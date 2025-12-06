Mới nhất
Thâm nhập hậu trường một ca mổ lấy thai ở Ninh Bình: Hành trình đưa 'thiên thần' ra đời

Thứ bảy, 18:34 06/12/2025 | Đời sống
Nhật Tân
Nhật Tân
GĐXH - Mỗi ngày, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình lại đón chào 50 đến 70 em bé cất tiếng khóc đầu đời. Phía sau con số ấy là nhịp làm việc khẩn trương của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, là những giọt mồ hôi nơi phòng sinh và những nụ cười khi mẹ tròn con vuông.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội (Chuyên trang Báo Sức khỏe và Đời sống), hằng ngày tại Khoa đẻ, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đón hàng chục sản phụ để làm các thủ tục sinh đẻ. Lối vào khoa buổi sáng đến tối luôn tấp nập để đón bé chào đời.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 2.

Trao đổi với PV, bác sĩ Trần Quang Khải, BS.CKII - Phụ trách Khoa đẻ, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết, hằng ngày bệnh viện đón nhận khoảng 50 - 70 "thiên thần" ra đời. Hằng năm khoảng 12.500 đến 14.500 ca, tỉ lệ mổ lấy thai chiếm khoảng 42-43%, đẻ thường 47-58%.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 3.

Ghi nhận tại phòng phẫu thuật (phòng mổ), nơi đây ê-kíp bác sĩ nhanh chóng vào vị trí, chuẩn bị cho ca mổ đón em bé chào đời. Trong hình, bác sĩ gây mê hồi sức thực hiện giảm đau sau mổ cho sản phụ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 4.

Tại phòng mổ, các phẫu thuật viên chính tập trung cao độ, từng thao tác được thực hiện chính xác tuyệt đối.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 5.

BS.CKI Nguyễn Thị Hương - Phó khoa Phụ nội - Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cùng e-kip mổ trong ca phẫu thuật lấy thai, an toàn cho sản phụ.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 6.

Tất cả các quy trình phẫu thuật lấy thai tại Bệnh Viện Sản Nhi Ninh Bình được thực hiện kĩ càng, tập trung cao độ để đưa bé chào đời an toàn.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 7.

Hình ảnh khoảnh khắc một "thiên thần" chào đời bằng phương pháp mổ. Với các bác sĩ, mỗi ca mổ không chỉ là một thao tác chuyên môn, mà còn mang theo trách nhiệm về hai sinh mạng người mẹ và đứa bé. Có những giây phút phải xử lý nhanh, có những khoảnh khắc nín thở, nhưng sau tất cả là niềm hạnh phúc khi thấy mẹ an toàn, con khỏe mạnh.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 8.

Theo các bác sĩ cho biết, sau khi phẫu thuật, sản phụ và em bé sẽ được đưa về phòng theo dõi theo quy trình. Sau đó, nếu sản phụ không có bệnh lý thì chuyển về sản thường hoặc điều trị theo yêu cầu (do gia đình lựa chọn). Trường hợp sản phụ có bệnh lý kèm theo trong thai kỳ thì được chuyển về sản bệnh.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 9.

Ghi nhận của PV, bên cạnh hệ thống phòng sinh hiện đại, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình còn có khu điều trị theo yêu cầu, nơi nhiều gia đình lựa chọn để được chăm sóc riêng tư hơn. Khu vực nơi đây yên tĩnh, sạch sẽ, tách biệt với khu khám bệnh đông đúc.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 10.

Trao đổi với PV, bác sĩ Phạm Trọng Điệp - Phó trưởng khoa điều trị yêu cầu cho biết, ở đây, mỗi phòng được thiết kế tiện nghi, có giường đôi, điều hòa, tủ cá nhân, phòng tắm khép kín, tùy theo yêu cầu của gia đình muốn sử dụng. Bên cạnh đó, khoa cũng có các dịch vụ cho mẹ và bé như: xông hơi phục hồi sàn chậu, chiếu plasma làm nhanh liền vết mổ, vết khâu TSM, gội đầu,...

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 11.
Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 12.
Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 13.

Trong khu vực tắm cho bé, các điều dưỡng đang thực hiện tắm, massage giúp bé thư giãn, hỗ trợ phát triển ban đầu.

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 14.

Ngoài ra, nơi đây cũng có các dịch vụ cho bé như: sàng lọc sau sinh, siêu âm tim sàng lọc sau sinh, chiếu plasma nhanh khô rốn,...

Thâm nhập ca mổ lấy thai tại Ninh Bình: Hành trình đưa ' thiên thần ' ra đời - Ảnh 15.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình không chỉ là nơi chào đón hàng chục sinh linh bé nhỏ mà còn là điểm tựa an toàn cho các gia đình. Với hệ thống hiện đại, đội ngũ y tế tận tâm cùng khu điều trị theo yêu cầu tiện nghi, bệnh viện đang trở thành địa chỉ tin cậy cho sản phụ trong và ngoài tỉnh.

Video bên trong Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình hằng ngày chào đón các "thiên thần":

