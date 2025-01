Tin tối 6/1: Nguyễn Xuân Son gãy 2 xương, phải nghỉ thi đấu bao lâu?; Miền Bắc nắng hanh đến bao giờ?

Tin tối 5/1: Khán giả chờ tin vui trận chung kết lượt về AFF Cup Việt Nam gặp Thái Lan; du khách phấn khích cảnh băng giá phủ kín đỉnh Fansipan GĐXH - Khán giả Việt Nam ngóng chờ trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra tại sân Rajamangala (Bangkok) vào lúc 20h tối nay (5/1); Tại đỉnh Fansipan (Lào Cai), nhiệt độ xuống 0 độ C khiến hơi nước ngưng kết, tạo thành lớp băng phủ trắng cây cỏ trên khu vực đỉnh núi.

Nguyễn Xuân Son gãy 2 xương, nghỉ thi đấu từ 8-12 tháng

Xuân Son sẽ về Việt Nam phẫu thuật và điều trị chấn thương





Sau khi nỗ lực đi bóng và chuyền cho đồng đội ở tốc độ cao, Nguyễn Xuân Son tiếp đất sai tư thế dẫn đến chấn thương nặng, phải rời sân từ phút 33 của trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.

Chấn thương của Xuân Son được bác sĩ tại Bangkok chẩn đoán gãy xương mác và xương chày, cần phẫu thuật để cố định. Tuy nhiên, sau khi được sơ cứu trong bệnh viện, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil vẫn theo dõi tuyển Việt Nam thi đấu và ăn mừng khi đội nhà vượt thử thách để đăng quang.

Tại sân chơi đẳng cấp nhất khu vực kỳ này, Xuân Son chỉ đủ điều kiện thi đấu từ lượt trận cuối vòng bảng. Qua 4 trận đá chính, chân sút 27 tuổi ghi 7 bàn thắng và 3 kiến tạo, ẵm cú đúp danh hiệu "Vua phá lưới" và Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024. Qua đó, Son trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử giải đấu làm được điều này, sau Noh Alam Shah của Singapore (2007) và Chanathip Songkrasin của Thái Lan (2020).

Ngay sau khi kết thúc trận chung kết, Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Nguyễn Xuân Vũ và Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú đã tới bệnh viên thăm hỏi, kiểm tra tình hình chấn thương của Nguyễn Xuân Son.

Từ bệnh viện, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã quên đi nỗi đau chấn thương và cười rạng rỡ, vui mừng khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 3-2 để đoạt chức vô địch ASEAN Cup 2024. "Việt Nam vô địch! Cảm ơn vì những tin nhắn. Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ" - Xuân Son viết trên trang cá nhân.

Sau khi thảo luận cùng các bác sĩ, lãnh đạo VFF và ban huấn luyện đưa ra phương án điều trị thích hợp nhất đối với Xuân Son để cầu thủ này có được điều kiện phục hồi tốt nhất. Vợ của Xuân Son cũng đã có mặt tại bệnh viện để động viên và chăm sóc cho cầu thủ này.

Thông tin từ VFF cũng cho biết Xuân Son sẽ không phẫu thuật ở Thái Lan, mà trở về Việt Nam điều trị. Sau khi hạ cánh ở sân bay Nội Bài vào chiều 6-1, Xuân Son sẽ được xe cấp cứu đưa thẳng vào bệnh viện để tiếp tục chữa trị.

Xuân Son dự kiến sẽ được phẫu thuật đóng đinh nội tủy. Đây là phương pháp ít xâm lấn và hiệu quả giúp bệnh nhân có thể vận động và phục hồi sớm hơn. Dù vậy, anh cũng cần ít nhất 8 tháng đến một năm để hồi phục và trở lại thi đấu.

Miền Bắc nắng hanh đến bao giờ?

Miền Bắc tiếp tục nắng hanh trong vài ngày tới.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, các tỉnh miền Bắc trong 3 ngày (6-8/1) tiếp tục nắng hanh, trời rét về đêm và sáng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Từ khoảng 9/1, miền Bắc đón không khí lạnh, trời chuyển mưa rải rác. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay hửng nắng, ít mưa.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét . Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Dự báo trong hai ngày 7-8/1, miền Bắc tiếp tục nắng hanh, rét về đêm và sáng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Từ 9/1, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm.

Danh tính người đàn ông đập xe BMW ở TP HCM

Ung Văn Nam tại Công an quận Tân Phú.





Ngày 5-1, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết đã ra quyết định tạm giữ Ung Văn Nam (SN 1988, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM) về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Theo thông tin ban đầu, trưa 4-1, khi lưu thông trên đường, Nam xảy ra mâu thuẫn với tài xế ô tô BMW do anh Đ.R.B điều khiển. Sau đó, Nam chắn ngang phía trước xe ô tô.

