Tin sáng 28/2: Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, có nơi vượt 30°C; người đàn ông ở Bình Dương mua gần 400 tờ vé số, trúng thưởng 32 tỉ đồng

Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc tăng nhiệt mạnh, có nơi vượt 30°C

VTCnews đưa tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ tới, Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhận định thời tiết từ đêm 28/2 đến ngày 8/3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ khoảng 4-5/3, Bắc Bộ khả năng mưa rải rác.

Các khu vực khác chiều tối và đêm thời kỳ dự báo có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong đó, Quảng Bình đến Khánh Hòa từ đêm 5/3 có thể hứng mưa, mưa rào rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo bảng cập nhật nhiệt độ và thời tiết 10 ngày tới tại các tỉnh, thành trên cả nước, miền Bắc nắng ấm trong nhiều ngày, nhiệt độ nhiều địa phương tăng mạnh. Trong đó, tại Điện Biên, nhiệt độ cao nhất có thể lên 31°C các ngày 2-3/3, ban đêm giảm mạnh còn 18°C. Ngày 4-5/3, nhiệt độ trong ngày tại đây dao động 18-30°C.

Tại Hà Nội, hôm nay kết thúc đợt mưa rét kéo dài, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 19-21°C.

Ngày mai 28/2, Thủ đô duy trì hình thái thời tiết không mưa, nhiệt độ cao nhất tăng lên 23°C, thấp nhất giảm xuống còn 17°C.

Ngày đầu tháng 3, thời tiết Hà Nội có mây, không mưa, nhiệt độ tăng lên ngưỡng 19-24°C và tiếp tục tăng lên 20-26°C trong các ngày 2-3/3.

Ngày 4/3, kết thúc đợt nắng ấm, Hà Nội chuyển mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất cũng giảm khoảng 3°C, phổ biến 23°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì ngưỡng 20°C.

Ngày 5/3, khu vực này nhiều mây, có mưa và mưa rào, nhiệt độ ban ngày 23°C, ban đêm 18°C.

Ba ngày cuối thời kỳ dự báo, Hà Nội tiếp tục hứng mưa, nhiệt độ giảm mạnh. Trong đó, ngày 6-7/3, nhiệt độ cao nhất 18°C, thấp nhất 14-16°C. Ngày 8/3, nhiệt độ trong ngày ở Hà Nội tiếp tục giảm còn 13-17°C.

Cấm ô tô từ 16 chỗ vào phố cổ và hồ Hoàn Kiếm vào sáng, chiều

Báo Tiền phong đưa tin liên ngành Sở GTVT Hà Nội và Công an thành phố vừa thống nhất và đưa ra phương án cấm xe ô tô từ 16 chỗ vào khu vực phố cổ (Hoàn Kiếm) vào hai thời điểm là giờ cao điểm sáng và chiều. Trong chiều 27/2 Sở GTVT Hà Nội cũng có phương án tổ chức giao thông để thực hiện việc cấm từ 1/3.

Trong phương án tổ chức giao thông thực hiện nội dung cấm xe ô tô 16 chỗ vào phố cổ, Sở GTVT Hà Nội cho biết, trên cơ sở ý kiến thống nhất liên ngành Sở GTVT - Công an Thành phố và UBND Quận Hoàn Kiếm, thay mặt liên ngành, Sở GTVT thông báo thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông hạn chế xe ô tô trên 16 chỗ hoạt động trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Ranh giới và phạm vi (đường kẻ đỏ) liên ngành Công an - GTVT sẽ thực hiện cấm xe 16 chỗ vào phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/3/2025 đến ngày 31/8/2025 (thời gian 6 tháng), liên ngành thực hiện cấm các phương tiện xe ô tô trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) lưu thông trên các tuyến phố trong khu vực phố cổ và xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm sáng (từ 6h30' đến 8h30'), cao điểm chiều (từ 16h30 đến 18h30').

