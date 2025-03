Tin sáng 23/3: Hà Nội nắng nóng lên đến 34°C vào tuần tới; Xôn xao clip cô giáo đánh học sinh mầm non

Tuần tới, Hà Nội nắng nóng 34°C

Hà Nội sắp nắng 34°C. (Nguồn: NCHMF)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn. Vào đêm và sáng, trời rét với mức thấp nhất từ 14-19°C, có nơi dưới 13°C. Ban ngày, nhiệt độ tăng hơn 10°C, trời nắng mạnh, cao nhất ở Bắc Bộ dao động 27-30°C.

Trong đó, Tây Bắc Bộ, đêm 23 và ngày 24/3 mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày 26-27/3, khu vực này khả năng nắng nóng diện rộng.

Trung Trung Bộ mưa vài nơi, phía Bắc khu vực này đêm và sáng trời rét. Trong ngày 26-27/3, vùng núi Thanh Hóa - Huế khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày đón nắng, chiều tối và đêm khả năng xảy ra mưa rào và dông trái mùa, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong đó, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C.

Hà Nội đêm nay và ngày mai (23/3) duy trì thời tiết không mưa, ban ngày đón nắng, nhiệt độ cao nhất 27-29°C, thấp nhất 16-18°C, trời rét về đêm và sáng.

Ngày 24-28/3, khu vực này không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày 27-28/3 tăng mạnh lên tới 34°C, làm gia tăng cảm giác nóng bức. Tuy nhiên, đến ngày 29/3, ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội giảm đột ngột khoảng 12°C, còn 22°C, trời chuyển rét.

Dự báo trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/4), nắng nóng xuất hiện cục bộ tại Tây Bắc, Bắc - Trung Trung Bộ, sau đó tăng dần. Nắng nóng tiếp tục xuất hiện diện rộng tại miền Đông Nam Bộ và xu hướng gia tăng ở Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Nhiệt độ trung bình cả nước trong thời kỳ này xấp xỉ mức trung bình nhiều năm, vùng núi Bắc Bộ cao hơn 0,5-1°C.

Xôn xao clip cô giáo đánh học sinh trường mầm non

Cảnh cô giáo đánh học sinh được cho là ở một trường mầm non tại Phú Quốc. Ảnh chụp từ video

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip về việc giáo viên trường mầm non dùng thước đánh học sinh. Đoạn clip khiến nhiều phụ huynh bức xúc và để lại bình luận.

Có đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo dùng thước đánh lên đầu học sinh, bắt học sinh ngồi ngay ngắn và úp mặt xuống bàn.

Ở clip khác, cô giáo dùng thước đánh vào mông nhiều học sinh hay dùng tay đánh vào người. Những đoạn clip này được cho là xảy ra tại trường mầm non Dương Đông (TP Phú Quốc).

Trao đổi trên báo Lao Động, bà N.T.H - Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông cho hay, đã nắm được sự việc và đang tiến hành xử lý, sẽ cung cấp thông tin sau.

Làm rõ thêm vấn đề này, ông Đỗ Văn Tuân - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc cho biết, hiện tại phòng đã nắm được thông tin từ các clip đăng trên mạng. Ông Tuân cũng đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường mầm non Dương Đông có báo cáo sự việc cụ thể vào ngày thứ 2 tới (24/3). Nếu sự việc đúng như các clip trên mạng xã hội thì sẽ xử lý nghiêm, theo trách nhiệm của từng cá nhân.

Tài xế vừa chở khách vừa 2 tay cầm 2 điện thoại

Hai tay tài xế cầm 2 điện thoại khi đang điều khiển xe khách. Ảnh: Cắt từ clip

Chiều 22/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 42 giây ghi lại cảnh tài xế xe khách 16 chỗ không chú ý quan sát khi lái xe.

Trong lúc điều khiển xe, tay phải của tài xế cầm điện thoại đưa lên tai nghe, tay trái lướt điện thoại khác.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào khoảng 11h20 cùng ngày trên quốc lộ 7, đoạn qua tỉnh Nghệ An. Tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe 16 chỗ chở khách từ huyện Diễn Châu đi huyện Con Cuông.

Sự việc được hành khách quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo hành khách, khi thấy tài xế dùng điện thoại, hành khách đã nhắc nhở nhưng tài xế vẫn phớt lờ.

