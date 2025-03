Tin sáng 4/3: Chi tiết mẫu giấy phép lái xe mới do Bộ Công an cấp; Miền Bắc nồm ẩm kéo dài đến bao giờ?

Tin sáng 3/3: Tài khoản ngân hàng bỗng dưng bị khoá, người phụ nữ 'bay' 15 triệu đồng sau khi nhận lương; Bị lừa tiền bởi 'bạn gái' AI GĐXH - Lo lắng vì tài khoản ngân hàng bỗng dưng bị khóa, người phụ nữ ở Hà Nội làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ giả danh nhân viên ngân hàng và bay sạch tiền lương trong phút chốc.

Mẫu giấy phép lái xe mới do Bộ Công an cấp

VNN đưa tin, từ ngày 1/3, Thông tư 12/2025 của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, chính thức có hiệu lực.

Thông tư này gồm 7 chương, 38 Điều, quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Trong đó, tại Phụ lục X quy định về biểu mẫu giấy phép lái xe mới.

Trên mặt trước của giấy phép lái xe có dòng chữ "GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER’S LICENSE", chữ "Số/No." có màu đỏ; dòng chữ "CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN", "Ngày trúng tuyển" có màu đen, in đậm; các chữ khác màu đen.

Ảnh của người lái xe chụp trên nền màu xanh da trời được in trực tiếp trên giấy phép lái xe. Giấy phép lái xe mới còn có lớp màng phủ bảo an trên hai mặt...

Mặt trước của giấy phép lái xe hiển thị các thông tin sau: Số giấy phép lái xe, họ tên của người lái xe, ngày sinh, quốc tịch, ngày cấp, ngày hết hạn, cơ quan cấp, nơi cư trú, hạng.

Mặt trước của giấy phép lái xe. Ảnh chụp màn hình

Mặt sau của giấy phép lái xe. Ảnh chụp màn hình

Mặt sau của giấy phép lái xe hiển thị các thông tin sau: Các loại xe cơ giới được điều khiển (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh), ngày trúng tuyển, có mã hai chiều (QR) để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục CSGT.

Cách in giấy phép lái xe In từng hạng giấy phép lái xe mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Mã số điều kiện hạn chế của giấy phép lái xe các mã được in ở mặt sau giấy phép lái xe cho biết những điều kiện phải đáp ứng để lái xe:

A.01: Chỉ điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

A.02: Chỉ được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 125 cm³ trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 14 kW trở lên sử dụng hộp số vô cấp.

A.03: Chỉ được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến dưới 175 cm³ hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW.

B.01: Chỉ điều khiển xe ôtô hạng B chuyển số tự động (bao gồm cả xe ô tô điện).

B.02: Chỉ điều khiển xe ôtô hạng B số tự động, cấp cho người khuyết tật tay trái.

B.03: Chỉ điều khiển xe ôtô hạng B số tự động, cấp cho người khuyết tật tay phải.

B.04: Chỉ điều khiển xe ôtô hạng B số tự động, cấp cho người khuyết tật chân phải.

B.05: Chỉ điều khiển xe ôtô hạng B số tự động, cấp cho người khuyết tật nói chung.

Vụ khiêng quan tài diễu phố: Người tung clip lên mạng có bị xử lý?

Liên quan đến vụ việc 4 thanh niên khiêng quan tài diễu phố, ngày 3/3, VNN đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp 9 đối tượng liên quan trong vụ việc về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Hình ảnh 4 thanh niên khiêng quan tài diễu phố. Ảnh: Cắt từ Clip

Trong số này có Hồ Ngọc Tuấn làm nghề kinh doanh, bán quần áo online trên TikTok. Đầu năm 2024, Tuấn tạo tài khoản TikTok với mục đích kinh doanh, bán quần áo online, nhưng chưa có vốn nên đi làm thuê để kiếm tiền.

Sau đó, Tuấn quen biết vợ chồng Quyết. Qua trao đổi, vợ chồng Quyết đồng ý hỗ trợ khởi nghiệp kinh doanh online, bỏ tiền vốn để đầu tư cho Tuấn. Lúc này, Tuấn là người lên ý tưởng kinh doanh, thiết kế, quảng cáo và bán sản phẩm, lợi nhuận sẽ được thỏa thuận chia 50/50.

Để quảng cáo cho việc bán quần áo, Tuấn đã quay clip với nhiều ý tưởng khác nhau đăng lên TikTok nhằm tăng tương tác, lượt xem để nhiều người biết và mua hàng nhưng không được như kỳ vọng. Tuấn đã nảy sinh ý định quay clip với nội dung 4 người mặc áo đen khiêng quan tài diễu phố nhằm tạo sự kiện sốc, tăng lượt xem.

Đến trưa 1/3, Tuấn đăng tải đoạn clip 4 người khiêng hòm lên tài khoản TikTok của Tuấn để thu hút lượt xem và quảng cáo bán áo.

Trao đổi với VietNamNet về hành vi của Tuấn - người đăng tải clip lên mạng xã hội, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, nếu người đăng clip là người trong nhóm, có chung mục đích, thì được xác định cùng ý chí thực hiện hành vi vi phạm. Do đó cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý.

