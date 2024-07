Tin sáng 9/7: Thông tin mới nhất vụ người vợ đầu độc chồng và 3 người thân; miền Bắc oi nóng khó chịu

Tin sáng 8/7: Miền Bắc sắp bước vào đợt nắng nóng như 'đổ lửa'; hàng chục người la hét trong xe khách lao xuống ta luy âm cao tốc GĐXH - Cơ quan khí tượng nhận định nền nhiệt Bắc Bộ những ngày tới ở mức cao, có nơi nắng nóng gay gắt; Đang lưu thông trên cao tốc, xe khách bất ngờ tông hàng loạt dải phân cách rồi lao xuống rãnh thoát nước ven đường...

Đầu độc 4 người thân bằng xyanua ở Đồng Nai: Nạn nhân 18 tuổi xuất viện

Thông tin từ VTCnews, chiều 8/7, đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) thông tin bệnh nhân N.H.B.T. (18 tuổi) trong vụ đầu độc người thân bằng xyanua tại Đồng Nai đã được xuất viện. Anh T. là nạn nhân duy nhất còn sống sót trong vụ việc đầu độc gây chấn động này.

"Anh T. xuất viện vào lúc 3 giờ chiều 8/7. Hiện tại, sức khỏe anh T. đã ổn định. Đáng lý ra anh T. được về nhà vào chiều thứ Sáu tuần trước (ngày 5/7), tuy nhiên gia đình xin được ở lại bệnh viện để điều trị thêm. Đến hôm nay, khi mọi thứ ổn định, anh T. xuất viện", đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh nói thêm.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc 4 người trong gia đình bằng xyanua.

Bệnh viện cho biết sau xuất viện, anh T. vẫn cần được tiếp tục theo dõi, tập vật lý trị liệu, sử dụng thêm các điều trị bổ trợ.

Liên quan đến vụ việc, ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai thông tin, đang mở rộng điều tra vụ nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đầu độc cháu ruột 18 tuổi bằng xyanua gây xôn xao dư luận.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận đầu độc 4 người thân gồm: Chồng, cháu trai N.H.B.T. và 2 người cháu khác.

Cụ thể, tháng 6/2024, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn nên đã nảy sinh ý định dùng xyanua đầu độc con trai ruột của chị dâu là cháu N.H.B.T.

Ngày 22/6, lấy lý do thấy mặt cháu T. nhiều mụn nên Bích nói sẽ mua cho thuốc trị mụn. Tiếp đó, Bích mua thuốc dạng con nhộng ở tiệm thuốc tây về và nhét xyanua vào trong thuốc con nhộng rồi đưa cho cháu uống.

Uống xong, anh T. hôn mê, mất tri giác và được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TP.HCM). Đến cuối tháng 6, từ kết quả của Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho thấy anh T. bị ngộ độc xyanua, người thân đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 1 năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn H. (ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có 5 người tử vong gồm: Ông H., 2 người cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Tất cả các nạn nhân đều có chung biểu hiện nôn ói, chóng mặt, nhức đầu.

Cháu nội ông H. là anh N.H.B.T. được cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Diễn biến mới vụ mẹ kế nghi bạo hành con riêng của chồng

Tin từ Người lao động, ngày 8/7, một lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết trong thời gian chờ công an làm rõ việc cháu L.M.T. (10 tuổi; ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) có bị mẹ kế bạo hành hay không, chính quyền địa phương đã có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cho cháu.

"Các đoàn thể của xã Lợi An thường xuyên đến gia đình thăm hỏi, nắm tình hình cháu T. và thông tin từ người dân lân cận để kịp thời hỗ trợ, can thiệp. Công an sẽ làm việc với ông L.V.C., cha của T., trong chiều nay, phòng sẽ báo cáo kết quả về Sở LĐ-TB-XH và UBND tỉnh Cà Mau trong ngày 10/7", vị này thông tin.

Vết thương ở vùng trán của cháu T.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, lãnh đạo UBND xã Lợi An đã chỉ đạo công an xã làm rõ tin báo cháu T. có dấu hiệu bị mẹ kế là bà H.M.N. bạo hành.

