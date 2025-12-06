Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời
GĐXH - Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình lại đón chào 50 đến 70 em bé cất tiếng khóc đầu đời. Phía sau con số ấy là nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, là những giọt mồ hôi nơi phòng sinh và những nụ cười khi mẹ tròn con vuông.
Trong khu vực tắm cho bé, các điều dưỡng đang thực hiện tắm, massage giúp bé thư giãn, hỗ trợ phát triển ban đầu.
Video bên trong Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình hằng ngày chào đón các "thiên thần":
Dự báo vận khí tốt cho con giáp tuổi Hợi tháng 10 âm lịch 2025, càng cuối tháng càng mayĐời sống - 58 phút trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2025 với con giáp Hợi. Bạn có thể chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong những ngày cuối tháng khi biết điều này.
Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, tốc độ tăng nhanhĐời sống - 2 giờ trước
Một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines. Dự báo khoảng đêm 7-8/12, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông.
Cháy căn nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người tử vongĐời sống - 5 giờ trước
Công an TP.HCM đang điều tra vụ cháy nổ tại căn nhà ở phường Hiệp Bình khiến người đàn ông tử vong, bé 9 tuổi kịp thời được cứu.
Ba thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, hai người tử vongĐời sống - 6 giờ trước
Xe khách 40 chỗ chạy trên Quốc lộ 80 bất ngờ lao sang lề trái, tông vào ba thanh niên đang ngồi uống nước ven đường ở Đồng Tháp, khiến hai người tử vong.
Miền Bắc trời rét, dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tớiĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Dự báo thời tiết 6/12/2025, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được điều chỉnh thông tin về nơi cư trúĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu rõ các quy định điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, trong đó quy định các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký thường trú. Người dân cần nắm rõ những thông tin gì?
Hà Nội: Hơn 1.800 camera AI dự kiến hoạt động từ 10/12Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Dự kiến đến ngày 10/12, TP Hà Nội sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.
4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp này luôn biết nhận lỗi và sửa mình. Nhờ thái độ tích cực khi bị phê bình, họ thăng tiến nhanh và được mọi người yêu mến.
Từ 2026, hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo tại nhiều vị trí có sự thay đổi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1/1/2026 để phù hợp nhiệm vụ của từng vị trí sau sắp xếp.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vữngĐời sống
GĐXH - Dưới đây là các tháng sinh âm lịch tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, luôn nỗ lực để đạt được thành công trong cuộc sống.