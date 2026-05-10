Tháng sinh Âm lịch của người đi đâu cũng được quý, cuộc sống ít phiền não
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường được lòng mọi người, dễ gặp quý nhân giúp đỡ, cuộc sống nhờ đó cũng bình an, ít muộn phiền.
Người sinh tháng 6 Âm lịch: Chân thành, nhiệt huyết nên luôn được yêu quý
Những người có tháng sinh Âm lịch rơi vào tháng 6 thường mang tính cách trong sáng, cởi mở và dễ tạo thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.
Họ sống chân thật, không thích giả tạo hay dùng lời nói hoa mỹ để lấy lòng người khác. Chính sự thẳng thắn và tử tế ấy khiến họ luôn được mọi người xung quanh tin tưởng, yêu mến.
Dù trong công việc hay cuộc sống thường ngày, người sinh tháng 6 Âm lịch luôn giữ thái độ nghiêm túc, trách nhiệm.
Họ không ngại khó, không né tránh thử thách, sẵn sàng dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đây cũng là lý do họ thường được cấp trên đánh giá cao và đồng nghiệp quý trọng.
Trong hành trình sự nghiệp, chỉ cần tập trung làm tốt phần việc của mình, người mang tháng sinh Âm lịch này thường sớm đạt được những thành tựu đáng kể.
Họ có khả năng nắm bắt cơ hội tốt, biết biến khó khăn thành bàn đạp để vươn lên.
Không chỉ vậy, vận trình tài lộc của họ cũng khá hanh thông. Công việc ổn định kéo theo cuộc sống gia đình thuận hòa, kinh tế vững vàng, ít khi phải lo lắng chuyện thiếu trước hụt sau.
Người sinh tháng 9 Âm lịch: Khí chất điềm đạm, càng sống càng được lòng người
Nhắc đến những người có tháng sinh Âm lịch dễ được yêu mến, không thể bỏ qua người sinh vào tháng 9.
Họ thường sở hữu khí chất trưởng thành, chín chắn và luôn đối xử với mọi người bằng sự chân thành, hòa nhã.
Dù xuất thân hay hoàn cảnh sống ra sao, người sinh tháng 9 Âm lịch vẫn giữ được sự khiêm nhường và thái độ tích cực.
Họ biết lắng nghe, biết cảm thông và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khi có thể. Chính sự tử tế này giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.
Điều đáng quý là ngay cả khi thành công, có địa vị hoặc tài chính dư dả, họ vẫn không trở nên kiêu ngạo hay xa cách. Họ hiểu rằng giá trị lớn nhất của một con người nằm ở cách đối đãi với những người xung quanh.
Nhờ được đồng nghiệp tin tưởng, đối tác ủng hộ và bạn bè quý mến, con đường phát triển của người có tháng sinh Âm lịch này thường khá thuận lợi. Họ dễ gặp quý nhân nâng đỡ, giúp những kế hoạch và lý tưởng cá nhân nhanh chóng thành hiện thực.
Càng về sau, cuộc sống của họ càng viên mãn, không chỉ về vật chất mà còn ở sự bình yên trong tâm hồn.
Người sinh tháng 12 Âm lịch: Hào phóng, bản lĩnh, tương lai rộng mở
Những người sinh vào tháng 12 là nhóm tháng sinh Âm lịch mang nhiều năng lượng tích cực. Họ là người có chí tiến thủ, luôn sẵn sàng nỗ lực để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
Điểm nổi bật ở họ là sự thận trọng và khả năng tính toán kỹ lưỡng trước mỗi quyết định quan trọng.
Dù làm bất cứ việc gì, họ cũng suy nghĩ sâu xa, tránh hấp tấp, nhờ vậy mà hạn chế được nhiều rủi ro không đáng có.
Tuy vậy, với người khác, họ lại vô cùng hào phóng và rộng lượng. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp mà không toan tính thiệt hơn.
Chính sự chân thành ấy giúp người sinh tháng 12 Âm lịch luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ từ mọi người xung quanh.
Một ưu điểm lớn khác là khả năng học hỏi nhanh và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân. Họ biết cách nắm bắt xu hướng, thích nghi với thay đổi và tận dụng tốt các cơ hội phát triển.
Nhờ vậy, người có tháng sinh Âm lịch này thường đạt được thành công bền vững, đặc biệt thuận lợi trong kinh doanh và tích lũy tài sản. Tương lai của họ ngày càng sáng rõ, cuộc sống sung túc và ít phải lo nghĩ.
Tháng sinh Âm lịch hé lộ phần nào phúc khí đời người
Dù tử vi chỉ mang tính tham khảo, nhưng không thể phủ nhận rằng những người có tháng sinh Âm lịch đặc biệt thường sở hữu nhiều phẩm chất đáng quý giúp họ được yêu mến và dễ gặp may mắn trong cuộc sống.
Sự chân thành, lòng tốt và thái độ sống tích cực chính là "lá bùa" giúp họ thu hút quý nhân, giữ được bình an và tận hưởng cuộc đời ít phiền não hơn người khác.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sina
