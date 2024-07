Tin sáng 4/7: Những trường hợp nào sẽ bị khoá căn cước điện tử từ tháng 7/2024? Đôi vợ chồng hành hạ cô gái 22 tuổi ở TP Thủ Đức khai gì?

Những trường hợp nào sẽ bị khóa căn cước điện tử từ tháng 7/2024?

Theo Luật Căn cước 2023, mỗi công dân Việt Nam sẽ được cấp một căn cước điện tử. Mẫu căn cước điện tử mới hiện nay đang dần thay thế cho thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, chứng minh thư cũ.

Thẻ căn cước điện tử được gắn với một chíp điện tử. Thẻ căn cước điện tử sẽ thể hiện các thông tin của cá nhân bao gồm danh tính điện tử: số định danh cá nhân; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; ảnh khuôn mặt… Cùng với đó là một số thông tin cá nhân khác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Bên cạnh đó, căn cước điện tử còn có thể tích hợp được các thông tin như: Thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định… giúp người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch, hoạt động khác.

Căn cứ theo Khoản 1 (Điều 34, Luật Căn cước 2023), nếu thuộc 1 trong 4 trường hợp dưới đây, công dân sẽ bị khóa căn cước điện tử:

- Khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa.

- Khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia.

- Khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước.

- Khi người được cấp căn cước điện tử chết.

Mới đây Bộ Công An đã ban hành mẫu thẻ căn cước mới. Theo Thông tư số 16/2024/TT-BCA, mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước mới sẽ được sử dụng từ ngày 1/7/2024.

Lời khai của đôi vợ chồng hành hạ cô gái 22 tuổi ở TP Thủ Đức

Vợ chồng Nguyễn Thanh Đức - Nguyễn Thị Thu Vân tại cơ quan công an. Ảnh: Theo SGGP

Liên quan hành vi tàn nhẫn của đôi vợ chồng hành hạ cô gái 22 tuổi ở Thủ Đức, theo Báo SGGP, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Đức (SN 1983) và Nguyễn Thị Thu Vân (vợ Đức, SN 1989, cùng ngụ tỉnh Khánh Hòa, trú TP Thủ Đức) thừa nhận hành vi gây ra những vết thương với chị H (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Phú Yên).

Qua điều tra xác định, khoảng 6/2021, chị H thuê phòng trọ ở đường số 3 (phường 9, quận Gò Vấp) để ở. Tại đây, chị H có quen biết với vợ chồng Đức – Vân.

Cùng thời gian này, chủ nhà trọ nơi chị H ở không cho chị này ở vì chị không có tiền trả. Vợ chồng Đức – Vân bàn với nhau cho chị H về nhà sống chung để giúp việc nhà và hứa coi chị này như thành viên trong gia đình nên chị đồng ý.

Quá trình chung sống, vợ chồng Đức – Vân và chị H xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt như chuyện giặt quần áo không sạch, làm việc nhà không đúng ý nên chị H nhiều lần bị đánh nhưng không gây thương tích.

Ngày 11/6, do bực tức trong nói chuyện, Đức dùng kìm sắt đập vào miệng chị H làm chị gãy răng cửa, dập lưỡi; đồng thời Đức đạp nhiều cái vào ngực, bụng chị H.

Ngày 13/6, Vân dùng chày bằng gỗ đập vào mắt cá chân chị H; dùng tay và kẹp inox nhéo vào bộ phận nhạy cảm của chị H.

Trưa 17/6, chị H bỏ trốn rồi đón xe đò về quê tỉnh Phú Yên. Ngày 24/6, chị H được gia đình đưa trở lại TPHCM và đến công an trình báo.

Cơ quan chức năng xác định, chị H bị nhiều vết thương ở cổ, chân, tay và nhiều bộ phận nhạy cảm; gãy 9 xương sườn. Qua điều tra, công an đã bắt giam vợ chồng Đức – Vân về tội "hành hạ người khác".

Tàu cá bị đâm chìm trên biển, 4 ngư dân Quảng Ngãi thoát nạn

Bộ đội Biên phòng kiểm tra vết thương trên đầu ngư dân. Ảnh: VOV

Theo VOV, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp Cảng vụ Hàng hải xác minh vụ việc tàu cá của tỉnh này bị một tàu vận tải không rõ số hiệu đâm chìm trên biển, 4 ngư dân trên tàu cá may mắn thoát nạn.

Trước đó, lúc 00h42 ngàỵ 27/6, trong lúc tàu cá QNg- 95410- TS đang trên đường về đảo Lý Sơn, khi tàu đi đến vị trí cách Đông Nam đảo Lý Sơn khoảng 15 hải lý thì va chạm với tàu hàng (không rõ số hiệu), di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc.

Vụ va chạm khiến tàu cá QNg- 95410- TS bị lật và chìm hoàn toàn, 4 thuyền viên thoát được ra bên ngoài và được tàu cá QNg - 92737 - TS do ông Phạm Tám ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi tiếp cận cứu vớt an toàn. Do đêm tối, tầm nhìn hạn chế nên thuyền trưởng và các thuyền viên không nhìn thấy và nhận dạng được tàu vận tải nói trên.

Lúc 09 giờ ngày 27/6, tàu cá QNg- 92737- TS đã đưa 04 ngư dân của tàu cá QNg - 95410 - TS về đến Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ an toàn.

Tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi làm việc với chủ tàu và các ngư dân để xác minh thông tin, đồng thời đề nghị Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi phối hợp xác minh hành trình của các tàu vận tải hoạt động qua lại khu vực và thời gian nêu trên; trong quá trình kiểm tra, kiểm soát phương tiện ra, vào cảng, kịp thời phát hiện tàu vận tải có dấu hiệu xảy ra va chạm để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

TPHCM chính thức công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2024

TPHCM công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập.

