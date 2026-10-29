Tin sáng 29/10: Đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc mạnh cỡ nào? Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh

Tin sáng 28/10: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 11; Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được trợ cấp 4 triệu đồng/tháng? GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong tháng 11/2026 với nhiều điểm cần lưu ý; UBND TP Hà Nội đề xuất hỗ trợ 4 triệu đồng đối với phụ nữ cư trú trên địa bàn thành phố khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc mạnh cỡ nào?

Đợt không khí lạnh có cường độ khá mạnh sẽ gây mưa tại Bắc Bộ, trời se lạnh.





Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29-30/10, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ có mưa dông rải rác. Tuy nhiên nền nhiệt cao nhất vẫn trên 30 độ C.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đến khoảng ngày 1- 2/11, khu vực Bắc Bộ có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.

Đợt không khí lạnh này được dự báo sẽ gây mưa rào và dông rải rác, khiến nền nhiệt giảm. Trời có khả năng chuyển lạnh tại các tỉnh vùng núi và se lạnh ở khu vực đồng bằng vào đêm và sáng.

Theo dự báo 10 ngày tới, khoảng đêm mùng 4 ngày 5/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống miền Bắc. Khối không khí lạnh này khiến nền nhiệt cao nhất ở Hà Nội chỉ còn 27 độ C, thấp nhất 20 độ C kèm mưa dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh năm 2026 có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Đáng chú ý, các đợt rét mạnh được nhận định có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, đặc biệt trong nửa cuối tháng.

Tài khoản ngân hàng phải liên kết VNeID trước ngày 30/6/2027

Tài khoản ngân hàng phải liên kết VNeID trước ngày 30/6/2027 (Ảnh: Minh họa).





Thông tin trên Tạp chí Doanh nhân trẻ, từ nay đến ngày 30/6/2027, người sử dụng tài khoản ngân hàng thuộc diện áp dụng cần hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử theo quy định mới. Đây là thời hạn dài nhất trong số 12 lĩnh vực được đề cập tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Quy định đặt ra yêu cầu liên kết, xác thực đối với các tài khoản giao dịch điện tử thuộc những lĩnh vực nhất định, nhằm tăng cường xác thực danh tính khi người dùng sử dụng dịch vụ trên môi trường số.

Theo đó, tài khoản ngân hàng được tạo trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết với tài khoản định danh điện tử chậm nhất ngày 30/6/2027. Trong khi đó, các tài khoản thuộc 11 lĩnh vực còn lại phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Các lĩnh vực được đề cập gồm giáo dục, dịch vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược phẩm, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam. Với thương mại điện tử, quy định không áp dụng đại trà cho mọi tài khoản mua sắm mà tập trung vào các tài khoản thuộc nhóm chủ thể kinh doanh theo quy định liên quan.

Tất cả người dùng VNeID chú ý, thông báo nóng từ công an

Website giả mạo (ảnh: Công an Hải Phòng).





Theo Tạp chí Việt Nam hàng ngày, phòng An ninh mạng - Công an thành phố Hải Phòng đã ra cảnh báo giả mạo Hệ thống định danh điện tử Bộ Công an để lừa đảo.

Theo đó, Phòng An ninh mạng vừa phát hiện trang web bcavneid.com giả mạo Hệ thống định danh điện tử (VNeID) của Bộ Công an nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Website giả mạo này được thiết kế giao diện gần giống với hệ thống VNeID chính thức, khiến người dùng rất dễ nhầm lẫn. Việc đăng nhập vào trang web này sẽ khiến người dân đứng trước nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản, rò rỉ thông tin cá nhân của bản thân và gia đình, lộ dữ liệu ngân hàng, mã xác thực OTP, hoặc bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị để phục vụ cho các hành vi vi phạm pháp luật. Dù không phải là thủ đoạn mới, các đối tượng liên tục thay đổi hình thức tinh vi hơn, đánh vào tâm lý chủ quan và sự thiếu hiểu biết về công nghệ của một bộ phận người dân để dụ dỗ truy cập, đăng nhập thông tin.

