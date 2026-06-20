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Tin sao 20/6: Khổng Tú Quỳnh 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35, Hồ Ngọc Hà gây chú ý với phụ kiện xa xỉ

Thứ bảy, 19:03 20/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đầy gợi cảm khi tham dự sự kiện thời trang, trong khi đó Hồ Ngọc Hà - Kim Lý gây chú ý bởi những phụ kiện xa xỉ hàng tỷ đồng.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 1.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vừa chia sẻ hình ảnh trong sự kiện thời trang. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút lượt tương tác lớn từ khán giả với nhiều bình luận tích cực.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 2.

Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, gợi nhớ hình ảnh “Công chúa dâu tây” từng làm nên tên tuổi một thời.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 3.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa khiến cộng đồng mạng trầm trồ khen ngợi bởi thời trang tô điểm phong cách bằng dây chuyền và vòng tay xa xỉ khi cùng ông xã Kim Lý dự sự kiện ở Singapore.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 4.

Sánh vai bà xã, diễn viên Kim Lý mặc suit lịch lãm.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, Nam Anh vừa dăng hình ảnh kèm bài viết sau đêm Chung kết Miss Cosmo TP.HCM. "Chiếc vương miện hôm nay là thành quả của tình yêu thương mọi người dành cho Lệ Nam, sự tin tưởng và đồng hành từ rất nhiều người trên hành trình vừa qua", Nam Anh viết.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 6.

Trong đêm Chung kết Miss Cosmo TP.HCM, chị em sinh đôi Nam Anh và Nam Em đã giành được 2 giải thưởng quan trọng nhất. Nam Anh nhận được vương miện Hoa khôi còn Nam Em trở thành Á khôi, và hai chị em sẽ tiếp tục dắt tay nhau tham gia Miss Cosmo Vietnam 2026.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Long bày tỏ bất ngờ trước sự cuốn hút của 'chàng gốm' Kim Bum sau khi gặp anh tại Beauty Summit 2026.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 8.

Theo nhà thiết kế Đỗ Long, anh và Kim Bum ngồi chung bàn tiệc ở khu vực khách mời VIP, đồng thời tham gia một số hoạt động giao lưu. Thời gian gặp gỡ không quá dài nhưng đủ để nhà tạo mốt cảm nhận được sự chuyên nghiệp, thân thiện của tài tử Hàn.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 9.

Ca sĩ Hồ Việt Trung chia sẻ khoảnh khắc cùng Saka Trương Tuyền hạnh phúc trong ngày con đầy tháng.

(Ảnh FB nhân vật)

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 10.Tin sao 18/6: Phương Oanh rạng rỡ bên hai con, chị em Nam Anh - Nam Em trước thềm chung kết hoa hậu

GĐXH - Hai chị em sinh đôi Nam Anh và Nam Em nêu quyết tâm trước thềm chung kết cuộc thi Miss Cosmo TP.HCM 2026, trong khi đó diễn viên Phương Oanh rạng rỡ bên hai con Jimmy và Jenny.

Khổng Tú Quỳnh tỏa sáng như công chúa dâu tây ở tuổi 35 , Hồ Ngọc Hà gây chú ý - Ảnh 11.Quý Hoàng (NSƯT Đức Hùng) bị bắt khi đang 'phê' ma túy trong 'Lửa trắng'

GĐXH - Công an ập vào phòng và chứng kiến cảnh Quý Hoàng đang ở trong tình trạng phê thuốc, hoàn toàn không biết gì.

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