Tin tối 11/2: CSGT Hà Nội khẳng định không gọi điện hướng dẫn người dân tích điểm bằng lái; Diễn biến mới vụ nam shipper bị người đi xe sang Lexus hành hung

Diễn biến điều tra vụ nam shipper bị tài xế ô tô Lexus hành hung ở Hà Nội

Nam shipper bị người đi ô tô Lexus hành hung tới tấp.





Liên quan vụ nam shipper bị tài xế Lexus đánh tới tấp ở phường Yên Phụ, trưa 11/2, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết quận đã chỉ đạo công an quận khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Theo vị lãnh đạo, Công an phường Yên Phụ đã mời tài xế Lexus, nam shipper và những nhân chứng đến trụ sở để làm việc, ghi nhận lời khai.

Danh tính người đánh nam shipper chưa được thông tin.

Trước đó trưa 10/2, anh Nguyễn Xuân Hưng đi giao bánh từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm thì va chạm với một chiếc Lexus.

Ngay sau đó, những người trên ô tô chửi bới anh Hưng, còn tài xế chiếc xế hộp lao tới đấm nam shipper tới tấp. Người này còn dùng mũ bảo hiểm của anh Hưng để đánh nạn nhân đến mức vỡ mũ.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân hoàn toàn "chịu trận", không chút phản kháng.

Trong khi đó, nhân chứng vụ việc kể lại, sau khi người đàn ông đánh người, một phụ nữ từ chiếc Lexus đi xuống đưa cho anh Hưng 500.000 đồng nhưng nạn nhân cương quyết từ chối.

Sau vụ việc, anh Hưng bị bầm tím mắt, mệt mỏi, đau đầu, liên tục chảy máu mũi. Cũng theo nhân chứng, nam shipper bị khiếm khuyết ở bàn tay do trước đó bị tai nạn lao động.

Trưa 11/2, anh Hưng kể, tài xế Lexus "vừa bước xuống nói được vài câu là lao vào đánh". Nạn nhân đang được lực lượng chức năng đưa đi giám định thương tật.

Theo anh Hưng, đến trưa nay, những người trên xe Lexus chưa liên lạc gì với anh để gửi lời hỏi thăm hay xin lỗi.

CSGT Hà Nội khẳng định không gọi điện hướng dẫn người dân tích điểm bằng lái

Một tài xế xuất trình cho CSGT kiểm tra giấy phép lái xe trên VNeID. Ảnh: Đình Hiếu/Vietnamnet

Ngày 11/2, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới là mạo danh cán bộ công an để hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện trực tiếp đến số điện thoại cá nhân, tự xưng cán bộ công an để tạo niềm tin, sau đó yêu cầu người dân đến trụ sở công an gần nhất để bổ sung, cập nhật dữ liệu giấy phép lái xe.

Nếu người dân không thể sắp xếp thời gian, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ làm việc qua điện thoại, yêu cầu tải ứng dụng, truy cập đường dẫn giả mạo để đánh cắp thông tin.

Phòng CSGT Hà Nội khẳng định, điểm giấy phép lái xe sẽ được tự động cập nhật khi công dân sử dụng dịch vụ công mức độ 2, không có bất kỳ yêu cầu nào về việc cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin qua điện thoại.

Theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, mỗi giấy phép lái xe có 12 điểm. Khi người điều khiển phương tiện vi phạm, số điểm sẽ bị trừ tương ứng với mức độ vi phạm.

Nếu trong vòng 12 tháng kể từ lần vi phạm gần nhất mà người điều khiển phương tiện không bị trừ thêm điểm, hệ thống sẽ tự động phục hồi về 12 điểm.

Tuy nhiên, nếu bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe sẽ bị tạm giữ và người vi phạm phải thi lại lý thuyết sau 6 tháng để được cấp lại toàn bộ 12 điểm.

Việc trừ điểm là biện pháp quản lý, không đồng nghĩa với việc tước giấy phép lái xe, nhưng trong một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng, giấy phép có thể bị thu hồi hoặc tạm giữ theo quy định.

Cũng theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội, không chuyển tiền theo yêu cầu, không tải về ứng dụng lạ hoặc truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh và phản ánh.

Giá vàng tăng mạnh chưa từng có

Giá vàng SJC lập đỉnh mới.

Lúc 9h30 sáng nay (11/2), giá vàng SJC tăng không ngừng lên hơn 93 triệu đồng/lượng, cao nhất mọi thời đại. Vàng nhẫn lập kỷ lục mới về giá hằng ngày, hiện giá cao nhất giao dịch ở mức 89,1 - 93,05 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 90,1 - 93,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý… cũng niêm yết mức giá này.

