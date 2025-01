Tin sáng 9/1: Tuyển Việt Nam phải gửi trả cúp vô địch cho LĐBĐ Đông Nam Á, nguyên nhân do đâu?; miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội rét đỉnh điểm 9 độ C

Bộ Giáo dục chốt quy chế thi lớp 10

VnExpress đưa tin, Bộ Giáo dục chốt quy chế thi vào lớp 10 sẽ gồm Toán, Văn và môn thứ ba cho địa phương lựa chọn nhưng phải thay đổi sau ba năm, công bố sau khi kết thúc học kỳ I.

Nội dung trên nằm trong quy chế tuyển sinh THCS và THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, sáng 8/1.

Ảnh minh họa

Theo đó, các tỉnh có thể chọn thi tuyển, xét tuyển vào lớp 10 hoặc kết hợp. Riêng với thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Văn và môn thứ 3 (hoặc bài thi tổ hợp). Môn thứ ba do Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn từ các môn được đánh giá bằng điểm số, gồm: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học. Tuy nhiên, các tỉnh, thành không chọn một môn quá ba năm liên tiếp.

Thời gian làm bài của môn Văn là 120 phút, Toán 90, môn thứ ba 60 hoặc 90 phút, bài thi tổ hợp 90 hoặc 120 phút.

Các tỉnh, thành có thể công bố môn thi thứ ba sau khi kết thúc học kỳ I nhưng không muộn hơn 31/3 hàng năm, nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, tránh học tủ, học lệch.

Bộ cho biết quy chế mới được xây dựng trên ba nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất là không gây áp lực, tốn kém cho phụ huynh, học sinh và xã hội. Hai là thúc đẩy giáo dục toàn diện, chuẩn bị bước đầu cho học sinh những phẩm chất, năng lực để có điều kiện học tập ở cấp cao hơn hoặc theo định hướng nghề nghiệp. Ba là xây dựng được quy định thống nhất trong toàn quốc.

Tuyển Việt Nam phải gửi trả cúp vô địch cho LĐBĐ Đông Nam Á, nguyên nhân do đâu?

Sau chiến thắng đầy cảm xúc ngay trên đất Thái Lan hôm 5/1 vừa qua, tuyển Việt Nam đã mang cúp vàng AFF Cup về nước trong sự hân hoan của hàng triệu người hâm mộ. Tuy nhiên chiếc cúp này sẽ không ở lại Việt Nam lâu.

Cúp vô địch AFF Cup 2024 (bản gốc) và 2 phiên bản nhỏ hơn được AFF trao cho VFF vào các năm 2008 và 2018 để đặt tại phòng truyền thống.

“Chiếc cúp sau khi tuyển Việt Nam mang về nước, thực hiện lễ mừng công xong sẽ được AFF tới lấy lại. Ban tổ chức giải sẽ giữ phiên bản gốc của chiếc cúp, đồng thời trao cho tuyển Việt Nam một phiên bản khác, nhỏ hơn để đặt tại phòng truyền thống của VFF”, một thành viên ban huấn luyện tuyển Việt Nam thông tin.

Trên thực tế, không chỉ tại AFF Cup, đây là quy định mà nhiều giải đấu trên thế giới áp dụng. Các đội bóng vô địch World Cup cũng phải thực hiện điều tương tự.

Theo quy định của FIFA, bên cạnh màn ăn mừng chiến thắng, đội vô địch World Cup được phép sử dụng chiếc cúp cho lễ ăn mừng tại quê nhà. Sau đó, họ phải trả lại cúp cho Bảo tàng FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ.

Với tuyển Việt Nam, sau khi mang cúp về nước, đội đã dự lễ mừng công vào chiều 6/1. Sau đó đến sáng 7/1, HLV Kim Sang-sik cùng đội trưởng Duy Mạnh đã mang cúp về Việt Trì, dâng hương báo công các Vua Hùng.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, Hà Nội rét đỉnh điểm 9 độ C

Khoảng trưa và chiều ngày 9/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ. Từ đêm 10/1, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ảnh minh họa

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến 10-13 độ C, Quảng Bình đến Huế 14-17 độ C.