Chiều 3/7, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn lớp 10 của hơn 100 trường công lập. Năm nay, TPHCM có hơn 98.000 học sinh dự thi vào lớp 10.

Ở môn Ngữ văn, mức điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 7 với 9.182 em. Bên cạnh đó, mức 7,25 điểm có 6.952 em đạt được; mức 7,5 điểm có 7.509 em. Ngoài ra, môn này ghi nhận 3 thí sinh bị 0,25 điểm; 13 thí sinh bị 0,5 điểm; 21 thí sinh nhận 0,75 điểm và 36 thí sinh bị 1 điểm...

Môn Toán có 49 thí sinh đạt điểm 10 và 31 thí sinh đạt điểm 9,75. Đồng thời, môn này có 132 thí sinh đạt 9,5 điểm; 123 thí sinh đạt 9,25 điểm; 276 thí sinh đạt 9 điểm. Mức điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 5, với 7.150 em. Môn này cũng ghi nhận 123 thí sinh bị 0,25 điểm; 142 thí sinh bị 0,5 điểm; 188 thí sinh 0,75 điểm; 256 thí sinh 1 điểm...

Còn môn tiếng Anh có 1.707 thí sinh đạt điểm 10 và 3.158 thí sinh đạt 9,75. Bên cạnh đó, môn tiếng Anh ghi nhận 2 thí sinh chỉ được 0,25 điểm, 4 thí sinh 0,5 điểm, 13 thí sinh 0,75 điểm và 40 thí sinh bị điểm 1...

Theo VietNamNet, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn cao nhất thành phố với 3 nguyện vọng lần lượt là: 24,25 - 25,25 - 26. Dù vậy, so với năm ngoái, điểm chuẩn NV1 năm nay của trường giảm 1,25 điểm.

Các trường có điểm chuẩn giảm sâu so với năm ngoái như các trường THPT: Bùi Thị Xuân, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Khuyến giảm 1,25 điểm;

Trường THPT Bình Phú, Dương Văn Thì, Võ Thị Sáu, Gia Định, Ngô Quyền giảm 1,5 điểm;

Trường THPT Giồng Ông Tố, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du giảm 1,75 điểm; Trường THPT Phước Long giảm 2,25 điểm; Nguyễn Chí Thanh giảm 2 điểm. Hàng chục trường khác có điểm chuẩn giảm từ 0,25-1 điểm.

Ngược lại, cũng có nhiều trường điểm chuẩn tăng so với năm ngoái. Trong đó, Trường Năng khiếu TDTT Bình Chánh tăng 2,5 điểm; Quang Trung, Lê Minh Xuân tăng 1,75 điểm; Ngô Gia Tự tăng 2 điểm;

Các Trường THPT Phước Kiển, Nguyễn Văn Cừ, THPT Phú Hoà, Củ Chi, Phong Phú, Vĩnh Lộc, Bình Chánh tăng 1,5 điểm...

Riêng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa được tách từ Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa lần đầu tuyển sinh lớp 10 có điểm chuẩn 20.

Không may làm vỡ nhiệt kế, người phụ nữ bị thủy ngân "chui" vào ngón tay

Hình ảnh các hạt thủy ngân trong ngón tay bệnh nhân H. Ảnh: BNCC

Thông tin từ BV Bạch Mai cho biết, Trung tâm chống độc của bệnh viện mới tiếp nhận một bệnh nhân bị ngộ độc thủy ngân do sử dụng nhiệt kế thủy ngân sai cách.

Theo lời bệnh nhân L.T.H (34 tuổi, ở Hải Phòng), đêm 24/6, con chị H bị sốt nên chị lấy nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ cho con. Khi vẩy nhiệt kế, không may nhiệt kế bị vỡ và đâm trực tiếp vào ngón tay thứ 2 của bàn tay trái.

Sau 1-2 hôm, ngón tay trỏ của chị H bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bầm tím. Chị H tự mua thuốc về uống thì thấy tình trạng không thuyên giảm nên đã đến bệnh viện địa phương để thăm khám và điều trị.

Chị H cho biết, bản thân cũng biết thủy ngân là kim loại nặng, có chất độc, nhưng không nghĩ lại độc đến mức như vậy. Chính vì vậy chị đã chủ quan, không đi khám ngay khi bị nhiệt kế đâm vào tay.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến (Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai) cho biết, bệnh nhân H được chuyển đến từ bệnh viện địa phương trong tình trạng ngón 2 bàn tay trái sưng nề, có dấu hiệu của nhiễm khuẩn, nghi ngờ có hạt thủy ngân bên trong ngón tay. Kết quả chụp X-quang từ bệnh viện tuyến dưới cho thấy, hình ảnh ngón 2 bàn tay trái chứa nhiều hạt thủy ngân.

"Các bác sĩ của Trung tâm chống độc đã sử dụng kháng sinh để điều trị cho bệnh nhân. Đồng thời xét nghiệm để xác định lượng thủy ngân trong máu bệnh nhân. Sau đó, chúng tôi đã hội chẩn với các bác sĩ của chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ để tiến hành phẫu thuật và gắp hạt thủy ngân còn sót lại trong ngón tay của bệnh nhân H.

Hiện bệnh nhân H đã tỉnh táo, không còn sốt, ngón tay không còn chứa hạt thủy ngân, bệnh nhân đã đỡ đau hơn rất nhiều. Dự kiến bệnh nhân sẽ được ra viện trong thời gian tới", bác sĩ Nguyễn Mạnh Chiến thông tin.