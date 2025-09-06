Tin sáng 6/9: Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông; Dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân xuống còn 5 bậc

Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/9, một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông. Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.



Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới từ ngày 06/9 vùng biển phía Đông của khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7 - 15/9:

Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng đêm 09-12/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng đêm 09-12/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Quảng Trị đến TP.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ từ ngày 08/9 có mưa rào và dông vài nơi.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh TL

Dự kiến điều chỉnh biểu thuế thu nhập cá nhân xuống còn 5 bậc

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đưa tin, theo dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính trình Chính phủ mức thuế tối thiểu 5% tương ứng với thu nhập tính thuế trong tháng là 10 triệu đồng (sau khi giảm trừ gia cảnh, chi phí tính thuế khác). Thuế suất tối đa là 35%, với thu nhập tính thuế trên 100 triệu. Biểu thuế lũy tiến được rút gọn xuống còn 5 bậc.

Việc điều chỉnh thuế suất theo phương án nêu trên, đồng thời với việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung thêm các khoản giảm trừ khác (y tế, giáo dục...), mức điều tiết thuế đã giảm, hỗ trợ cho người nộp thuế, đặc biệt với cá nhân có thu nhập ở mức trung bình, thấp sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với cá nhân có thu nhập ở mức cao hơn, mức độ điều tiết thuế cũng giảm hơn so với hiện hành. Về thu ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh biểu thuế theo phương án 1, mức giảm thu là 7.120 tỷ đồng còn theo phương án 2, mức giảm thu là 8.740 tỷ đồng.

Biểu thuế lũy tiến thu nhập cá nhân dự kiến được rút gọn xuống còn 5 bậc. Ảnh TL

Hà Nội: Tạm cấm phương tiện tại 3 tuyến đường từ ngày 6- 15/9 nhằm phục vụ Triển lãm thành tựu đất nước



Chiều 5/9, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội cho biết, Ban tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh), sẽ tiếp tục kéo dài thời gian triển làm từ 6/9 đến 15/9. Công an TP Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện. Cụ thể, thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: Từ 6h đến 24h các ngày 6/9 đến hết ngày 15/9.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm: Tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và ô tô cá nhân, xe máy hoạt động trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an Tp. Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, quốc lộ 18, Võ Văn Kiệt... và ngược lại. Các phương tiện từ quốc lộ 3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt. Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi Võ Văn Kiệt hoặc cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia từ ngày 6 đến 15/9/2025.

Bất ngờ kết quả xác minh hoá đơn tiền điện tháng 8 tăng cao

Ngày 5/9, trên fanpage Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục phát đi cảnh báo hiện tượng lan truyền thông tin sai sự thật về hoá đơn tiền điện trên mạng xã hội. Nội dung cảnh báo phát đi nêu rõ: "Thời gian gần đây, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 lan truyền trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành điện".

EVNNPC cho biết, ngày 4/9, Công an xã Quảng Chính (Thanh Hoá) đã mời công dân C.T.H lên làm việc vì đăng tải sai sự thật trên Facebook về tiền điện. Qua xác minh, hộ dân này mua điện từ đơn vị ngoài EVN. Người đăng đã thừa nhận sai sót và cam kết không tái phạm.

Sáng 4/9, trên Facebook cá nhân C.T.H đăng tải bài viết với nội dung tiền điện tăng cao. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng này đã được hơn 4.800 lượt chia sẻ trên nhiều trang cá nhân, hội nhóm đông thành viên. Một số trang còn xuyên tạc, thêm bớt nội dung theo hướng quy chụp, bịa đặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh ngành điện.

Công an xã Quảng Chính đã mời công dân C.T.H lên làm việc vì đăng tải sai sự thật trên Facebook về tiền điện. Ảnh: Fanpage EVNNPC

Vụ nam sinh bị đánh tới co giật trên đường: Khởi tố 1 đối tượng



Theo Báo Người lao động, ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang L. (SN 2008) để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 29/8, giữa 2 nam sinh Đ.H.Đ. (SN 2008) và L.S.H. (SN 2009, cùng trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - xã hội thuộc tổ 2, khu Nam Trung, phường Vàng Danh.

Sau đó, H. gọi thêm nhóm bạn gồm 8 thanh thiếu niên, trong đó có Phạm Quang L. (SN 2008, trú tại phường Vàng Danh) để tìm Đức để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm của H. đã hành hung Đ. tại khu vực Trường Đại học Hạ Long. Một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay phim, đăng tải lên các trang mạng xã hội để khoe "chiến tích".

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang L. để điều tra về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nam sinh Đ.H.Đ bị đánh đến co giật trên đường. Ảnh cắt từ clip



