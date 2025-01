Tin sáng 5/1: Vi phạm giao thông, nam thanh niên đi xe máy bị phạt hơn 23 triệu đồng; Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường, hình thái thời tiết ra sao?

Tin tối 4/1: Diễn biến bất ngờ vụ nữ nhân viên ngân hàng bị 'đánh ghen'; Sớm có quy định chi trả cho người cung cấp thông tin vi phạm giao thông GĐXH - Liên quan vụ nữ nhân viên ngân hàng bị "đánh ghen", bà T. (người vợ) nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật; Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết, các cơ quan liên quan sớm quy định cụ thể hướng dẫn cơ chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin vi phạm giao thông.

Miền Bắc sắp đón 2 đợt không khí lạnh tăng cường, trời rét kèm mưa

VietNamNet đưa tin theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong những ngày tới, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng bởi 2 đợt không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi trời rét đậm, rét hại.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cũng nhận định, khoảng đêm 4-5/1, không khí lạnh tăng cường yếu xuống nước ta, và ngày 8-9/1 được tăng cường mạnh hơn. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam và Trung Trung Bộ hoạt động mạnh. Gió mùa Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Thời tiết Hà Nội sắp chuyển mưa rét âm u.

Với những hình thái trên, cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày tới, thời tiết miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội tiếp diễn chuỗi ngày không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng ấm, hanh khô; sáng và đêm trời rét.

Đáng lưu ý, từ 8-13/1, khi không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, khu vực có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Riêng thời tiết Hà Nội, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, khu vực này duy trì hình thái ít mây, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày 24-25 độ, thấp nhất 13-14 độ.

Từ 8-9/1, thời tiết khu vực âm u hơn, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ trong ngày dao động 16-23 độ.

Từ 10-13/11, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội 15-16 độ, cao nhất 21-22 độ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, kết thúc chuỗi hanh khô.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, tuy nhiệt độ thời kỳ này giảm không sâu nhưng kèm mưa nhỏ nên cảm giác rét buốt khá rõ rệt.

Đối với khu vực Trung Trung Bộ, thời kỳ từ 5-8/1 có mưa vài nơi; sáng và đêm trời rét; từ khoảng 9-13/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; trời rét.

Các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Riêng TPHCM, khoảng từ 5-10/1 không mưa, ngày nắng và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ.

Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, trong tháng 1, không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với thời kỳ tháng 12/2024; khả năng cao gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở các tỉnh phía Bắc, khả năng tập trung trong khoảng giữa tháng 1; nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá.

Bộ Nội vụ và Bộ LĐTBXH sẽ tinh giản biên chế khi hợp nhất

Báo Lao động đưa tin Bộ Nội vụ vừa tổ chức Hội nghị giao ban triển khai Chương trình công tác năm 2025, nhiệm vụ công tác quý I/2025 của Bộ Nội vụ.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận các đơn vị trong năm 2024 đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao, góp phần tạo nên dấu ấn đậm nét, tích cực của Bộ, ngành Nội vụ, làm động lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị giao ban triển khai Chương trình công tác năm 2025, nhiệm vụ công tác quý I/2025 của Bộ Nội vụ. Ảnh: Bộ Nội vụ

Đồng thời, Bộ trưởng chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục chủ động, nỗ lực triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm nhằm hoàn thành tất cả nhiệm vụ năm 2025 bảo đảm chất lượng, tiến độ, không để xảy ra tình trạng chậm muộn.

Đề nghị các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ đến cấp ủy, các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tháng 1.2025, tạo khí thế phấn khởi, thi đua sôi nổi hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng phân công các Thứ trưởng tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2025 ngay từ đầu năm.

Phương châm là: "Rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm" đối với người đứng đầu các đơn vị và đến từng công chức, viên chức, người lao động. Từ đó, hoàn thành dứt điểm tất cả nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao năm 2025.

Đối với nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn ngành là triển khai thực hiện hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu bảo đảm chủ động, thống nhất, đồng thuận, dân chủ, công khai, minh bạch.

Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ sau khi hợp nhất yên tâm công tác, chấp hành và phát huy giá trị văn hóa cốt lõi của 2 Bộ trước khi hợp nhất.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ (sau sáp nhập); trình Bộ trưởng ban hành Quy chế làm việc của Bộ (sau sáp nhập).

Đáng chú ý, Bộ trưởng yêu cầu phải rà soát biên chế, tinh giản biên chế, triển khai bố trí nơi làm việc của công chức, viên chức bảo đảm công tác chuyên môn sau khi hợp nhất 2 Bộ.

Cảnh sát giao thông sẽ giám sát tài xế qua thiết bị giám sát hành trình

VTCnews đưa tin theo Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an), nhiệm vụ này được căn cứ theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị quyết 151/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 71/2024/TT-BCA của Bộ Công an, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Theo quy định, thiết bị giám sát hành trình được lắp trên ô tô kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ. Còn thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe được lắp trên ô tô chở người từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải (không kể chỗ ngồi của người lái xe), ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe cứu hộ giao thông đường bộ. Việc này nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ và xử lý hành vi vi phạm, quản lý nhà nước về vận tải đường bộ.

Thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái trên một ô tô kinh doanh vận tải hành khách.

