí trước tòa nhà Taisei Tower 289 Khuất Duy Tiến. Di chuyển hạ tầng kỹ thuật cây xanh, chiếu sáng… và chuyển vị trí dừng chờ xe buýt lùi về phía nút Trung Hòa 150m. Ở nút giao Đỗ Đức Dục - Phạm Hùng, nghiên cứu điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông cho phù hợp với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông thực tế.

Đường Nguyễn Khoái (đoạn từ gầm cầu Thanh Trì đến cầu Vĩnh Tuy) cắm biển cấm xe tải trong khung giờ cao điểm (sáng 6h - 9h chiều 16h -19h30) từ bên trong các cửa khẩu ra đường đê Nguyễn Khoái tại các vị trí đối diện ngõ 670; ngõ 615; ngõ 653; ngõ 683. Nút giao Giải Phóng - Lê Duẩn - Đại Cồ Việt, bố trí làn rẽ trái đẩy cao dành cho các phương tiện rẽ trái từ Giải Phóng vào Xã Đàn. Nút giao May 10 - Nguyễn Văn Linh, điều chỉnh chu kỳ của hệ thống đèn bấm dành cho người đi bộ qua đường cho phù hợp với lưu lượng khu vực để giảm ùn tắc trên tuyến…

Tuyến đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi tại Hà Nội vẫn hay xảy ra ùn tắc. Ảnh VTC News

Con trai cấu kết với băng nhóm giả công an, cướp 2 triệu USD của bố

Theo Báo Điện tử VTC News, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc 3 đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, quê Ninh Bình), Nguyễn Anh Duy (SN 1993, quê Bình Định) và Đào Xuân Lộc (SN 1991, quê Đồng Nai) về tội cướp tài sản.

Nguồn tin của Báo Điện tử VTC News cho biết, kẻ chỉ điểm, mở đường cho nhóm cướp là P.L.P. - con trai ruột của bị hại. Theo nguồn tin, P. biết bố mẹ mình vừa nhận một khoản tiền 2 triệu USD, vì cần tiền tiêu xài, P. đã cấu kết với nhóm cướp này. Ngày 10/3, nhóm cướp giả danh công an, đến nhà bị hại và yêu cầu trình bày nguồn gốc số tiền 2 triệu USD, và mời bị hại đến trụ sở công an để làm việc. Tuy nhiên, khi bị hại vào thay đồ, chúng lập tức lấy toàn bộ số tiền mặt và tẩu thoát. Sau khi phi vụ trót lọt, nhóm cướp biến mất cùng số tiền mà không chia cho P.

Đến ngày 13/3, bị hại đến Công an để tố giác sự việc. Chỉ trong ít ngày, công an đã bắt giữ hai đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ gần như toàn bộ số tiền bị cướp. Công an đã khởi tố vụ án, bắt giam 1 người về tội Cướp tài sản, 1 người về tội Che dấu tội phạm. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc số tiền 2 triệu USD. Toàn bộ tang vật đã được giám định và gửi vào Kho bạc Nhà nước theo đúng quy trình tố tụng.

Từ trái qua phải: Nguyễn Anh Duy, Đào Xuân Lộc và Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Giá vàng liên tiếp giảm mạnh

Theo Báo Nhân dân, tại thị trường trong nước, giá vàng quay đầu giảm mạnh 2 phiên ngày thứ năm và thứ sáu khi các nhà đầu tư ồ ạt chốt lời sau khi vàng đạt mốc 100 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC giảm mạnh xuống 97,4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, tại thời điểm 14 giờ ngày 23/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 94,4-97,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, nếu mua vàng miếng ở mức đỉnh 99,8 triệu đồng ngày 21/3, đến nay người mua đã lỗ hơn 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 94,3 triệu đồng/lượng, bán ra 97 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 94,4 triệu đồng/lượng và bán ra 97,4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 mua vào-bán ra ở mức 95,6-98,2 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ mua vào ở mức 95,7 triệu đồng/lượng và bán ra mức 98,3 triệu đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Tính đến 14 giờ ngày 23/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp đà giảm 20,8 USD so kết phiên hôm trước xuống mức 3.023,4 USD/ounce. Tuần này, dù thị trường vàng thế giới có thể không chứng kiến mức tăng vượt trội như tuần trước, nhưng kim loại quý này đã thiết lập ngưỡng hỗ trợ vững chắc 3.000 USD.