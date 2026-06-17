Tin sao 17/6: Phương Oanh gây chú ý với 'giao diện' mới, Tóc Tiên ngày càng gợi cảm

4 giờ trước

GĐXH - Ngọc Nga không chỉ là người mẫu nổi tiếng mà còn là diễn viên được khán giả yêu mến trong thập niên 2000 với nhiều bộ phim ăn khách. Hiện tại, sau 21 năm kết hôn, cuộc sống của người đẹp ra sao?