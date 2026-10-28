Cầu Thăng Long chính thức thông xe hoàn toàn từ đêm 29/10

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long được đưa ra ngay sau khi nhà thầu hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng. Đây là hạng mục quan trọng thuộc Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ.

Cụ thể, bắt đầu từ 22h ngày 29/10/2026, các đơn vị thi công sẽ tổ chức tháo dỡ rào chắn và tiến hành thông xe tại khu vực này. Việc hoàn thành sớm mặt đường bê tông đã giúp mốc thời gian thông xe được đẩy lên sớm hơn 12 ngày so với phương án phân luồng dự kiến ban đầu.

Từ 22h ngày 29/10/2026, các đơn vị thi công sẽ tổ chức tháo dỡ rào chắn và tiến hành thông xe tại nút giao phía Bắc cầu Thăng Long.

Tin vui nhất dành cho giới tài xế và các doanh nghiệp vận tải là toàn bộ các loại ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt sẽ được lưu thông qua cầu Thăng Long trở lại bình thường. Sinh hoạt và lộ trình di chuyển của các phương tiện này sẽ quay về trạng thái như trước thời điểm bắt đầu phân luồng (ngày 15/9/2026).

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, mặc dù tháo rào chắn để thông xe sớm, nhưng các hạng mục lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe vẫn sẽ tiếp tục được triển khai cuốn chiếu.

Để đảm bảo an toàn, trong quá trình thi công lắp đặt thiết bị, đơn vị thực hiện sẽ tiến hành rào chắn cục bộ 01 làn (trên tổng số 3 làn đường) theo chiều từ Nội Bài về Cầu Giấy. Thời gian thi công dứt điểm dự kiến là 2 ngày cho mỗi làn xe. Trong suốt thời gian này, các phương tiện vẫn được tổ chức lưu thông hai chiều an toàn trên 4 làn xe còn lại, đồng bộ với mặt cắt ngang của cầu. Nguyên tắc cốt lõi là phải duy trì khả năng lưu thông liên tục, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Các hạng mục lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe vẫn sẽ tiếp tục được triển khai cuốn chiếu.

Để việc thông xe diễn ra thuận lợi, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông được giao trách nhiệm tổ chức phân luồng tại chỗ, bố trí đầy đủ hệ thống phòng hộ và biển báo hiệu theo quy định hiện hành về thi công trên đường bộ đang khai thác. Đồng thời, đơn vị phải khẩn trương thu hồi, khôi phục lại hệ thống biển báo tổ chức giao thông như trước ngày 15/9.

Song song đó, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thông báo phương án điều chỉnh đến các đơn vị vận hành xe buýt để các tuyến chủ động quay lại lộ trình qua cầu Thăng Long. Phòng Giao thông sẽ theo dõi sát sao tình hình thực tế, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Sở Xây dựng để tháo gỡ mọi bất cập phát sinh trong giai đoạn thi công các hạng mục cuối.

Việc cầu Thăng Long thông xe sớm có ý nghĩa rất lớn trong việc khôi phục mạch máu giao thông, giải tỏa áp lực ùn ứ và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách giữa hai bờ Bắc - Nam sông Hồng trong dịp cuối năm.