Dữ liệu cũng sẽ được kết nối, chia sẻ với Bộ Giao thông Vận tải (Cục Đường bộ Việt Nam), các Sở Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan theo quy định cùa pháp luật.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc quy định nêu trên, Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe phối hợp thực hiện kết nối, tích hợp, kiểm thử và truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe về Cục.

Việc đăng ký lịch kiểm thử tích hợp, thử nghiệm tích hợp, truyền dữ liệu trên môi trường thật được hoàn thành trước ngày 25/1. Cục Cảnh sát giao thông cũng phân công bộ phận kỹ thuật hướng dẫn các đơn vị hoàn thành nội dung trên.

"Cháy" vé bay Tết, dân Hà Nội tấp nập đi biển dịp lễ

Báo Người lao động đưa tin Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật tình hình đặt chỗ và giá vé máy bay nội địa dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trong giai đoạn bắt đầu kỳ nghỉ lễ (giai đoạn từ 21-1 tới 28-1-2025), tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay từ TP HCM đến các địa phương đang tăng nhanh chóng và gần được lấp đầy; trong đó một số đường bay đã đạt trên 90% đến 100% tỉ lệ đặt chỗ, như: Hà Nội - Buôn Ma Thuột (100%), TP HCM - Huế (100%%), TP HCM - Pleiku (100%), TP HCM - Tuy Hòa (100%), TP HCM - Quy Nhơn (100%), TP HCM - Buôn Ma Thuột (100%), TP HCM - Quảng Bình (100%), TP HCM - Thanh Hóa (100%), TP HCM-Vinh (100%), TP HCM - Chu Lai, TP HCM - Quy Nhơn, TP HCM - Nha Trang, TP HCM - Huế…

Hàng không sắp bước vào mùa cao điểm.

Vào cuối kỳ nghỉ lễ (giai đoạn từ 30-1 tới 7-2) , tỉ lệ đặt chỗ đã thể hiện mức tăng cao trên các đường bay từ địa phương về lại TP HCM, trong đó, một số ngày trên các đường bay có tỉ lệ đặt chỗ đã đạt hoặc xấp xỉ 100% như từ: Pleiku, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới, Buôn Ma Thuột, Vinh… đi TP HCM.

Đối với các đường bay trục như TP HCM - Đà Nẵng, TP HCM - Hà Nội, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - TP HCM, tỉ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 25-1 đến 2-2 (tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch) đang tăng lên nhanh chóng, nhất là trên chặng TP HCM - Hà Nội, TP HCM - Đà Nẵng một số ngày cận Tết đã xuất hiện tỉ lệ cao trên 80%.

Dữ liệu khảo sát giá vé cho thấy, giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết, giá vé máy bay nhiều chặng từ TP HCM đi các tỉnh được các hãng hàng không niêm yết ở mức cao, thậm chí nhiều chặng đã "hết vé" ở hạng phổ thông.

Vi phạm giao thông, nam thanh niên đi xe máy bị phạt hơn 23 triệu đồng

Báo Tiền phong đưa tin tối 3/1, Công an huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã phát hiện, đón lõng và bắt giữ nam thanh niên lái xe máy không gắn biển số, liên tục chạy quanh các tuyến đường ở khu vực thị trấn Hai Riêng với tốc độ cao và nẹt pô.

Nam thanh niên này khai nhận tên là Nay Y.L (SN 2007, ở buôn Chao, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh) và việc chạy xe tốc độ cao, nẹt pô là để "thể hiện".

Nam thanh niên lái xe máy vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Theo xác định của công an, nam thanh niên vi phạm các lỗi: Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe; bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn, điều khiển xe không gắn biển số. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng xử phạt thêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đối với chủ xe.

Với các lỗi trên, Công an huyện Sông Hinh ra quyết định xử phạt hành chính anh Nay Y.L 23,5 triệu đồng và chủ xe 9 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 168.

Theo Nghị định 168, vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu bị phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng, hành vi điều khiển xe nhưng không có giấy phép lái xe phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, hành vi chế bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng và hành vi điều khiển xe không gắn biển số phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Riêng hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, chủ xe bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng.

BHXH Việt Nam: Tinh gọn bộ máy gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

VietNamNet đưa tin năm 2025 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cụ thể, báo cáo tổng kết ngành, ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong năm 2024, toàn ngành tiếp tục đạt nhiều dấu ấn về chuyển đổi số và chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công.

Đi cùng với tinh gọn bộ máy, BHXH Việt Nam cũng xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm (nếu có).

BHXH Việt Nam đã xác thực 89,6 triệu người, chiếm 99% số người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; là 1 trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

Cùng với việc đi đầu trong chuyển đổi số, BHXH Việt Nam cũng thực hiện tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện phân công công việc đảm bảo 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả); trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu ngày càng được nâng cao; chất lượng cán bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cấp, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, trong năm 2025 BHXH tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu.

Tiếp tục tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phân công, phân nhiệm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả" đi đôi với kiểm tra, giám sát; khen thưởng kịp thời.

Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm (nếu có); bố trí công việc phù hợp, đặc biệt chú ý đối với các vị trí công việc nhạy cảm, có nguy cơ rủi ro.