Nam nhặt viên gạch bê tông ném và đập vào ô tô của anh B., làm hư hỏng hoàn toàn 2 hộp đèn chiếu sáng và kính bên trái xe, không có khả năng khắc phục.

Đến chiều cùng ngày, Nam đến Công an quận Tân Phú tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Tân Phú đã ra quyết định tạm giữ Nam để điều tra về hành vi "Hủy hoại tài sản".

Theo Công an TP HCM, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, Công an TP HCM đã điều tra, xử lý nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng hoặc hủy hoại tài sản có nguyên nhân xuất phát từ những va chạm nhỏ trong quá trình lưu thông trên đường hoặc những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.

Đây là hành vi xem thường pháp luật, hành xử côn đồ, bất chấp tính mạng, sức khỏe, hủy hoại tài sản của người khác. Công an TP HCM khuyến cáo người dân phải thượng tôn pháp luật trong mọi tình huống.

Công an TP HCM kiên quyết xử lý nghiêm tất cả những hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có hành vi vi phạm do thiếu kiềm chế trên đường phố, nơi công cộng như đã xảy ra trong thời gian qua. Công an TP HCM khẳng định tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả mà người vi phạm phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

CPI năm 2024 tăng 3,63%, lạm phát cơ bản tăng 2,71%

Theo số liệu vừa công bố sáng nay (6/1) của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý IV/2024 tăng 2,87% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung cả năm 2024, CPI tăng 3,63% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Lạm phát cơ bản bình quân năm 2024 tăng 2,71% so với năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (tăng 3,63%). Mức tăng lạm phát chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế đã tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Riêng trong tháng 12/2024, Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số CPI tăng 0,29% (khu vực thành thị tăng 0,33%; khu vực nông thôn tăng 0,24%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 09 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và 02 nhóm hàng giảm giá.

Về nguyên nhân khiến CPI tăng, theo Tổng cục Thống kê, năm 2024 các yếu tố ảnh hưởng lớn đến mức tăng của CPI chủ yếu do:

Chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,03% so với năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,35 điểm phần trăm. Trong đó, nhóm lương thực tăng 12,19%, tác động làm CPI tăng 0,45 điểm phần trăm. Đáng chú ý, giá gạo tăng 15,93% theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp Lễ, Tết.

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,2% so với năm trước, tác động làm CPI chung tăng 0,98 điểm phần trăm. Điều này chủ yếu do chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 7,68% do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng với việc EVN điều chỉnh mức bán lẻ giá điện bình quân làm CPI chung tăng 0,25 điểm phần trăm.

Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,16%, tác động làm CPI chung tăng 0,39 điểm phần trăm do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 22/2023/TT- BYT từ ngày 17/11/2023 và Thông tư số 21/2024/TT-BYT từ ngày 17/10/2024.

Chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 5,37% do trong năm học 2023-2024 và 2024- 2025 một số địa phương đã tăng mức học phí, tác động làm CPI chung tăng 0,33 điểm phần trăm. Chỉ số giá nhóm giao thông tăng 0,76%, tác động làm CPI chung tăng 0,07 điểm phần trăm.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá nhóm bưu chính, viễn thông năm 2024 giảm 1,02% so với năm 2023 do giá điện thoại thế hệ cũ giảm khi các doanh nghiệp áp dụng chương trình giảm giá, kích cầu đối với các dòng điện thoại thông minh đưa ra thị trường sau một thời gian.

Về giá vàng trong nước, chỉ số giá vàng tháng 12/2024 giảm 1,38% so với tháng trước; tăng 31,07% so với cùng kỳ năm trước; bình quân cả năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 28,64%.

Giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.488 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2024 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước; bình quân năm 2024 tăng 4,91%.

Trong năm 2024, để ứng phó với những thách thức trước áp lực lạm phát gia tăng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết

Năm nay, Học viện Phụ nữ Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Ngoài các sinh viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, nhà trường bổ sung thêm danh sách các sinh viên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như cơn bão số 3 vừa qua. Dự kiến, các hoạt động hỗ trợ sẽ được Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức từ ngày 20/1, sau khi sinh viên kết thúc các kỳ thi. Mỗi phần quà tặng sẽ bao gồm cả hiện vật và tiền mặt để sinh viên có thể trang trải phần nào khó khăn trong dịp Tết.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, sinh viên có thể đăng ký chuyến xe về Tết theo đường link có sẵn. Do số lượng giới hạn, các suất vé về Tết chỉ dành cho sinh viên đăng ký trước ngày 31/12/2024. Theo đó, chuyến xe được một giáo sư của trường phối hợp với một doanh nghiệp hỗ trợ. Theo dự kiến, ngày 24/1/2025 và ngày 26/1/2025, chuyến xe sẽ bắt đầu xuất phát từ Đại học Bách khoa Hà Nội, qua các trạm như Bưu điện Ninh Bình - Chợ Bỉm Sơn - Bến xe khách phía Nam Thanh Hóa - Thị trấn Tĩnh Gia - Bến xe miền Trung - Thị xã Hồng Lĩnh - Thành phố Hà Tĩnh.

Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam cũng tổ chức chương trình "Về Tết cùng VYA 2025", với mong muốn hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết Nguyên đán. Được biết, chương trình tặng 50 vé xe (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 phần quà Tết (500.000 đồng/phần) cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết.

Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo hỗ trợ Tết Nguyên đán 2025. Trong đó, sinh viên trong nước và sinh viên hệ liên kết quốc tế sẽ được hỗ trợ 100.000 đồng/sinh viên.

Với sinh viên, sinh viên hệ liên kết quốc tế, sinh viên quốc tế ở lại các khu ký túc xá dịp Tết sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/sinh viên. Sinh viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, không nơi nương tựa, tàn tật được hỗ 500.000 đồng/sinh viên. Ngoài ra, nhà trường cũng lì xì lớp học phần tại các giảng đường khi Ban giám hiệu đi chúc Tết đầu năm, với mức 200.000 đồng/lớp học phần.

Tại Trường Đại học Lạc Hồng, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhà trường hỗ trợ đưa đón về quê theo chương trình "Chuyến xe về Tết cùng LHU 2025". Đối tượng tham gia là sinh viên từ khóa 2020-2024, ưu tiên những em nhà cách trường từ 100 km trở lên. Với những em có hoàn cảnh khó khăn, nhà cách trường dưới 100 km cũng được ưu tiên.

Đây là năm thứ 6 nhà trường tổ chức chương trình này. Các sinh viên tham gia chương trình được hỗ trợ đưa về quê với chuyến xe 0 đồng, lì xì vé xe cùng với nhiều phần quà tặng. Theo đại diện nhà trường, năm nay có hơn 420 sinh viên đăng ký tham gia chuyến xe về Tết. Bên cạnh đó, Trường Đại học Lạc Hồng cũng tặng quà Tết cho 50 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo danh sách đã được lập từ trước. Đồng thời, nhà trường hỗ trợ giữ xe, bảo quản đồ đạc cá nhân miễn phí cho các sinh viên có nhu cầu gửi lại.

Trường Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo hỗ trợ 50 vé xe (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho sinh viên là con em gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ; sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha, mẹ; sinh viên thuộc diện hộ nghèo; sinh viên có gia đình nằm trong vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão, lũ lụt...

Trường Đại học Sài Gòn tổ chức "Chuyến xe đoàn viên" nhằm hỗ trợ sinh viên gia đình chính sách, con em dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, vùng sâu, vùng xa đang học tập tại trường. Số lượt sinh viên được nhận hỗ trợ là 300 suất, bao gồm các khu vực: Miền Bắc (từ tỉnh Thanh Hóa trở ra) 20 suất; miền Trung (từ tỉnh Ninh Thuận tới Nghệ An) 180 suất; khu vực Tây Nguyên (gồm các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum) 80 suất; miền Tây Nam Bộ (gồm các tỉnh, thành phố Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ) 20 suất.

Trường Đại học Hoa Sen đã có thông báo tặng quà Tết cho toàn bộ sinh viên đang học tập tại trường. Đây là năm thứ 3 nhà trường tổ chức hoạt động này, như món quà tinh thần sau một năm học tập vất vả. Quà Tết năm ngoái của Trường Đại học Hoa Sen là bình giữ nhiệt, với thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi, là phiên bản giới hạn chỉ dành riêng cho sinh viên nhà trường.

Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) cũng triển khai các chương trình hỗ trợ sinh viên dịp Tết Nguyên đán 2025.

Theo ThS. Phùng Xuân Linh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm (Đại học Huế): "Nhà trường tiếp tục triển khai chương trình 'Chuyến xe về Tết' để hỗ trợ sinh viên khó khăn, đặc biệt là sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao và sinh viên Lào. Ngoài ra, nhà trường cũng tổ chức tặng quà cho sinh viên và bà con, như thường lệ mỗi năm. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên còn tổ chức các chương trình văn nghệ vui Xuân, bán vé số "gây quỹ" hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón Tết".

