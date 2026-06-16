Tin sao 16/6: Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26, Võ Lê Quế Anh nhan sắc 'cực phẩm'

Trên trang cá nhân, ca nương Kiều Anh vừa chia sẻ những hình ảnh tại sự kiện giới thiệu MV "Lá ngọc cành vàng". Buổi ra mắt MV của Kiều Anh có sự góp mặt của người thân, bạn bè và những đồng nghiệp của cô là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.