Phòng An ninh mạng - Công an thành phố khuyến cáo toàn bộ người dân chỉ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại các cổng dịch vụ công chính thức.

Hà Nội thông qua cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án Mường Thanh

Khu chung cư HH Linh Đàm.

Ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án thuộc Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án gồm: Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng); công trình hỗn hợp Đại Thanh; công trình hỗn hợp nhà ở và trung tâm thương mại CT5 Tân Triều; khu nhà ở Xa La; dự án nhà ở CT11, CT12 tại ô đất CT2, khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ; các tòa nhà hỗn hợp VP3, VP5, VP6; cùng bốn tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại tại các ô đất HH1, HH2, HH3, HH4 thuộc ô CC6, khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm.

12 dự án nêu trên có tổng số căn hộ theo quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng là 6.759 căn, trong khi số căn hộ thực tế lên tới 24.943 căn, tăng 18.184 căn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn, 12 dự án trên chủ yếu vi phạm về trật tự đất đai và trật tự xây dựng, bên cạnh các vi phạm khác về quy hoạch, nhà ở.

UBND thành phố sẽ chỉ đạo thiết lập 12 phương án khắc phục hậu quả nhằm xử lý vi phạm một cách toàn diện đối với tổng thể khu vực dự án. Nhiệm vụ tổ chức khắc phục hậu quả sẽ được giao trực tiếp cho Chủ tịch UBND cấp xã. Các sở, ban, ngành chuyên môn của thành phố sẽ đồng hành, hướng dẫn cụ thể và kiểm soát kết quả thực hiện, trong đó yêu cầu trách nhiệm rất cao từ chính quyền cơ sở.

Hà Nội dự kiến di dời 902 hộ dân ở phố cổ, mỗi hộ được mua 1 căn nhà ở xã hội

Một ngõ nhỏ trong phố cổ Hà Nội.

VTC News thông tin, UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết về việc giải quyết chỗ ở cho nhóm người khó khăn về nhà ở tại phố cổ, phố cũ được mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm.

Chính sách trước mắt được đề xuất áp dụng tại phường Hoàn Kiếm, trên cơ sở người dân tự nguyện đăng ký.

Theo phương án, mỗi hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được mua hoặc thuê mua một căn hộ nhà ở xã hội trong quỹ nhà thành phố bố trí, không qua bốc thăm và chỉ được giải quyết một lần.

Người đăng ký phải đồng thời đáp ứng các điều kiện: đã đăng ký thường trú và thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ của phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; có diện tích nhà ở bình quân dưới 5m² sàn/người; đáp ứng điều kiện mua, thuê mua nhà xã hội theo quy định; tự nguyện đăng ký và được UBND phường phê duyệt trong danh sách.

Thành phố bố trí tối đa 902 căn hộ nhà ở xã hội (mỗi hộ một căn) tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn dự kiến cung ứng ra thị trường. Trước mắt trong năm 2026, thành phố dự kiến bố trí tại 9 dự án với 552 căn hộ.

Phường đầu tiên ở Huế đóng cửa các nghĩa trang, cấm chôn cất từ ngày 31/10

Theo VTC News, UBND phường Thuận An (TP Huế) vừa có thông báo về việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa tại địa phương. Theo đó, từ ngày 31/10, các khu nghĩa trang, nghĩa địa tại phường Thuận An chính thức đóng cửa. Sau thời điểm này, mọi hoạt động chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại các khu vực trên đều bị cấm.

Theo UBND phường Thuận An, việc đóng cửa các nghĩa trang, nghĩa địa được thực hiện căn cứ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển đô thị, thực tế quỹ đất nghĩa địa và yêu cầu quản lý nghĩa trang tập trung.

Đối với các trường hợp có nhu cầu mai táng, người dân sẽ được hướng dẫn thực hiện tại nghĩa trang Phú Xuân cũ, nay thuộc xã Phú Hồ, và nghĩa trang xã Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh, theo quy hoạch và quy định hiện hành. UBND phường Thuận An khuyến khích người dân lựa chọn hỏa táng để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí.