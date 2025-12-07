Bịa chuyện bát phở 300.000 đồng để câu like bán quần áo

Ngày 3/12, mạng xã hội Facebook có tài khoản "Hoa Vinh" đăng tải thông tin với nội dung "Sống ở Sầm Sơn hơn 30 năm rồi chứ có phải mới đến đâu mà ăn bát phở chém 300k. Không chấp nhận được. Em chụp lại quán rồi mọi người né ra nhá".

Bên dưới bài đăng, tài khoản "Hoa Vinh" bình luận hình ảnh quán phở đèn mờ với biển hiệu "Chuyên Phở Bò" kèm nội dung "làm ăn chán thật". Bài viết thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và có nhiều thông tin, bình luận trái chiều.

Nam thanh niên bịa đặt thông tin “chặt chém” giá bát phở 300.000 đồng. (Ảnh: Công an phường Sầm Sơn).

Công an phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, sau khi nắm bắt được sự việc, lực lượng chức năng xác định thông tin đăng trên hoàn toàn là bịa đặt, sai sự thật. Chủ nhân tài khoản Facebook "Hoa Vinh" là N.V.V. (SN 1994, trú tại thôn 2, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

V. thừa nhận mình là người đăng tải thông tin nhằm mục đích câu like, tăng lượt tương tác phục vụ cho việc bán hàng quần áo. Ngay khi được công an tuyên truyền, thanh niên này thấy sai và gỡ bỏ thông tin sai sự thật.

Công an phường Sầm Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý hành chính đối với anh V.

Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuyệt đối không đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc đưa thông tin trên mạng xã hội sai sự thật, gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nếu việc đó gây ra tác động, hậu quả ở mức độ nghiêm trọng thì có thể bị xử lý hình sự.