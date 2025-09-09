Tin sáng 9/9: Xử phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc ở miền Bắc; bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TP.HCM
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới từ ngày 15/9. Điều tra vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TPHCM đăng tải gây xôn xao trên mạng xã hội, công an đã bắt 4 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Từ 9/9 xử phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc ở miền Bắc
Tối 8/9, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin trên VTC News, đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới từ ngày 15/9. Từ 0h ngày 9/9, lực lượng CSGT tổ chức xử phạt vi phạm kết hợp với tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành.
Cục CSGT tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới; đề xuất đơn vị quản lý lắp các cột "H" báo hiệu lý trình của đường, tại dải phân cách cứng giữa hai chiều đường xe chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Ngoài ra, Cục CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và dữ liệu đầu – cuối của phương tiện lưu thông trên tuyến (qua hệ thống thu phí không dừng VETC) để xác định tốc độ xe, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và xử lý vi phạm.
Bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TP.HCM
Ngày 8/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với Hứa Duy Phương (SN 1987, cư trú tại TPHCM) cùng 3 người khác để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Thông tin trên Đời sống & Pháp luật.
Công an xác định Phương và 3 người này là nhóm nghi phạm gây ra vụ ẩu đả tại quán ăn trên đường số 7, phường An Lạc, quận Bình Tân (cũ) có sự xuất hiện của nhóm nghệ sĩ và YouTuber.
Trước đó, ngày 6/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người ẩu đả tại quán ăn; trong đó có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ như H.L., V.V.L.T, (nghệ danh L.T.) và các YouTuber. Clip thể hiện một nhóm người lời qua tiếng lại rồi xảy ra xô xát tại quán ăn nói trên. Trong clip có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ và YouTuber. Trong lúc ẩu đả, một nam thanh niên bị thương nặng, gục xuống bàn.Các đoạn clip đăng tải nhận được khá nhiều bình luận chia sẻ. Hầu hết mọi người đều mong cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026
Bộ Công Thương sẽ triển khai thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026, thử nghiệm chính thức từ giữa năm và áp dụng mở rộng từ tháng 8/2027. VTC News đưa tin.
Lộ trình thí điểm giá điện hai thành phần được Bộ Công Thương nêu tại dự thảo Quyết định đang lấy ý kiến, với 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 - từ năm 2025 đến giữa năm 2026 - áp dụng cho khách hàng sản xuất đang thực hiện cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn.
Ở giai đoạn này, Bộ Công Thương sẽ khảo sát, thu thập toàn bộ dữ liệu đo đếm như sản lượng điện của toàn bộ khách hàng, dữ liệu về đặc điểm sử dụng điện... làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện hai thành phần phù hợp với thông số đầu vào; phân tích và đề xuất sơ bộ đối tượng khách hàng sẽ được áp dụng thử nghiệm chính thức. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về giá bán lẻ điện cũng sẽ được xây dựng.
Giai đoạn 2 (từ tháng 1/2026 đến tháng 6/2026) - sẽ truyền thông và thí điểm trên giấy, cơ quan chức năng sẽ phát hành hóa đơn song song (không áp dụng cho thanh toán thực tế) với toàn bộ khách hàng được áp dụng, kèm theo hướng dẫn về giá bán lẻ điện hai thành phần. Các hội thảo, truyền thông đa phương tiện sẽ được tổ chức...
Giai đoạn 3 - thử nghiệm chính thức từ tháng 7/2026 đến tháng 7/2027, gồm thanh toán thực tế theo biểu giá bán lẻ điện hai thành phần cho các đối tượng khách hàng được lựa chọn thử nghiệm; từ đó theo dõi, đánh giá mức độ thay đổi phụ tải, hành vi sử dụng điện và phản ứng của khách hàng, doanh thu bán điện, nghiên cứu điều chỉnh các thành phần trong cấu trúc biểu giá bán lẻ điện hai thành phần...
Giai đoạn 4 (từ tháng 8/2027), Bộ Công Thương dự kiếnđánh giá và mở rộng, tổng kết hiệu quả tài chính, kỹ thuật và hành vi sử dụng điện của khách hàng.
2 mẹ con ở Cà Mau bị ong đốt, 1 người tử vong
Ngày 8/9, một lãnh đạo của UBND xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 mẹ con bị ong vò vẽ đốt dẫn đến 1 người tử vong. Người Lao Động đưa tin.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/9, bà D.T.Q. (SN 1990; ngụ xã Khánh Lâm) dẫn theo con trai là bé T.V.P. (SN 2022) đem cơm cho chồng đang đi làm. Trên đường trở về nhà, cả 2 không may bị ong vò vẽ đốt nhiều vết vào cơ thể. Phát hiện vụ việc, người dân lập tức đưa 2 mẹ con bà Q. đến cơ sở y tế cấp cứu. Tuy nhiên, bà Q. đã tử vong sau đó; còn bé P. đang được điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau.
Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cho hay bé P. bị ong vò vẽ đốt hơn 50 vết, tình hình sức khỏe đã tạm ổn.
Hôm nay (9/9) miền Bắc dự báo sẽ có mưa to đến rất to
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay (9/9), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngoài ra, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to trong 2 ngày tới.
Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 26-34 độ.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-35 độ.
Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; từ chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 25-34 độ.
Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-34 độ.
Duyên hải Nam Trung Bộ êm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 24-34 độ.
Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.
Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.
