Tin sao 18/6: Phương Oanh rạng rỡ bên hai con, chị em Nam Anh - Nam Em trước thềm chung kết hoa hậu

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi gây chú ý khi vừa chia sẻ loạt ảnh chụp tại buổi khởi động Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026. Tại sự kiện này, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi được nhắc đến với những thay đổi trong cuộc sống sau một năm đương nhiệm, trong đó có việc hỗ trợ gia đình cải thiện điều kiện kinh tế.