Phạm vi và ranh giới các tuyến phố để thực hiện cấm bao gồm:

Trục thứ nhất, các tuyến phố bên phải trục đường bao: phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ Hàng Dầu đến Hàng Đào) - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Đường - Đồng Xuân - Hàng Giấy trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội;

Trục thứ hai, các tuyến phố bên phải trục đường bao: Hàng Đậu - Trần Nhật Duật (đoạn Hàng Đậu - Nguyễn Hữu Huân) - Nguyễn Hữu Huân trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội;

Trục thứ ba, các phố Quang Trung (đoạn Tràng Thi tới Nhà Chung), Nhà Chung, Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Hàng Trống, Ấu Triệu, Bảo Khánh, ngõ Hàng Hành, ngõ Bảo Khánh.

Trong thời gian thực hiện cấm xe 16 chỗ, để đảm bảo việc đi lại, đón trả khách du lịch trong khu vực bị cấm, Sở GTVT đưa ra phương án bố trí 6 điểm trung chuyển nằm trên các tuyến phố, bao gồm: Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng): kích thước chiều dài 30m x rộng 3m; Trần Nhật Duật (đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng): kích thước chiều dài 50m x rộng 3m; Trần Quang Khải (đoạn trước nhà máy in từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng): kích thước chiều dài 50m x rộng 3m;

Trần Khánh Dư (đoạn trước bảo tàng lịch sử): kích thước chiều dài 50m x rộng 3m; Khu vực Chợ Đồng Xuân : kích thước chiều dài 50m x rộng 3m; Phùng Hưng (đoạn phố tranh bích họa): kích thước chiều dài 50m x rộng 3m;

Người đàn ông ở Bình Dương mua gần 400 tờ vé số, bất ngờ trúng thưởng 32 tỉ đồng

Báo Người lao động đưa tin ngày 27-2, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chủ đại lý vé số ở Bình Dương khoe ngồi bên hàng chục cọc tiền của người mua vé số trúng thưởng.

Người phụ nữ này là chị Đoàn Thùy Dương (chủ đại lý vé số Thùy Dương ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị Dương cho biết ngày 25-2, một người đàn ông mua gần 400 tờ vé số với 3 cặp vé số và 3 đài khác nhau.

Trong cặp số trúng đó gồm 130 tờ, có dãy số là 113338, đài Bến Tre. Bao gồm 13 tờ vé số trúng giải độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng; 117 tờ trúng giải an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Tổng số tiền trúng giải 31 tỉ 850 triệu đồng.

Cũng theo chị Dương, vị khách này thường xuyên mua vé số của chị qua tin nhắn, sau đó chọn số, trả tiền. Đồng thời chị chụp hình những tờ vé số gửi sang cho khách để làm bảo chứng.

Khi biết vị khách này trúng giải độc đắc, chị Dương đã gọi điện và trực tiếp đổi thưởng cho khách bằng tiền mặt, bản thân chị Dương cũng được hưởng phần trăm hoa hồng từ số tiền "khủng" này.

Bảo vệ phố đi bộ ở TP.HCM bị đánh gục khi nhắc nhở người dẫn chó không rọ mõm

VietNamNet đưa tin cặp nam nữ dắt chó không rõ mõm đi dạo ở phố đi bộ tại trung tâm TPHCM; khi bảo vệ nhắc nhở thì xảy ra cự cãi và ông này bị đánh thương tích nặng ở đầu, bất tỉnh tại chỗ.

Vụ việc xảy ra sáng nay (27/2) tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1. Ngay sau đó, công an địa phương đã mời làm việc đối với T.C.H. (26 tuổi, ngụ quận 8) và những người có liên quan.

Nam thanh niên dắt chó không rọ mõm, thả rong ở phố đi bộ có hành vi đánh người. Ảnh: Cắt từ clip

Nạn nhân bị đánh là ông N.X.C. (58 tuổi) là nhân viên bảo vệ làm nhiệm vụ tại công viên tượng đài và phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước đó, 9h sáng nay, H. cùng một cô gái dừng xe ven đường và dắt chó vào khu công viên tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thấy hai người dẫn chó không rọ mõm, không có dây và thả rong, nên ông C. tiến đến gần nhắc nhở, yêu cầu mang chó đi nơi khác.

