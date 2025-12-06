Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Theo các bác sĩ cho biết, sau khi phẫu thuật, sản phụ và em bé sẽ được đưa về phòng theo dõi theo quy trình. Sau đó, nếu sản phụ không có bệnh lý thì chuyển về sản thường hoặc điều trị theo yêu cầu (do gia đình lựa chọn). Trường hợp sản phụ có bệnh lý kèm theo trong thai kỳ thì được chuyển về sản bệnh.