Đây là kỷ lục mới của giá vàng SJC sau khi lập đỉnh vào tháng 10/2024 lên tới 92,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tiếp tục phá các kỷ lục mới vừa được lập. Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 89,1 - 93,05 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,8 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, giá mua vào chỉ tăng 250.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Theo đó, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này nới rộng khoảng cách mua vào - bán ra lên 3,95 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Như vậy, chỉ từ hôm qua đến nay, giá vàng trong nước tăng gần 3 triệu đồng/lượng. Riêng với vàng nhẫn, mỗi ngày giá lại lập kỷ lục mới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tiếp tục lập kỷ lục với mức 2.934 USD/ounce. Giá vàng thế giới tương đương 90 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện chỉ cao hơn giá vàng thế giới hơn 3 triệu đồng/lượng. Hồi đầu năm 2024, giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn giá vàng thế giới trên 10 triệu đồng/lượng và có thời điểm, chênh lệch lên tới 18-20 triệu đồng/lượng.

Sau đó, Ngân hàng Nhà nước đã phải triển khai các phương án can thiệp thị trường nhằm thu hẹp và kiểm soát chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước với giá vàng thế giới ở mức phù hợp.

Dừng đèn đỏ đè vạch có bị phạt như lỗi vượt đèn đỏ?

Chủ phương tiện dừng đèn đỏ đè vạch dừng sẽ bị phạt lỗi không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường.





SKĐS - Quy định pháp luật hiện hành không cấm việc dừng xe để mặc áo mưa, nhưng nếu dừng xe tại vị trí không cho phép, gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, lái xe có thể bị xử phạt tối đa 14 triệu đồng.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025, trong đó một số lỗi gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông có mức xử phạt tăng cao hơn so với quy định cũ như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều...

Với quy định dừng đèn đỏ, nhiều người dân còn băn khoăn về hành vi vi phạm "Dừng đèn đỏ đè lên vạch kẻ đường" và "vượt đèn đỏ" có bị xử phạt như nhau hay không?

Tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, có hiệu lực từ 1/1/2025 quy định về việc chấp hành báo hiệu đường bộ. Cụ thể, tín hiệu đèn giao thông có 03 màu, gồm: màu xanh, màu vàng, màu đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian.

Trong đó, tín hiệu đèn màu xanh là được đi, tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng, tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Theo đó, lỗi vượt đèn đỏ được hiểu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đây là hành vi người điều khiển phương tiện không dừng lại khi đèn đỏ, mà tiếp tục di chuyển, vượt lên. Đối với trường hợp người chạy xe dừng đèn đỏ đè vạch dừng sẽ bị phạt lỗi không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Ngoài ra, tại Nghị định 168 đã quy định rõ từng trường hợp và mức xử phạt tương ứng với 2 hành vi trên. Cụ thể, đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường (bao gồm lỗi đè vạch dừng đèn đỏ) sẽ bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng (quy định tại Điều 7 Nghị định 168).

Trong trường hợp người điều khiển xe máy đè vạch dừng đèn đỏ mà gây tai nạn giao thông, sẽ bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với ô tô, mức phạt tiền đối với hành vi này là từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, trường hợp đè vạch khi dừng đèn đỏ mà gây tai nạn giao thông phạt tiền từ 20 - 22 triệu đồng nếu gây tai nạn giao thông (quy định tại Điều 6 Nghị định 168).

Với lỗi vượt đèn đỏ, đối với xe máy, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trường hợp vượt đèn đỏ gây tai nạn, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng.

Đối với ô tô, phạt tiền từ 18 - 20 triệu đồng đối với người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trường hợp vượt đèn đỏ gây tai nạn, người điều khiển phương tiện bị phạt tiền từ 20 -22 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị trừ điểm giấy phép lái xe tùy từng trường hợp.

Hà Nội: Không tổ chức hoạt động ngoài trời cho học sinh khi rét đậm, rét hại

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường trực thuộc, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên yêu cầu tăng cường biện pháp bảo vệ sức khỏe học sinh trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại.

Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị, nhà trường phối hợp với cơ quan y tế địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về cách bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh.

Các đơn vị, nhà trường cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ sáng hằng ngày. Căn cứ vào thông tin này, thủ trưởng các đơn vị, trường học được phép chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học. Học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C; học sinh trung học cơ sở được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°C.