Cộng đồng mạng đã bày tỏ bức xúc về hành vi nguy hiểm của tài xế khi chở khách lưu thông trên đường.

Hiện tại, Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An đang tập trung xác minh, làm rõ sự việc.

Đình chỉ tài xế xe buýt bất cẩn đóng cửa xe khiến nữ sinh bị kéo ngã

Hình ảnh được camera của người dân ghi lại.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM vừa ra quyết định đình chỉ công tác tài xế Diệp Thanh Tùng, người lái xe buýt tuyến số 57 (tuyến chợ Phước Bình-Trường THPT Hiệp Bình) vì hành vi bất cẩn trong lúc điều khiển phương tiện khiến một nữ sinh suýt gặp nạn, theo VTC News.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 7/3, tài xế Tùng lái xe buýt chạy trên đường Kha Vạn Cân. Khi đến trước số 1004, Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM) thì một nữ sinh đeo ba lô bước xuống xe.

Tài xế Tùng bấm nút đóng cửa xe rồi đạp ga cho xe tiếp tục chạy. Tuy nhiên lúc này nữ sinh chưa kịp bước xuống hẳn, khiến ba lô của nữ sinh bị mắc kẹt vào cửa xe. Xe chạy, đồng thời kéo ngã nữ sinh một đoạn.

Phát hiện sự việc, tài xế Tùng nhanh chóng dừng xe và xuống kiểm tra.

Đoạn clip trên được camera trên đường ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM phối hợp với đơn vị khai thác tuyến xe buýt trên xác minh làm rõ. Xác định tài xế Tùng lái xe nhưng bất cẩn, không quan sát kỹ khi đón trả khách dẫn đến sự cố nguy hiểm.

Bảo vệ ga metro Bến Thành - Suối Tiên 'đấu võ' với tài xế xe công nghệ

Hình ảnh bảo vệ ga metro Bến Thành - Suối Tiên đánh nhau với tài xế xe công nghệ. Ảnh cắt từ clip

Ngày 22/3, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông lao vào đánh đấm túi bụi gây phản cảm.

Theo hình ảnh trong clip, một người là bảo vệ nhà ga metro Bến Thành - Suối Tiên cầm ghế nhựa, người còn lại là tài xế xe công nghệ cầm mũ bảo hiểm. Vụ việc xảy ra gần khu vực nhà ga metro.

Đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM (đơn vị vận hành và quản lý tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên) xác nhận trên Vietnamnet, vụ việc xảy ra tại khu vực gần nhà ga Thủ Đức.

Vị đại diện cho biết, khoảng 12h05 hôm nay, nam tài xế xe công nghệ hút thuốc lá gần khu vực nhà ga Thủ Đức. Thời điểm này, ông H.T.H. (44 tuổi, nhân viên bảo vệ ga Thủ Đức) lo ngại tàn thuốc có nguy cơ gây cháy nên đến nhắc nhở.

"Nếu chỉ nhìn hình ảnh trong clip sẽ thấy anh bảo vệ hùng hổ quá. Tuy nhiên thực tế là do anh tài xế xe công nghệ phản ứng trước khi bị bảo vệ nhắc nhở. Do đó cả hai xảy ra hình ảnh không đẹp trên", vị đại diện thông tin.

Hiện tại, bộ phận bảo vệ đã tạm dừng công việc đối với nam bảo vệ xảy ra xô xát với tài xế xe công nghệ. Đồng thời, các bên cũng hợp tác, phối hợp với công an địa phương để xử lý vụ việc.

Cũng theo vị đại diện này, hiện nay TPHCM đang trong mùa khô, nhiều nơi đã có những vụ cháy do tàn thuốc lá. Thực tế, hôm 19/3 đã xảy ra cháy cỏ ở khu vực ga Thủ Đức, nhưng may mắn nhân viên nhà ga phát hiện, dập tắt kịp thời. Do đó, việc hút thuốc gần khu vực nhà ga metro rất nguy hiểm.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM khuyến nghị người dân giữ gìn và góp phần nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy đặc biệt trong mùa khô, không đốt rác, hút thuốc... trong phạm vi bảo vệ công trình tuyến đường sắt đô thị số 1.