Tuy nhiên, giữa ông C. và H. phát sinh cự cãi lớn tiếng. Lúc này, H. nhặt một đoạn kim loại tấn công, đánh vào đầu ông C. khiến ông té bất tỉnh với thương tích nặng ở đầu.

Nhiều người dân chứng kiến đã lập tức can thiệp, đưa ông C. đi cấp cứu.

Công an phường có mặt đưa H. cùng những người liên quan về làm việc.

Được biết, tại khu vực xảy ra vụ việc có bảng nội quy, trong đó có quy định về việc không dắt, thả vật nuôi.

Cục CSGT: Không cấp, đổi giấy phép lái xe qua điện thoại

VTCnews đưa tin ngày 27/2, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết từ 1/3 ngành công an bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe. Lực lượng công an không làm việc với người dân qua điện thoại, không thực hiện việc cấp đổi bằng lái xe bằng hình thức gọi điện.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ ai không quen biết, kể cả người tự xưng là cán bộ công an.

Đặc biệt, người dân không làm theo yêu cầu của người lạ liên lạc qua số điện thoại gọi đến tự xưng là cán bộ công an, để hướng dẫn cài đặt ứng dụng, kích hoạt tài khoản, các phần mềm ứng dụng, đường "link lạ", hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Từ 1/3 ngành công an bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ cấp, đổi giấy phép lái xe

Người dân được khuyến cáo không truy cập vào các địa chỉ website lạ, không cài đặt các "phần mềm lạ", từ các "link lạ", từ kho ứng dụng không chính thống, không rõ nguồn gốc, những phần mềm đòi hỏi yêu cầu cấp quyền truy cập cao vào thông tin người dùng.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, người dân khi có nhu cầu đổi, cấp lại giấy phép lái xe sẽ được thực hiện theo 2 hình thức, gồm trực tiếp và trực tuyến.

Với hình thức trực tiếp, người dân đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh, thành phố. Bộ Công an và công an các địa phương sẽ công bố danh mục địa điểm tiếp nhận trực tiếp và địa chỉ cổng dịch vụ công quốc gia để người dân biết thực hiện.

Trong khi đó, người dân có nhu cầu cấp, đổi giấy phép lái xe bằng hình thức trực tuyến thì truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia, qua đó chọn dịch vụ "Đổi giấy phép lái xe".

Lùi lịch trả lương hưu, trợ cấp trong tháng 3

Báo Người lao động BHXH TP Hà Nội cho biết tháng 3, cơ quan này sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày 4-3.

Thông thường, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp của thành phố là ngày 2-3. Lý giải về việc chi trả chậm hơn 2 ngày so với thường lệ, BHXH TP Hà Nội cho biết do ngày 1 và 2-3 rơi vào ngày thứ 7, chủ nhật, nên trong tháng này sẽ tiến hành chuyển tiền cho người dân muộn hơn.

Hiện nay, BHXH TP Hà Nội đã chuẩn bị hơn 4.025 tỉ đồng để chi trả lương hưu, trợ cấp cho gần 600.000 người. Trong đó, chi trả theo phương thức chuyển qua tài khoản cá nhân là gần 99% trên tổng số người nhận.

Người dân tại TPHCM nhận lương hưu bằng hình thức tiền mặt. Ảnh: BHXH TP HCM.

Gần 7.000 người nhận tiền mặt sẽ được cơ quan này phối hợp với Bưu điện chi trả sau ngày 4-3.

Năm 2025, nếu trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ - lịch chi trả sẽ được bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Đối với những người nhận lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt thì cơ quan Bảo hiểm xã hội phối hợp với Bưu điện chi trả sau ngày chi trả qua tài khoản cá nhân.

Cơ quan BHXH và các đơn vị có liên quan đang tích cực, tập trung phối hợp xử lý để người hưởng lương hưu, trợ cấp … nhận được chế độ đầy đủ trong thời gian sớm nhất.

