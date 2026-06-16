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Tin sao 16/6: Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26, Võ Lê Quế Anh nhan sắc 'cực phẩm'

Thứ ba, 17:21 16/06/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Tiểu Vy chào hè bằng hình ảnh đầy gợi cảm, trong khi đó Võ Lê Quế Anh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước nhan sắc "cực phẩm".

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 1.

Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chào hè đầy gợi cảm trên trang cá nhân. Người đẹp ghi điểm nhờ phong thái tự tin, vẻ đẹp hiện đại và thần sắc ngày càng chín muồi theo thời gian.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 2.

Tiểu Vy lựa chọn trang phục gợi cảm, tôn lên đường cong quyến rũ. Nhiều khán giả nhận xét rằng Tiểu Vy ngày càng đẹp theo cách rất riêng, cô luôn giữ vững phong độ về sắc vóc, biểu cảm của một hoa hậu.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 3.

Hoa hậu Võ Lê Quế Anh khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo nhưng cũng đầy quyến rũ trong loạt ảnh mà cô mới chia sẻ trên trang cá nhân.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 4.

Quế Anh sinh năm 2001 tại Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng), cô sở hữu chiều cao 1,72 m. Người đẹp từng giành vương miện Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 5.

Trên trang cá nhân, ca nương Kiều Anh vừa chia sẻ những hình ảnh tại sự kiện giới thiệu MV "Lá ngọc cành vàng". Buổi ra mắt MV của Kiều Anh có sự góp mặt của người thân, bạn bè và những đồng nghiệp của cô là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 6.

Ca nương Kiều Anh cũng chia sẻ, cô luôn được lòng nhà chồng, một gia đình trí thức nổi tiếng ở Hà Nội, nhờ sống chân thành và luôn nhìn vào điểm tích cực của mỗi người.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 7.

Ngày 16/6, Mạc Hồng Quân đăng tải bài viết kỷ niệm 10 năm cưới Kỳ Hân. Cầu thủ 34 tuổi chia sẻ dòng trạng thái kèm ảnh cưới của hai người: "10 năm… vui có buồn cũng không thiếu. Nhưng luôn luôn cùng nhau”.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 8.

Ca sĩ Lương Bích Hữu nhận "mưa lời khen" trong khoảnh khắc mới nhất. Nhiều khán giả nhận xét Lương Bích Hữu ở thời điểm hiện tại ngày càng xinh trẻ.

(Ảnh FB nhân vật)

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 9.Tin sao 15/6: 'Chị đẹp' Minh Hằng xúc động đón sinh nhật sớm, MONO sắp phát hành MV 'Công Tử Văn Thơ'

GĐXH - Ca sĩ Minh Hằng xúc động khi ông xã và hội bạn thân tạo bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cho cô, trong khi MONO thông báo ngày ra mắt MV mới.

Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm tuổi 26 và nhan sắc ' cực phẩm ' của Võ Lê Quế Anh - Ảnh 10.Ca nương Kiều Anh 'Lá ngọc cành vàng', tuổi 32 sống viên mãn bên chồng gia thế

GĐXH - Ca nương Kiều Anh xuất thân trong gia đình nhiều đời theo nghiệp ca trù, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc ổn định cô còn có cuộc sống hôn nhân đáng ngưỡng mộ.

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