Về số lượng chuyến xe hỗ trợ sinh viên, năm 2025 có sự thay đổi. Trong khi quà Tết sẽ được tăng lên, số lượng xe về Tết sẽ giảm, từ khoảng 7-9 xe năm trước xuống còn khoảng 4 xe. Đặc biệt, Tết năm 2025, sẽ có các chuyến xe về các tỉnh xa như Nghệ An, Thanh Hoá. Với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chọn ở lại ký túc xá để làm thêm thay vì về quê, sẽ nhận được mức hỗ trợ riêng.

Tại Trường Đại học Văn Hiến, TS. Nguyễn Tấn Trung - Giám đốc Trung tâm chăm sóc người học, Trường Đại học Văn Hiến cho biết, nhà trường có chương trình tặng vé xe Tết miễn phí cho sinh viên cần sự hỗ trợ bên cạnh chương trình hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên nếu thấy mình khó khăn và cần sự giúp đỡ cho mùa Tết này đều có thể đăng ký, thông qua các kênh của Trung tâm chăm sóc người học hoặc Đoàn, hội. "Khi đăng ký, sinh viên sẽ cần trình bày rõ hoàn cảnh và những mong muốn của mình. Dựa vào đó, nhà trường sẽ có những sự giúp đỡ kịp thời nhất cho các em".

Năm nay, Trường Đại học Tài chính – Marketing dự kiến sẽ triển khai chương trình tặng quà Tết cho sinh viên khó khăn. Số lượng dự kiến sẽ là 50 phần, nhằm giúp các bạn có những phần quà Tết ý nghĩa mang về gia đình.

Ngoài ra, Đoàn trường dự kiến sẽ triển khai các hoạt động trong chuỗi chương trình Xa nhà vui Tết. Chương trình sẽ thống kê các sinh viên các tỉnh chọn ở lại TP.HCM ăn Tết để chăm lo Tết cho các bạn. Dự kiến sẽ có các chương trình văn nghệ và hoạt động gói bánh chưng tập thể.

"Những chiếc bánh chưng sẽ dành tặng cho chính các bạn để thêm không khí Tết, đồng thời sẽ được các bạn đem tặng thêm cho các cô chú bảo vệ nhà trường - những người cũng phải trực Tết, và những người dân khó khăn trong khu vực", ThS. Nguyễn Tiến Khôi - Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Tài chính – Marketing cho biết.

Từ 2026, chở trẻ em trên ôtô sẽ bị phạt nếu không thực hiện những điều này

Tại tại Nghị định 168/2024 vừa được chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2025 đã quy định về mức phạt 800.000 - 1.000.000 đồng với lỗi chở trẻ em trên ôtô không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Cùng mức phạt trên, khi vi phạm quy định trên ôtô, trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe, trừ xe chỉ có một hàng ghế, tài xế cũng sẽ bị phạt 800.000 - 1.000.000 đồng.

Trong khi các hành vi khác tại Nghị định 168 được áp dụng từ năm 2025, thì hai nội dung này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026.

Ngoài ra, tại Nghị định 168 còn quy định các hành vi Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên ôtô không thắt dây đai an toàn, tại vị trí có trang bị dây đai an toàn, khi xe đang chạy cũng bị xử phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Về vấn đề này, tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cũng nêu rõ: "Trẻ dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế); tài xế phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em phù hợp".

Ngoài ra, người lái xe có trách nhiệm kiểm tra, sử dụng và hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị an toàn phù hợp dành cho trẻ em, nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa khi tham gia giao thông.

Về thiết bị an toàn cho trẻ em gồm một số loại như ghế nôi dành cho trẻ dưới một tuổi, cân nặng dưới 13 kg; ghế dành cho trẻ từ 1 đến 4 tuổi; ghế nâng và dây an toàn dành cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi; đệm nâng và dây an toàn cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi, cân nặng từ 22 đến 36 kg.

Theo nhiều chuyên gia, ghế trước trên ô tô là vị trí nguy hiểm nhất trong trường hợp xảy ra va chạm. Khu vực này thường tiếp xúc trực tiếp và gần với các chướng ngại vật hoặc nguồn gây tai nạn nhiều hơn so với ghế sau.

Dù hệ thống an toàn trên ô tô, bao gồm túi khí và dây an toàn, được thiết kế nhằm bảo vệ người ngồi ghế trước, nhưng các hệ thống này chủ yếu được tối ưu hóa cho người lớn. Trẻ em với thể trạng nhỏ hơn không phù hợp với các thiết kế này, dẫn đến nguy cơ cao hơn khi tai nạn xảy ra. Trong cùng một vị trí ngồi, trẻ em có thể chịu ảnh hưởng nặng nề hơn người lớn do không được bảo vệ toàn diện.