Trong trường hợp cha mẹ học sinh vì lý do bất khả kháng, không có điều kiện trông con, nhà trường cần có phương án đón và chăm sóc học sinh tại trường bảo đảm an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường kiểm tra, rà soát và sửa chữa kịp thời phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng, giữ ấm cho học sinh. Các trường có tổ chức bán trú cần đặc biệt quan tâm bảo đảm cơm, thức ăn, nước uống nóng sốt; chỗ nghỉ trưa đủ ấm. Các trường, nhóm lớp mầm non cần có nước ấm để chăm sóc trẻ em. Trong những ngày rét đậm, rét hại, các nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục.

Căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các đơn vị có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Trước đó, ngày 10/2, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 393/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại. Trong đó, thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho học sinh, đảm bảo đủ điều kiện giữ ấm trong lớp học; phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn giáo viên, cán bộ y tế trường học tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về cách bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh; xem xét phương án điều chỉnh lịch học trong trường hợp nhiệt độ xuống quá thấp theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Y tế theo dõi sát tình hình thời tiết, diễn biến rét đậm, rét hại để có khuyến cáo kịp thời cho người dân; chỉ đạo cơ sở y tế ở thành phố bảo đảm bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để xử lý kịp thời trường hợp cấp cứu thường gặp; tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân, bảo đảm phòng chống rét cho người bệnh, người nhà người bệnh trong quá trình khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai biện pháp bảo đảm sức khỏe nhân dân, người lao động cho các đối tượng; tuyên truyền để người dân tuyệt đối không sử dụng than củi, than tổ ong để đốt và sưởi ấm trong phòng kín. Nếu thời tiết quá lạnh buộc phải sử dụng than thì chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, cần mở hé cửa để đảm bảo thông khí và chỉ sưởi ấm khi mọi người còn thức; không dùng sưởi qua đêm và đóng kín cửa phòng...

Chốt ngày thông xe cầu vượt 'dở dang' nhiều năm tại Hà Nội

Chỉ vài trăm mét có tới 2 điểm giao cắt khiến việc lưu thông của phương tiện qua khu vực này thường xuyên gặp khó khăn.





Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết vướng mắc tại nút giao đường Phan Trọng Tuệ (đường 70) chậm nhất trong tháng 6/2025 và hoàn thành xây dựng nút giao với đường Phan Trọng Tuệ trong năm 2025.

Đây là một trong những dự án gây hệ lụy lâu dài trên địa bàn TP Hà Nội khi đoạn đường Phạm Tu đã đưa vào khai thác 5 năm, nhưng cầu vượt (đoạn nút giao Phạm Tu - đường 70 - Phúc La) vẫn không thể triển khai do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Nút giao này có vai trò vô cùng quan trọng với giao thông trong khu vực, trung chuyển các mạch lưu thông từ bốn hướng tuyến: đường trục phía Nam; đường 70 - Phan Trọng Tuệ; đường Phạm Tu; đường Phùng Hưng.

Tuy nhiên, do thiếu đồng bộ trong hạ tầng, nhiều năm qua nút giao này đã trở thành điểm nóng ùn tắc của thành phố, gây khó khăn cho người dân lưu thông. Đặc biệt, trong những ngày có mưa lớn, nút giao này ùn tắc kinh hoàng, khiến người dân bức xúc.

Ghi nhận của PV tại khu vực này, trên tuyến đường Phạm Tu, chỉ 200 - 300m nhưng có tới hai nút giao cắt tại các vị trí ngã ba Xa La - đường 70 và điểm giao cắt với đường 70 với tuyến đường Phạm Tu. Trong khi đó, lòng đường 70 hiện trạng nhỏ hẹp, chi rộng khoảng 7-8m, không có dải phân cách ngăn giữa hai chiều khiến các phương tiện gặp khó khăn.

Để di chuyển qua khu vực này, các phương tiện phải nối đuôi nhau nhích từng chút một, xe máy len lỏi giữa ôtô, nhiều phương tiện đi trên vỉa hè. Dù lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực phân luồng từ sớm, tuy nhiên tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài qua cả cổng Bệnh viện K Tân Triều. Ở phía đường ngược lại, dòng xe ùn ứ cũng kéo dài tới gần cổng Bệnh viện Quân y 103.

Về nguyên nhân cầu vượt nút giao đường tỉnh 70 bị chậm trễ suốt nhiều năm, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho hay, vướng mắc là do dự án còn tồn tại 98 hộ dân xã Tân Triều, huyện Thanh Trì chưa được giải phóng mặt bằng.

Để giải quyết vướng mắc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hướng dẫn UBND huyện Thanh Trì thực hiện hạn mức giao đất ở tái định cư, báo cáo thành phố nếu vượt thẩm quyền.