Làm việc với công an, bà N. cho biết khoảng 12 giờ ngày 5/7, sau khi đi khám bệnh ở TP Cà Mau về đến nhà, bà phát hiện T. té vào đống đá khi chạy chơi. Bà N. dẫn T. đi tắm và rửa vết thương.

T. và ông C. cũng trình bày tương tự. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, L.V.T. (19 tuổi, anh ruột bé T.) khẳng định lời bà N. không đúng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 8/7 đến 18/7 ở cả ba miền

Báo Lao động đưa tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 8.7 - 18.7) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, thời tiết Bắc Bộ chuyển trạng thái nắng nóng diện rộng từ ngày 10/7.

Dự báo Hà Nội có mưa rào và dông rải rác từ đêm 13/7.

Dự báo thời tiết trong 24 đến 48 giờ tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 đến 48 giờ tới, Bắc Bộ vẫn còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to ở một số khu vực.

Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Tây Bắc Bộ, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng có nắng nóng.

Khu vực Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 10/7 đến ngày 18/7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định xu thế thời tiết đáng chú ý ở một số khu vực từ đêm 10/7 đến ngày 18/7.

Khu vực Bắc Bộ thời tiết có sự khác biệt giữa các vùng. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và phía nam Sơn La có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 14.7 nắng nóng có khả năng kết thúc.

Khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Từ khoảng đêm 13 - 15/7 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ khoảng ngày 14 - 15/7 nắng nóng dịu dần. Từ khoảng chiều tối và đêm 14/7, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ giai đoạn từ ngày 11 - 18/7 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 500 tài xế bị tước giấy phép xe trên VneID

VTCnews đưa tin ngày 8/7, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, sau 1 tuần thực hiện Thông tư 28/2024 (1/7 đến 7/7), lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm soát 26.961 trường hợp thông qua ứng dụng VneID.

Cùng thời điểm trên, cảnh sát lập biên bản 6.892 trường hợp vi phạm; tạm giữ khoảng 2.000 bằng lái các loại. Đáng chú ý, trong số đó có 499 trường hợp bị tước bằng lái xe trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNeID.

Ảnh minh họa

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết quy định cho phép kiểm tra, tước giấy tờ tài xế vi phạm thông qua môi trường điện từ, giúp hạn chế tình trạng sử dụng bằng lái xe, giấy đăng ký xe giả khi xuất trình. Đồng thời, điều này còn giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông, tránh phải mang theo quá nhiều bản cứng của giấy tờ.

Trường hợp tài xế đã bị tước, tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử mà tiếp tục vi phạm ở một địa điểm khác, lực lượng chức năng sẽ đồng thời kiểm tra trên cả hệ thống cơ sở dữ liệu, từ đó phát hiện ra tình trạng của giấy tờ đó (đã bị xử lý ở đâu, có đang bị tước, tạm giữ hay không). Tránh việc, người vi phạm đã bị tước giấy tờ trên môi trường điện tử, vẫn dùng giấy tờ bản cứng để xuất trình.

Đã có ca tử vong do bạch hầu, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, phát hiện sớm, xử lý triệt để ổ dịch

Báo Sức khỏe và Đời sống cập nhật tin từ Cục Y tế dự phòng chiều 8/7 đã có văn bản gửi Sở Y tế Nghệ An và Sở Y tế Bắc Giang về việc chủ động tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu.

Văn bản do TS Hoàng Minh Đức - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ký ban hành cho biết, theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An (huyện Kỳ Sơn) đã ghi nhận trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu và trường hợp mắc bệnh tại tỉnh Bắc Giang (huyện Hiệp Hòa) có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong nêu trên.

Ảnh minh họa

Trước đó, như Báo Sức khỏe và Đời sống đã thông tin, tại Nghệ An, một cô gái 18 tuổi tại Nghệ An vừa được xác định tử vong do bệnh bạch hầu, đây là ca bệnh đầu tiên tại địa phương này trong nhiều năm trở lại đây.

Còn ca bệnh tại Bắc Giang, theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, ngày 7/7/2024, trường hợp Moong Thị Biên, 18 tuổi, tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (thường trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) có kết quả xét nghiệm dương tính với Bạch hầu. Đây là 1 trong 2 trường hợp có tiếp xúc gần với ca tử vong do bệnh Bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.