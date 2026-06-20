Tin sao 20/6: Khổng Tú Quỳnh 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35, Hồ Ngọc Hà gây chú ý với phụ kiện xa xỉ

Trên trang cá nhân, Nam Anh vừa dăng hình ảnh kèm bài viết sau đêm Chung kết Miss Cosmo TP.HCM. "Chiếc vương miện hôm nay là thành quả của tình yêu thương mọi người dành cho Lệ Nam, sự tin tưởng và đồng hành từ rất nhiều người trên hành trình vừa qua", Nam Anh viết.