Hà Nội tiếp tục rét với nhiệt độ thấp nhất dao động 9-12 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều 9/1, Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, từ trưa và chiều 9/1, Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m. Từ đêm cùng ngày, vùng biển phía Tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4,5m.

Từ chiều đến đêm 9/1, ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 1,5-3,5m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-4,5m.

Từ đêm 9/1, ở vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt khi đang lẩn trốn trên đọt cây dừa

Ngày 8/1, trao đổi với Tiền Phong, Thượng tá Nguyễn Văn Đây - Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc Việt (SN 1980, Gia Lai), là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Tuy Phước

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 6/1, Trần Quốc Việt đi ngang qua tiệm vàng M.N (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước ) nằm trên tuyến Quốc lộ 1.

Khi qua đây, thấy không có người trông coi nên Việt dừng xe tại khu đất bên cạnh tiệm vàng. Đối tượng giấu một cây búa vào trong túi áo khoác, một dao rọc giấy vào túi quần sau, một tay cầm bình xịt hơi cay đi vào trong tiệm vàng để cướp tài sản .

Thấy có người vào tiệm, ông T.V.A (SN 1970, là chủ tiệm vàng M.N) đang ở sau nhà đi lên và hỏi Việt mua hay bán vàng. Lập tức Việt dùng bình xịt hơi cay xịt vào người ông A., đồng thời dùng búa đập vào tủ trưng bày vàng để lấy vàng và tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tuy Phước đã huy động toàn bộ lực lượng tổ chức truy bắt. Quá trình tìm kiếm, phát hiện Trần Quốc Việt đang lẩn trốn trên đọt cây dừa trong vườn nhà dân. Bị lộ, đối tượng liền nhảy xuống tháo chạy, nhưng bị cảnh sát khống chế, bắt giữ lúc 22h30 đêm cùng ngày.

Trần Quốc Việt khai nhận, do cần tiền tiêu xài, nợ nần, đối tượng đã chuẩn bị sẵn phương tiện, hung khí rồi bỏ vào cốp xe chạy từ TPHCM chạy về Gia Lai , khi qua tới xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) thấy tiệm vàng không có người trông coi nên vào cướp.

Được biết, Trần Quốc Việt có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Tin mới vụ bé trai lớp 7 bị đánh tới tấp, kéo lê ra đường ở Bình Định

Sáng 8/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Thời - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội (TP. Quy Nhơn, Bình Định) cho biết, công an xã đã chuyển hồ sơ vụ việc ông Nguyễn Đức V. (42 tuổi) hành hung bé trai 12 tuổi lên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Quy Nhơn .

Theo ông Thời, qua làm việc với chính quyền địa phương, ông V. tỏ ra hối hận vì gây ra sự vụ.

Tối 4/1, một người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm đỗ xe tại quán bên lề đường. Sau đó, người này lao tới dùng tay đánh tới tấp , túm áo vật một bé trai ra giữa đường rồi tiếp tục đánh. Sự việc được camera của người dân ghi lại.

Sự việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, gây bức xúc lớn trong dư luận. Cơ quan chức năng xác định người đàn ông đánh đập trẻ em là ông Nguyễn Đức V., ngụ ở địa phương.

Theo lãnh đạo xã Nhơn Hội, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn của trẻ con.

Cùng ngày (8/1), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, em Đ.N.A.K. (12 tuổi, xã Nhơn Hội) - người bị ông V. hành hung vào tối 4/1, đang nằm ở khoa Nhi để theo dõi, điều trị.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sau khi người nhà đưa vào viện , em K. đã được khám và chụp MRI vùng đầu. Kết quả chụp MRI cho thấy vùng đầu của cháu K. không bị thương tổn. Cả người cháu đau mỏi là do bị chấn động mạnh.

Dì ruột cháu K. đang chăm sóc cháu tại bệnh viện cho biết, K. ngủ thường bị giật mình, sau khi ăn xong hay bị nôn ói . Sau khi gây sự việc, ông V. đã tới nhà xin lỗi. "Nhìn thấy đánh quá nặng tay nên gia đình rất bức xúc, đau lòng và có đơn gửi cơ quan công an", dì ruột cháu K. cho hay.

Được biết, mẹ cháu K. đang đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, cháu đang ở cùng với ông bà ngoại.