Bổ sung thêm, luật sư Nguyễn Doãn Hùng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng cho biết bên cạnh việc bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng nhóm người này còn có thể đối diện hình phạt vi phạm Luật Quảng cáo.

Theo đó, trong trường hợp hành vi được xác định là gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì người thực hiện hành vi gây rối sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình sự với hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp hành vi chưa đến mức ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Đối với Luật Quảng cáo, Điều 8 cũng quy định các hành vi bị cấm trong quảng cáo, trong đó cấm hành vi: “Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam”, “Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội”…

Dự báo thời tiết ngày 4/3: Miền Bắc nồm ẩm trước đợt không khí lạnh sắp về

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng thời gian đầu tháng 3, miền Bắc tương đối ấm áp, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm khoảng 19 - 20 độ C, trưa và chiều khoảng 26 - 28 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Độ ẩm trong không khí luôn ở mức cao, gây ra hiện tượng nồm ẩm.

Sương mù, nồm ẩm ở miền Bắc kéo dài trong nhiều ngày tới.

Theo các chuyên gia khí tượng, nồm ẩm là hiện tượng thời tiết thường xuyên xảy ra vào mùa xuân ở miền Bắc, mỗi đợt kéo dài từ vài ngày đến cả tuần. Hiện tượng này diễn ra từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 4, chỉ chấm dứt hoặc thay đổi khi có không khí lạnh mạnh hoặc có nắng.

Thời tiết những ngày tới ở miền Bắc vẫn duy trì sương mù và nồm ẩm. Cụ thể, ngày 4/3, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ đêm 4/3, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm trời lạnh. Các khu vực khác đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết từ đêm 5/3 đến ngày 13/3, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 5-8/3, khả năng có mưa rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Từ ngày 6/3 trời chuyển rét, riêng khu vực Tây Bắc từ đêm 6/3 trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 6-8/3 khả năng có mưa rải rác. Từ ngày 9-12/3, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm 5/3 trời chuyển rét, có nơi rét đậm; từ ngày 6-8/3 vùng núi rét đậm, có nơi rét hại.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa từ khoảng ngày 6-11/3 khả năng có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi.Từ khoảng ngày 7/3, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Nhận 219 triệu đồng chuyển khoản nhầm, nam thanh niên trình báo công an

Ngày 3/3, Công an phường An Cựu, quận Thuận Hóa (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ anh Nguyễn Văn Hùng (SN 2003, trú tại phường An Cựu) thực hiện các thủ tục để trao trả số tiền 219 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Công an phường An Cựu hỗ trợ anh Hùng tìm trả lại tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, anh Hùng nhận được cuộc gọi thông báo anh Phan Xuân Tùng (trú tại Quảng Ninh) chuyển nhầm vào tài khoản 219 triệu đồng. Do tài khoản không đăng ký biến động số dư nên anh Hùng không nắm được sự việc.

Qua kiểm tra, phát hiện có 219 triệu đồng trong tài khoản, anh Hùng đến Công an phường An Cựu trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường hướng dẫn các thủ tục để anh Hùng trao trả lại số tiền cho người chuyển khoản nhầm.

Nhận lại tiền, anh Phan Xuân Tùng vui mừng, gửi lời cảm ơn đến anh Hùng cùng Công an phường An Cựu.



Va chạm giao thông, thanh niên "hổ báo" đánh tới tấp người khác

Ngày 3/3, lực lượng chức năng ở Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ nam thanh niên đánh liên tiếp người đàn ông sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Hố Nai, TP Biên Hòa).

Video ghi lại sự việc gây bức xúc dư luận

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên liên tục đánh tới tấp một người đàn ông sau va chạm giao thông trên đường Nguyễn Ái Quốc.

Theo camera clip ghi lại, sau khi xảy ra va chạm nhẹ giữa 2 xe máy, nam thanh niên bất ngờ dừng xe, lao tới đấm vào mặt người đàn ông. Không dừng lại ở đó, thanh niên này còn lôi nạn nhân khỏi xe máy, tiếp tục hành hung.

Lúc này, nạn nhân không hề phản kháng, nam thanh niên vẫn tỏ ra rất hung hăng, liên tục tấn công đối phương. Sự việc xảy ra ngay giữa đường, trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường gây bức xúc dư luận.

Nữ nhân viên ngân hàng xinh đẹp bị phát lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 3/3, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang truy nã đặc biệt đối với nữ nhân viên ngân hàng Nguyễn Thị Bích Lệ (SN 1995, trú thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh).

Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận.

Theo hồ sơ, từ tháng 10/2023, Bích Lệ vay số tiền 11,9 tỉ đồng của một số người ở thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh rồi cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng nhằm hưởng lãi suất chênh lệch.

Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền trên, nữ nhân viên ngân hàng này đã chiếm đoạt rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định truy tìm và đến ngày 20/12/2024 đã ra quyết định thay đổi, khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Lệ về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Bích Lệ có đặc điểm nhận diện là nước da trắng, tóc đen; sống mũi thẳng; chiều cao 1,63 m; nói giọng miền Nam Trung bộ…

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.