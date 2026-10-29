Hà Nội và miền Bắc có sự thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, Bắc Bộ nắng ráo nốt trong sáng nay, từ chiều trời chuyển mưa dông.

Nguyên nhân do gió Đông Nam đưa ẩm từ biển vào nên mưa tập trung ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ. Hầu hết là mưa rào ngắt quãng, có nơi kèm theo dông.

Do có mưa nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, ở khu vực đồng bằng trong đó có Thủ đô Hà Nội và ven biển mức nhiệt không vượt quá 31 độ. Vùng núi có nắng nên nhiệt độ cao hơn 32 độ.

Dự báo khả năng đến ngày thứ Sáu, miền Bắc mới dịu mát hơn. Như tại Thủ đô Hà Nội, mức nhiệt ngày thứ Sáu còn 29 độ, có mưa bất chợt về đêm và sáng. Đến cuối tuần trời có nắng và nhiệt độ lại tăng lên.

Nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh lên, mang nguồn ẩm lớn chi phối trên diện rộng là nguyên nhân chính gây mưa lớn ở Trung Bộ và mưa nhiều ở Nam Bộ.

Thời tiết hôm nay tại Trung Bộ tiếp tục có mưa từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Trong đó trọng tâm mưa lớn là phía Nam của tỉnh Quảng Trị, TP Huế và phía Đông Bắc của tỉnh Đà Nẵng.

Lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng trên 250mm. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ vùng trũng thấp; lũ quét, sạt lở đất ở triền đồi núi.

Nam Bộ mưa xảy ra chủ yếu từ chiều đến đêm, có nơi mưa to trên 60mm. Mưa kết hợp với triều cường tiếp tục gây ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh đi kèm.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội có mưa dông trong ngày hôm nay. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/10 đến ngày 30/10

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng; phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: Có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng từ đêm 28/10 đến ngày 29/10 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Các khu vực khác: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 30/10 đến ngày 07/11

- Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; riêng phía Tây Bắc Bộ và khu vực Việt Bắc từ đêm 01-02/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Ngày 30/10 và từ ngày 03-06/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời điểm không khí lạnh tràn về miền Bắc khiến thời tiết thay đổi trong thời gian tới GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 1 - 2/11, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt có xu hướng giảm.